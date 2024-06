Kraken, l’une des principales plateformes de cryptomonnaies, vient de faire un pas dans l'univers des élections américaines en listant de nouveaux jetons “PoliFi” sur sa plateforme Kraken Pro. Ces cryptomonnaies, inspirées par des mèmes politiques, offrent désormais aux résidents américains une nouvelle manière de spéculer sur le vainqueur des présidentielles de l’autre côté de l’Atlantique. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Changpeng Zhao commence son séjour derrière les barreaux

Selon la CNCB, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, a commencé à purger une peine de 4 mois de prison à Lompoc, en Californie, après avoir plaidé coupable pour blanchiment d'argent. Pour rappel, il avait démissionné de son poste en novembre 2023 dans le cadre d'un accord avec le DOJ. Bien que condamné à une peine plus courte que les 36 mois requis, Binance a également payé une amende de 4,3 milliards de dollars. Zhao, qui conserve une participation de 90 % dans Binance, a exprimé des remords lors de son audience, en reconnaissant notamment des erreurs dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Les ETF Bitcoin Spot flambent

Les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis ont enregistré plus de 880 millions de dollars d'entrées mardi, selon des données publiées mercredi. Il s'agit de la meilleure journée de collecte depuis le mois de mars et de la deuxième plus importante depuis que 11 ETF bitcoin ont été lancés en janvier. Le bitcoin se négocie désormais autour des 71 000 dollars à l’heure actuelle.

Entrées et sorties sur les ETF Bitcoin Spot

Lancement des ETF Bitcoin Spot en Australie

Ce mardi 4 juin, le premier ETF Bitcoin Spot d’Australie a été lancé à l’ouverture des marchés. L' ETF Bitcoin (IBTC) de Monochrome Asset Management commence donc cette semaine à être négocié à la bourse Cboe Australia. Il se négocie sous le symbole IBTC, l'ETF comporte des frais de gestion de 0,98 %. Cette annonce en Australie fait naturellement suite au lancement réussi des ETF spot Bitcoin aux États-Unis plus tôt cette année.

Mastercard lance un service crypto en pair à pair (P2P)

Mastercard a annoncé lancer un service de transactions cryptos en pair à pair (P2P) via différents partenariats, permettant aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies en utilisant des identifiants "Mastercard Crypto Credential" au lieu des adresses blockchain complexes. Ce service, axé sur la sécurité et la simplicité, cible particulièrement l'Amérique latine et facilite les transactions entre cette région et l'Europe. Les partenaires initiaux incluent Bit2Me, Lirium, et Mercado Bitcoin, et couvrent plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe. Bien que Mastercard parle de P2P, les échanges se font toujours via une entité centralisée, conformes aux régulations comme la "Travel rule".

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

C’est la dernière lubie des spéculateurs de la cryptosphère : les jetons liés aux élections présidentielles américaines, une catégorie qui porte désormais le nom de “PoliFi”, qui est la savante fusion des mots “politique” et “DeFi” (finance décentralisée).

Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ce qui est sans aucun doute le cas, les jetons PoliFi sont des jetons sans aucune valeur fondamentale, mais qui sont un moyen sur le papier, pour certains, d'afficher son soutien à un candidat favori. C’est avant tout une affaire de spéculation. Ceux qui se frottent à ce type de jetons sont principalement là pour, avant tout, gagner de l’argent en spéculant à la hausse ou à la baisse.

Et avant-hier, Kraken a fait sensation en ajoutant les jetons PoliFi “BODEN” et “TREMP” à sa plateforme Kraken Pro. Ces jetons, qui arborent des images caricaturales des candidats, ont gagné en popularité en étant déployé sur la blockchain Solana. Le jeton représentant de Joe Biden s'appelle Jeo Boden (Ticker : BODEN), tandis que la pièce sur Donald Trump s'appelle Doland Tremp (Ticker : TREMP).

Cela fait de Kraken la première grande plateforme disponible pour les résidents américains à répertorier ces fameux jetons PoliFi. Les résidents américains peuvent désormais échanger ces deux jetons PoliFi sur une bourse de premier plan - jusqu'à présent, ils n'étaient disponibles que sur des bourses centralisées offshore ou des bourses décentralisées.

D'après CoinGecko, le jeton à l'effigie de Joe Biden a bondi de plus de 13 % immédiatement après l'annonce de sa cotation, avant de se stabiliser. Sur les dernières 24 heures, BODEN a progressé de 35 %, contre 27 % pour TREMP. Actuellement, BODEN affiche un volume de transactions d'environ 18 millions de dollars, contre 27 millions de dollars pour TREMP, selon CoinGecko, qui n'a pas encore intégré les volumes de transactions de Kraken. En revanche, depuis leur lancement, BODEN affiche une hausse de 300 000% depuis le 6 mars, et TREMP de 230 000% depuis le 28 février.

Plus globalement, le succès de BODEN et TREMP n’est pas un incident isolé mais plutôt le reflet de l’engouement plus large pour les “memecoins” qui s’est emparé de la blockchain Solana ces dernières semaines. Pour rappel, un memecoin est une cryptomonnaie créée principalement pour le fun et souvent basée sur des mèmes internet populaires, plutôt que sur un projet technologique ou financier sérieux.

Bien que l’appréciation rapide du prix de ces jetons puisse être séduisante, les investisseurs doivent se rappeler de la volatilité inhérente et des risques associés aux memecoins. À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, la spéculation autour de BODEN et TREMP est susceptible de s'intensifier. Mais le potentiel de manipulations de marché et de distorsion du discours politique sont autant de préoccupations valables qui doivent être soigneusement pesées avant tout investissement. BODEN et TREMP ont grimpé en flèche, mais comme la plupart des memecoins, ils finiront par devenir sans aucune valeur.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

