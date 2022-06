Elections législatives: La majorité présidentielle et la Nupes en tête chez les Français de l'étranger

(Reuters) - Le parti du président Emmanuel Macron et la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) sont arrivés en tête des votes des Français de l'étranger et vont s'affronter dans neuf des 11 circonscriptions, indiquent les résultats définitifs du premier tour des législatives publiés lundi.

Ensemble!, la coalition du parti de la majorité présidentielle est arrivée en tête dans la plupart des circonscription, huit sur 11, contre deux pour la Nupes.

L'ancien Premier ministre et candidat de la majorité présidentielle, Manuel Valls, avait annoncé dimanche sa défaite dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui comprend l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco, au profit du candidat de la Nupes, Renaud Le Berre.

La Nupes arrive également en tête des suffrages dans la 9e circonscription qui couvre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest avec le diplomate Karim Ben Cheikh.

Le second tour pour les Français de l'étranger, qui votent une semaine avant les électeurs résidant sur le territoire national, se tiendra les 18 et 19 juin.

L'union inédite des gauches emmenée par le camp de Jean-Luc Mélenchon, lequel s'est imposé en acteur principal de la gauche française lors de la présidentielle, ambitionne d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron.

Une majorité absolue au parlement requiert un minimum de 289 sièges.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI sur les intentions de votes, publié le 1er juin, la coalition du président obtiendrait une majorité de sièges (275 à 310), devant la Nupes (170 à 205), suivis des Républicains, UDI et Centristes (35 à 55).

