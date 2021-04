Election présidentielle en Syrie le 26 mai-Parlement

AMMAN, 18 avril (Reuters) - L'élection présidentielle en Syrie se tiendra le 26 mai, a annoncé dimanche le Parlement du pays, un scrutin à l'issue duquel le président Bashar al Assad devrait obtenir un troisième mandat.

La famille du président Assad et son parti Baas dirigent le pays depuis plus de cinq décennies d'une main de fer avec l'aide des puissants services de sécurité syriens et de l'armée.

Le pouvoir ne tolère aucune voix discordante. En 2011, la répression sanglante de manifestations pro-démocratie par l'appareil de sécurité de Bashar al Assad avait plongé la Syrie dans une guerre civile dévastatrice.

Selon les règles du scrutin, les candidats désirant se présenter doivent avoir vécu sur le sol syrien pendant les dix dernières années, ce qui dans les faits interdit la candidature des principales figures d'opposition qui vivent en exil.

Confronté à deux rivaux lors de l'élection précédente en 2014, le président Assad l'avait emporté avec une majorité écrasante. Ses opposants avaient qualifié le scrutin de parodie d'élection. (Suleiman al Khalidi, avec Kinda Makieh, Gilles Guillaume pour la version française)