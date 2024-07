Si l'on se fie à l'histoire, l'incertitude entourant l'élection présidentielle américaine augmentera à mesure que le scrutin de novembre approchera, ce qui constituera un vent contraire supplémentaire pour une économie qui montre déjà des signes d'essoufflement.

Les indices d'incertitude des politiques économiques qui reflètent ces tendances n'ont pas encore commencé à se manifester. Mais si c'est le cas, l'anxiété accrue pourrait annoncer un second semestre plus calme, non seulement pour l'économie, mais aussi pour Wall Street.

Une grande partie de la vigueur du marché boursier de cette année a été construite sur des prévisions de croissance des bénéfices solides. Celles-ci seront probablement révisées si la croissance économique, les dépenses de consommation, les investissements des entreprises ou les embauches se ralentissent encore.

Les données de l'Institute for Supply Management montrent cette semaine que l'activité manufacturière s'est contractée en juin pour le troisième mois consécutif, et que l'emploi dans le secteur des services et les nouvelles commandes se sont effondrés.

Tel est le paysage économique à quatre mois des élections de novembre, qui devraient toujours opposer le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump, malgré la prestation largement critiquée du président sortant lors du débat télévisé de la semaine dernière.

Le populisme, la polarisation et une course serrée produisent une tempête parfaite pour une montée de l'indice d'incertitude de la politique économique (EPU), un indice basé sur les titres de presse créé en 2016 par les professeurs d'économie Steven J. Davis, Scott R. Baker et Nick Bloom.

L'augmentation de l'indice EPU se produit lorsque les perspectives floues en matière de politique gouvernementale obligent les consommateurs à retarder leurs dépenses et les entreprises à geler leurs investissements et leurs embauches.

Les analystes de Brandywine Global estiment que c'est peut-être le cas. Ils notent que l'indice des conditions économiques actuelles de l'Université du Michigan est inférieur à l'indice des attentes, un phénomène rare qui suggère que les consommateurs sont exceptionnellement anxieux.

"Nous pensons que le cycle électoral de cette année, qu'il soit justifié ou non, a déjà un impact sur le consommateur américain et, par défaut, sur le secteur des entreprises", ont écrit les analystes la semaine dernière.

RALENTISSEMENT

M. Davis, chercheur principal à la Hoover Institution et cofondateur de l'indice EPU, a déclaré que le niveau actuel de l'EPU aux États-Unis est "un peu une énigme", étant donné l'incertitude fiscale, monétaire et géopolitique qui règne déjà à l'approche des élections.

"Je m'attends à voir des niveaux plus élevés d'EPU dans les mois à venir, a déclaré M. Davis, notant qu'au niveau global, l'effet de freinage sur la croissance du PIB d'un niveau d'EPU quelque peu élevé est modeste.

"Mais il y a des épisodes dans lesquels des niveaux élevés d'incertitude peuvent avoir un impact très négatif et amplifier matériellement les forces récessionnistes", a déclaré M. Davis.

L'économie américaine n'est pas encore en récession, du moins pas officiellement. Mais l'estimation de la Fed d'Atlanta (GDPNow) pour le deuxième trimestre est tombée à 1,5 % de croissance du PIB réel, contre plus de 4 % à la mi-mai, et les surprises économiques américaines sont les plus négatives depuis deux ans.

Les recherches menées par M. Davis en 2016 ont montré qu'au niveau microéconomique, l'incertitude politique est associée à une plus grande volatilité des prix des actions et à une réduction des investissements et de l'emploi dans les secteurs sensibles aux politiques, tels que la défense, la santé, la finance et la construction d'infrastructures.

Les résultats au niveau macroéconomique sont moins clairs, mais l'augmentation de l'incertitude tend à préfigurer une baisse de l'investissement, de la production et de l'emploi. De plus, l'UPE augmente généralement en période électorale.

DES MARGES MINCES

Dans un document de travail publié en 2020 et intitulé "Elections, Political Polarization, and Economic Uncertainty" (Élections, polarisation politique et incertitude économique), M. Davis et ses collègues ont constaté que l'UPE augmentait de 18 % au mois de novembre d'une élection présidentielle "typique". Lorsque les élections sont serrées - avec une marge de victoire inférieure à 5 % - et polarisées, l'UPE augmente de 28 % au cours du mois de l'élection.

Ces résultats sont confirmés par les conclusions d'un article de 2018 intitulé "Partisan Conflict and Private Investment", rédigé par Marina Azzimonti, économiste principale et conseillère en recherche à la Fed de Richmond, qui suggère qu'une augmentation des conflits partisans à Washington peut réduire les investissements des entreprises jusqu'à 27 %.

Des niveaux élevés de conflits partisans aux États-Unis peuvent également ralentir les investissements directs étrangers. En étudiant des données sur une période de 30 ans, de 1985 à 2016, M. Azzimonti estime qu'une hausse de 10 % de son "indice de conflit commercial partisan" correspond à une baisse de 7 % de l'investissement direct étranger par rapport à la moyenne.

Les ruines récentes des marchés au Mexique, en Inde et en France rappellent brutalement aux investisseurs qu'ils sous-estiment ou ignorent le risque politique à leurs risques et périls. Certains signes indiquent que le marché obligataire américain commence à évaluer une victoire de Trump et les largesses en matière de réduction d'impôts qu'elle pourrait entraîner.

Les marchés de paris américains ont fortement penché en faveur de M. Trump à la suite du débat télévisé de la semaine dernière. Mais la route est encore longue et les deux dernières élections ont montré à quel point les marges de victoire et de défaite peuvent être minces.

Bien que près d'un quart de milliard de personnes puissent voter en novembre, il convient de rappeler qu'en 2016, Hillary Clinton a perdu la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin avec seulement 77 000 voix d'avance, et qu'en 2020, Joe Biden a battu Donald Trump avec seulement 44 000 voix d'avance dans le Wisconsin, l'Arizona et la Géorgie.

L'issue du scrutin pouvant reposer sur des marges infimes dans une poignée d'États, il y a tout lieu de s'attendre à une hausse de l'EPU dans les mois à venir. Et si la croissance s'essouffle déjà, les marchés risquent d'être secoués.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).