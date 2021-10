Élections municipales: Piétons Québec, Trajectoire Québec et Vélo Québec demandent un engagement envers la mobilité durable

MONTRÉAL, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Piétons Québec, Trajectoire Québec et Vélo Québec lancent aujourd’hui la plateforme Aux élections municipales, je m’engage pour la mobilité durable. Destinée aux personnes candidates et à la population, la plateforme vise à mettre les priorités citoyennes en matière de mobilité active et collective au cœur du débat aux prochaines élections municipales.



Les personnes candidates sont invitées à signifier leur engagement à intégrer ces priorités dans leur plateforme électorale en remplissant le formulaire à cet effet au jemengagemobilite.org . La population est invitée, quant à elle, à demander à ses candidats de s’engager pour la mobilité durable. Les organisations ont également interpellé directement les personnes candidates des 50 plus grandes villes du Québec en leur envoyant une lettre demandant des engagements concrets en matière de mobilité durable.

« Avec la pandémie, plusieurs citoyennes et citoyens ont redécouvert le plaisir de marcher dans leurs milieux de vie. Pourtant, le constat est le même partout au Québec: nos quartiers ne sont pas adaptés pour se déplacer à pied confortablement et sécuritairement. Les municipalités ont un grand pouvoir d’action pour améliorer cette situation. L’objectif de jemengagemobilite.org est donc d’inciter les personnes candidates à s’engager envers la mobilité active et collective et d’en faire un enjeu incontournable des prochaines élections municipales », affirme Sandrine Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec

« Le secteur des transports collectifs a été durement touché par la pandémie mais nous avons pu constater à quel point ces services sont essentiels. Alors que la situation financière difficile fait craindre des coupures de services majeures, les citoyens eux, souhaitent une bonification de l’offre de service. Il est donc primordial que les candidats et candidates de partout au Québec s’engagent en faveur du transport collectif pour éviter une diminution de l’offre de service de transport collectif. Offrir plus d’options de mobilité durable dans une municipalité, c’est améliorer la qualité de vie des personnes qui y vivent, en plus de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On s’attend donc à ce qu’un grand nombre de candidats s’engagent, nos attentes sont élevées!», ajoute Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec.

« Le sondage que nous avons réalisé auprès des citoyens est sans équivoque : l’acceptabilité sociale est au rendez-vous pour laisser plus de place aux modes de déplacement actifs et collectifs. Une majorité de citoyens, y compris ceux possédant une auto, sont prêts à restreindre l’espace alloué à l’auto-solo. C’est maintenant aux élus et candidats de se montrer à la hauteur des attentes citoyennes, en prenant des engagements ambitieux pour changer la façon dont nous nous déplaçons », conclut Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

Les engagements envers la mobilité active et durable proposés sur jemengagemobilite.org sont basés sur les réponses au sondage lancé par les trois organisations en avril dernier. Le sondage a permis de rejoindre près de 2000 citoyennes et citoyens de partout au Québec et d’établir certaines priorités en matière de mobilité active et collective.

À propos de Piétons Québec

Piétons Québec est une organisation nationale d’intérêt public représentant les intérêts des piétons. Elle s’attache à valoriser la marche comme mode de déplacement et à faire évoluer les lois, normes et pratiques afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied au Québec. www.pietons.quebec

À propos de Vélo Québec

Vélo Québec est un organisme à but non lucratif fondé en 1967, dont la mission est de promouvoir le vélo et contribuer ainsi à la santé des Québécois et des Québécoises, à la vitalité économique de nos régions et à la diminution des gaz à effet de serre. Détenteur d’une expertise unique et originale, Vélo Québec contribue à l’établissement des références en matière de bonnes pratiques dans la planification, la mise en place et la gestion des infrastructures cyclables. Son savoir-faire est mis à profit dans le milieu municipal et auprès des sociétés privées ou publiques engagées dans la transition vers une mobilité durable. www.velo.qc.ca

À propos de Trajectoire Québec

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la promotion de leurs intérêts en matière de transports collectifs partout au Québec. L’association soutient l’accès à des services de mobilité abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens, associations et corporations grâce à son expertise en mobilité citoyenne. L’association agit par des représentations, mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand. Pour adhérer ou soutenir par un don l’association, visitez www.trajectoire.quebec.





Pour informations:

Mathiew Furino

Chargé de communication

mathiew@trajectoire.quebec

514 932-8008