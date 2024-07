Elections françaises: Crédit Mutuel AM sous-pondère la dette souveraine

Le 10 juillet 2024 à 12:30

"'Nous restons prudents sur la dette souveraine française que nous sous-pondérons", annonce François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management, évoquant un "risque de paralysie dû à un parlement fragmenté et une absence claire de majorité". Selon lui la France devrait connaître "une période d’incertitude et de difficiles recherches de compromis avec un risque de paralysie", mais les actifs risqués "devraient réagir davantage à l’environnement macroéconomique et à l’orientation des politiques monétaires qu’aux résultats de l’élection française".



"La prudence reste de mise vis-à-vis des secteurs les plus exposés au risque fiscal que sont les banques et les infrastructures", précise le gérant pour qui "l'évolution du spread OAT/Bund demeurera un indicateur de risque crucial". "La volatilité devrait rester forte dans l'attente de la nomination du gouvernement", ajoute-t-il.