Elections: Lombard Odier souligne les contrastes entre France et Royaume-Uni

Le 15 juillet 2024 à 15:57

"Elections : Les verdicts contrastent entre Paris et Londres", soulignent deux gérants de Lombard Odier, Bill Papadakis, stratège macro senior, et Luca Bindelli, responsable de la stratégie d'investissement. Si le nouveau gouvernement travailliste élu avec une large majorité "donne la priorité à la croissance et au changement graduel, au détriment de changements rapides dans la politique fiscale", "en l’absence d’une majorité claire, il est peu probable que la France puisse s’attaquer au déficit budgétaire à court terme".



"Le contexte politique demeurera difficile au second semestre, pouvant déclencher des épisodes de volatilité sur les marchés" annonce Lombard Odier.



"Si les actions françaises, les valeurs financières en particulier, se sont redressées conformément à nos attentes, nous ne prévoyons pas de potentiel haussier important en raison de la persistance des incertitudes politiques", précisent les deux gérants.