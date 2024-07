Le parti travailliste britannique devrait remporter les élections nationales de jeudi avec une large majorité et revenir au pouvoir après 14 ans dans l'opposition.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux projets de politique intérieure du parti, exposés dans son manifeste en vue du scrutin du 4 juillet :

ÉCONOMIE

Le parti travailliste a déclaré qu'une croissance économique soutenue serait sa première mission au sein du gouvernement.

Son plan est axé sur la création de richesses. Il a déclaré qu'il serait "favorable aux entreprises et aux travailleurs" et qu'il introduirait une nouvelle stratégie industrielle, qui mettrait fin à la politique économique à court terme.

Le parti travailliste a l'intention de créer un Fonds national pour la richesse, doté de 7,3 milliards de livres (9,2 milliards de dollars), qui vise à attirer trois livres d'investissements privés pour chaque livre d'argent public afin de soutenir la croissance et les énergies propres.

Le parti a déclaré qu'il n'y aurait pas de retour à l'austérité et que son approche économique serait régie par des règles fiscales exigeant un budget équilibré, les coûts quotidiens étant couverts par les recettes, et la dette devant diminuer en proportion de l'économie d'ici la cinquième année des prévisions.

IMPÔTS

Le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter les impôts "pour les travailleurs" et à ne pas relever les taux de base, supérieur ou additionnel de l'impôt sur le revenu, de l'assurance nationale ou de la TVA. Il plafonnera l'impôt sur les sociétés au niveau actuel de 25 %.

Le parti s'est également engagé à combler les lacunes qui permettent à certains riches "non-dom" vivant en Grande-Bretagne d'éviter de payer l'impôt.

SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

Le parti travailliste prévoit de réduire les temps d'attente dans le service national de santé en ajoutant 40 000 rendez-vous supplémentaires chaque semaine.

Il s'agira notamment d'inciter le personnel à prendre des rendez-vous supplémentaires en dehors des heures de travail, de mettre en commun les ressources des hôpitaux voisins et d'utiliser les capacités inutilisées du secteur privé.

Elle doublera également le nombre de scanners de diagnostic du cancer.

Les travaillistes prévoient de former des milliers de médecins de famille supplémentaires et de garantir un rendez-vous en face à face à tous ceux qui le souhaitent.

Il s'est également engagé à proposer 700 000 rendez-vous dentaires urgents supplémentaires et à recruter de nouveaux dentistes dans les régions qui en ont le plus besoin, ainsi qu'à mettre en place un programme de brossage des dents supervisé pour les enfants de 3 à 5 ans.

DÉFENSE

Le parti travailliste a déclaré qu'il établirait un plan visant à porter les dépenses de défense à 2,5 % du PIB.

Il prévoit de lancer un examen stratégique de la défense afin d'évaluer les menaces et les capacités nécessaires pour y faire face.

Le parti prévoit également de garantir un secteur national de la défense solide et des chaînes d'approvisionnement résistantes, y compris dans le domaine de l'acier. Il donnera la priorité aux entreprises britanniques pour les investissements dans la défense et réformera les marchés publics.

IMMIGRATION

Le parti travailliste s'est engagé à réduire l'immigration nette.

Il souhaite réformer le système britannique d'immigration à points, en introduisant des restrictions sur les visas et en formant des travailleurs là où il y a pénurie.

En ce qui concerne l'immigration clandestine, il abandonnera le projet du gouvernement actuel d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda et se concentrera sur la lutte contre les gangs de passeurs et le renforcement de la sécurité aux frontières.

Il recrutera des agents supplémentaires pour traiter les demandes d'asile afin de résorber l'arriéré et créera une nouvelle unité chargée des retours et de l'application de la loi afin d'accélérer l'expulsion vers des pays sûrs des personnes qui n'ont pas le droit de séjourner dans le pays.

CLIMAT ET ÉNERGIE

Le gouvernement s'efforcera de produire de l'énergie propre d'ici à 2030 en doublant l'énergie éolienne terrestre, en triplant l'énergie solaire et en quadruplant l'énergie éolienne en mer.

Le parti créera la société d'État Great British Energy, dotée de 8,3 milliards de livres sterling pour co-investir dans les technologies de pointe et soutenir les projets à forte intensité de capital.

Le parti travailliste a déclaré qu'il maintiendrait "une réserve stratégique" de centrales électriques au gaz pour garantir la sécurité de l'approvisionnement. Il ne délivrera pas de nouvelles licences pour les gisements de pétrole et de gaz en mer du Nord.

Le parti prévoit de combler les lacunes de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières et gazières. Il prolongera également la clause d'extinction de la taxe sur les bénéfices énergétiques jusqu'à la fin de la prochaine législature, augmentera le taux de la taxe de trois points de pourcentage et supprimera les primes à l'investissement.

Le parti travailliste souhaite garantir la sécurité à long terme du secteur de l'énergie nucléaire, en prolongeant la durée de vie des centrales existantes, et a déclaré que les nouvelles centrales nucléaires et les petits réacteurs modulaires joueraient un rôle important pour aider le Royaume-Uni à assurer sa sécurité énergétique et à produire de l'énergie propre.

ÉDUCATION

Les travaillistes prévoient de recruter 6 500 nouveaux enseignants dans des matières clés et de financer des clubs de petit-déjeuner gratuits dans toutes les écoles primaires.

Il s'est également engagé à développer l'offre de garde d'enfants en ouvrant 3 000 nouvelles crèches dans les écoles primaires.

Le parti travailliste s'est engagé à mettre fin à l'exonération fiscale accordée aux écoles payantes afin d'investir davantage dans les écoles publiques.

RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES

Les travaillistes ramèneront l'âge du droit de vote de 18 à 16 ans.

Le parti apportera également des modifications à la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords, notamment en supprimant le droit des pairs héréditaires de siéger et de voter et en introduisant un âge obligatoire de départ à la retraite.

Il s'est également engagé à remplacer à terme la Chambre des Lords par une seconde chambre alternative "plus représentative des régions et des nations" du Royaume-Uni. (1 $ = 0,7919 livre) (Reportage de Kylie MacLellan ; Rédaction d'Alistair Smout et Toby Chopra)