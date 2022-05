Élection en Australie : Ce que vous devez savoir

CITATIONS

"Ce soir, j'ai parlé au chef de l'opposition et au nouveau premier ministre, Anthony Albanese. Et je l'ai félicité pour sa victoire électorale de ce soir", a déclaré M. Morrison, ajoutant qu'il se retirait de la direction de son parti.

"Je pense que les gens en ont assez de la division, ce qu'ils veulent c'est se rassembler en tant que nation et j'ai l'intention de mener cela", a déclaré Albanese.

"Bien qu'il soit mathématiquement possible que nous gagnions à Kooyong, c'est définitivement difficile", a déclaré le trésorier Josh Frydenberg, qui était sur le point de devenir l'un des ministres les plus haut placés à être voté hors du parlement.

LE PROCHAIN PREMIER MINISTRE

* Albanese est un leader pragmatique issu de la classe ouvrière qui s'est engagé à mettre fin aux divisions du pays.

LE PARLEMENT

La Chambre des représentants compte 151 sièges, dont 76 sont nécessaires pour obtenir la majorité et former le gouvernement.

Après le dépouillement de 55% des votes, les travaillistes ont 72 sièges, la coalition 52 tandis que les indépendants et les Verts en détiennent 11, selon les projections de l'Australian Broadcasting Corp. Seize autres sièges restaient en suspens.

Il y a 76 sièges au sénat ; 12 pour chacun des six États et deux pour chacun des deux territoires. Il y a 40 sièges à pourvoir : six pour chacun des six États et les quatre sièges des territoires.

ÉCONOMIE

* Les défis qui attendent le vainqueur comprennent l'inflation, qui atteint son plus haut niveau depuis deux décennies et qui s'accélère, les taux d'intérêt qui viennent de commencer à augmenter pour la première fois depuis plus de 11 ans, tandis que les dépenses pandémiques laissent présager des déficits budgétaires massifs dans les années à venir. Mais le chômage est à son plus bas niveau depuis près de 50 ans, et les prix mondiaux des matières premières australiennes sont très élevés.

CLIMAT

* Les grands partis ont un chemin délicat à parcourir. Les gens disent qu'ils veulent des actions sur le climat, mais ne sont pas toujours prêts à payer pour cela. Et dans une élection où le coût de la vie a été une question centrale, les prix de l'électricité au détail sont un facteur.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE* La politique étrangère est devenue un enjeu électoral improbable après que Morrison ait cherché à vanter ses compétences en matière de sécurité nationale et à affirmer que les travaillistes n'étaient pas à la hauteur de la tâche, avant d'être démenti par la signature d'un pacte de sécurité entre les îles Salomon et la Chine.

CARACTERE

* Morrison avait promis un changement dans son style de gouvernement, concédant qu'il avait été un "peu un bulldozer", après que sa personnalité soit devenue un handicap électoral.

* Albanese a proposé une alternative basée sur ses racines ouvrières et son style pragmatique.