Elections dans les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine

(Actualisé avec communiqué Macron-Merkel §1-2)

KIEV/MOSCOU, 11 novembre (Reuters) - Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont organisé dimanche des élections locales que Kiev, ainsi que la France et l'Allemagne, médiateurs dans le conflit, ont jugé illégitimes et contraires aux engagements pris dans le cadre des accords de paix de Minsk.

Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui se sont entretenus dimanche avec le président ukrainien Petro Porochenko à Paris, en marge des cérémonies du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, ont déclaré dans un communiqué commun que la conduite de ce scrutin, "en dépit de nombreux appels de la communauté internationale en vue de (son) annulation (...), nuisait à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine".

Ces élections doivent permettre d'élire des présidents et des députés dans les deux "Républiques populaires" autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

Denis Pouchiline, dirigeant par intérim de celle de Donetsk, est candidat au poste de président, après la mort d'Alexandre Zakhartchenko, tué fin août dans un attentat à la bombe.

Les relations entre Moscou et Kiev se sont sérieusement dégradées depuis l'annexion par les Russes en 2014 de la péninsule de Crimée et le soutien apporté par la Russie aux séparatistes de l'est de l'Ukraine.

Le protocole de Minsk (septembre 2014) et l'accord de Minsk 2 (février 2015) ont été conclus pour tenter de faire taire les armes dans l'est de l'Ukraine, où des affrontements avaient opposé l'armée de Kiev aux rebelles séparatistes prorusses et fait quelque 10.000 morts.

Petro Porochenko a estimé que ces élections étaient un nouvel exemple des activités subversives de la Russie.

Pour Moscou, ces élections ne vont pas à l'encontre des engagements pris à Minsk.

"En réalité, la situation déplorable qui a suivi la mise en place des accords de Minsk a été provoquée par le refus de Kiev de ne pas honorer les accords", a dit à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les Etats-Unis ont pour leur part qualifié ces scrutins de "farces". (Matthias Williams et Anton Zverev, avec Pavel Polityuk à Kiev; Arthur Connan et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)