Elections anticipées en Autriche, les conservateurs favoris

VIENNE, 29 septembre (Reuters) - Les Autrichiens sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées que le conservateur Sebastian Kurz devrait remporter, même s'il aura toujours besoin d'un partenaire de coalition pour former un gouvernement.

Ce scrutin anticipé résulte de la chute du gouvernement de coalition formée par le conservateur Sebastian Kurz et le Parti de la liberté (FPÖ, extrême droite) dont l'ex-dirigeant, Heinz-Christian Strache, a été contraint à la démission après avoir été mis en cause dans le scandale de l'"Ibizagate".

Depuis, les sondages d'opinion montrent que le Parti populaire (ÖVP) devance ses adversaires avec environ un tiers des voix, suivis par les sociaux-démocrates qui dépassent légèrement le FPÖ et les Verts en quatrième position.

Sebastian Kurz, 33 ans, a affirmé qu'il parlerait avec toutes les formations politiques après les élections s'il gagnait. Les deux options les plus probables sont une nouvelle alliance entre le Parti populaire et le FPÖ ou une coalition avec les Verts et les libéraux du parti Neos.

D'après les politiques et les analystes, il est possible que cette élection soit suivie d'une longue période de pourparlers en vue de former une coalition, ce qui signifie que le gouvernement provisoire actuel, dirigé par l'ancienne juge Brigitte Bierlein, pourrait rester en place au moins jusqu'à Noël.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 07h00 locales (05h00 GMT) et les premières estimations sont attendues peu après la fin du scrutin à 17h00. (François Murphy; Arthur Connan pour le service français)