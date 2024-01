par James Pomfret et Sarah Wu

TAIPEI, 12 janvier (Reuters) - Quelque 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes samedi à Taïwan pour élire leur président et vice-président et renouveler les 113 sièges de l'Assemblée, deux élections aux enjeux géopolitiques majeurs scrutées par la communauté internationale dans un contexte de vives tensions entre Pékin et Taipei.

Aux termes de la Constitution, la présidente sortante Tsai Ing-wen, membre du Parti démocrate progressiste (DPP), ne peut se représenter après deux mandats de quatre ans chacun.

Trois candidats briguent sa succession dans un scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Avocat de l'indépendance de Taïwan et d'un dialogue avec Pékin, le vice-président sortant Lai Ching-te (DPP) est le favori des sondages, mais deux rivaux lui disputent le poste:

Hou Yu-ih du Kuomintang (KMT), principal parti d'opposition favorable à un rapprochement avec la Chine, qui revendique Taïwan - la République de Chine - comme l'une de ses provinces, et Ko Wen-je, du Parti populaire taïwanais (TPP), fondé en 2019.

La campagne électorale a été marquée de l'empreinte des autorités chinoises, qui se sont ingérées dans les débats pour dénoncer l'"extrême danger" que représenterait selon elles l'élection de Lai Ching-te pour la relation inter-détroit.

Une campagne suivie de près par les Etats-Unis, premiers soutiens militaires de Taïwan.

Les frictions entre Pékin et Taipei n'ont eu de cesse depuis la première élection présidentielle au suffrage direct sur l'île, en 1996.

Pour Pékin, qui ne s'interdit pas le recours à la force pour satisfaire ses revendications territoriales, l'élection de samedi est un choix entre "la paix et la guerre".

Des responsables chinois ont exhorté ces derniers jours les Taïwanais à "faire le bon choix", dans des tentatives de pression à peine déguisées, pour déjouer le "séparatisme" du DPP.

"BATAILLE"

"Taïwan doit gagner cette bataille", a lancé vendredi Lai Ching-te devant quelque 200.000 partisans réunis dans la nouvelle ville de Taipei.

"Si Taïwan se rapproche encore de la Chine, Taïwan perdra son avantage, et les investissements étrangers seront suspendus ou stoppés", a-t-il lancé.

Le ministère chinois de la Défense a estimé vendredi que le DPP ne pourrait mettre un terme au processus de "complète réunification".

"L'Armée populaire de libération reste en alerte maximale, tout le temps, et prendra les mesures nécessaires pour écraser résolument toute forme de complots séparatistes pour 'l'indépendance de Taïwan' et fermement défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale", a déclaré le porte-parole du ministère, Zhang Xiaogang.

Hou Yu-ih a fait écho vendredi, lors d'un dernier meeting, aux mises en garde de la Chine.

"Si Lai Ching-te est élu, le détroit de Taïwan plongera dans la tourmente. Voulez-vous vous aussi que Taïwan sombre dans la guerre?", a dit le candidat du Kuomintang.

Au même moment, le candidat populiste du TPP galvanisait quelque 300.000 partisans dans le centre de Taipei.

"Le statu quo politique pousse de plus en plus de gens à espérer en des réformes. Cela a propulsé le TPP, qui représente la troisième force politique de Taïwan, sur la scène politique taïwanaise", a déclaré vendredi Ko Wen-je à des journalistes étrangers, en marge du rassemblement.

Les bureaux de vote ouvriront à 08h00 (00h00 GMT) et fermeront à 16h00 (08h00 GMT). (Reportage James Pomfret et Sarah Wu; avec la contribution d'Angie Teo et du bureau de Pékin; rédigé par Ben Blanchard, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)