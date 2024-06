PARIS, 9 juin (Reuters) - La liste Rassemblement national (RN), emmenée par le président du parti Jordan Bardella, a remporté entre 31,5% et 33,3% des voix aux élections législatives européennes, selon plusieurs sondages de sortie des urnes.

En deuxième position, la liste du parti présidentiel Renaissance, menée par Valérie Hayer, est donnée entre 15,1% et 15,2%, au coude-à-coude avec celle du Parti socialiste-Place publique, emmenée par Raphaël Glucksmann, qui obtient entre 13,9% et 14,3% des suffrages selon les sondages.

Le RN obtiendrait ainsi entre 29 et 31 sièges au Parlement européen, Renaissance entre 14 et 15 sièges et le Parti socialiste-Place publique entre 12 et 14 sièges.

La liste La France insoumise (LFI), menée par Manon Aubry, récolterait entre 8,1% et 8,7% des suffrages. Les Verts et le parti Reconquête de Marion Maréchal sont donnés autour de 5%, seuil nécessaire pour obtenir des sièges au Parlement de Strasbourg.

(Rédigé par Blandine Hénault)