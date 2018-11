Elections locales à Taïwan, test pour le PDP au pouvoir

(Rpt)

TAIPEI, 24 novembre (Reuters) - Les Taïwanais étaient appelés aux urnes samedi pour des élections locales en forme de test de soutien au parti au pouvoir, favorable à l'indépendance, à l'approche du scrutin présidentiel prévu dans un peu plus d'un an.

Les résultats seront suivis de près par Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de la Chine, bien que l'île soit politiquement séparée depuis 1949 et qu'un régime démocratique y soit en place.

Durant la campagne électorale, la présidente Tsai Ing-wen, au pouvoir depuis mai 2016, et son gouvernement ont estimé à plusieurs reprises que la Chine populaire cherchait à influer sur l'issue du scrutin par des pressions politiques et de fausses nouvelles, accusations que Pékin rejette.

"C'est un combat pour la démocratie!", a déclaré la présidente, vendredi, lors d'un rassemblement politique dans le nord-est de l'île. "Notre votera sera la démonstration faite au monde entier que les fausses informations et les forces extérieures n'auront pas raison de la démocratie à Taïwan, pas plus que de la dignité des Taïwanais", a-t-elle ajouté.

Plus de 11.000 sièges sont en jeu dans des municipalités et des comtés. Le Parti démocrate progressiste (PDP, indépendantiste, au pouvoir) cherche notamment à conserver la ville de Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, qu'il dirige depuis vingt ans. (Ben Blanchard et Yimou Lee; Eric Faye pour le service français)