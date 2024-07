par Deisy Buitrago et Julia Symmes Cobb

CARACAS, 28 juillet (Reuters) - Les Vénézuéliens sont appelés aux urnes dimanche pour une élection présidentielle lors de laquelle le président sortant, Nicolas Maduro, brigue un nouveau mandat de six ans et alors que l'opposition a d'ores et déjà mis en garde contre de possibles irrégularités.

Maria Corina Machado, figure de l'opposition, a vu sa candidature interdite ce qui l'a obligé à passer le flambeau à Edmundo Gonzalez, un ancien diplomate de 74 ans.

Bien que ce dernier soit parvenu à engranger des soutiens, même parmi d'anciens partisans du parti au pouvoir, l'opposition et des observateurs ont émis des doutes quant à l'équité du scrutin.

Ils ont notamment estimé que des décisions prises par les autorités électorales et les arrestations de membres de l'opposition visaient à créer des difficultés.

Vingt-deux personnes ont été arrêtées depuis vendredi "dans le contexte du processus électoral", a indiqué Gonzalo Himiob, vice-président de l'organisation de défense des droits humains Foro Penal, sur le réseau social X, ajoutant que 15 d'entre elles étaient encore incarcérées.

Nicolas Maduro, 61 ans, a déclaré que le système électoral du Venezuela était le plus transparent au monde et a mis en garde contre un "bain de sang" si jamais il ne remportait pas l'élection.

Le président sortant a affirmé qu'il garantirait la paix et la croissance économique et qu'il rendrait le Venezuela moins dépendant des revenus pétroliers.

De nombreux Vénézuéliens en ont toutefois assez d'une inflation élevée et des coupes budgétaires dans le secteur des services publics.

La présidence de Nicolas Maduro a été marquée par l'effondrement de l'économie, l'émigration d'environ un tiers de la population et la détérioration des relations diplomatiques entre le Venezuela et de nombreux pays.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 06h00 heure locale (10h00 GMT) et fermeront à 18h00. Les résultats sont attendus dimanche soir ou les jours suivant.

(Deisy Buitrago, Julia Symmes Cobb et Tibisay Romero, rédigé par Julia Symmes Cobb; version française Camille Raynaud)