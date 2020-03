Elections municipales maintenues en France dans un contexte épidémique inédit

(Actualisé avec autres appels à un report)

PARIS, 14 mars (Reuters) - Le gouvernement français a renforcé samedi soir de manière spectaculaire les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus avec fermeture des restaurants, des cafés et de tous les commerces non essentiels mais a décidé de maintenir le premier tour des élections municipales ce dimanche, suscitant l'incompréhension voire l'inquiétude d'élus et responsables qui appellent à un report du scrutin.

"Sur ce sujet des élections municipales, nous avons à nouveau sollicité le conseil scientifique au regard des dernières évolutions de l'épidémie, ils nous ont confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et des personnes fragiles", a déclaré le Premier ministre, Edouard Philippe, qui détaillait les nouvelles mesures touchant à la vie sociale.

"Dans ces conditions, les opérations de vote se dérouleront demain comme prévu et je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme, leur civisme et leur capacité à respecter les règles que nous avons édictées pour leur sécurité", a-t-il poursuivi.

C'est donc dans un contexte sanitaire et épidémique sans précédent de mémoire d'homme que les Français sont appelés ce dimanche puis le dimanche 22 mars à désigner les maires et conseillers municipaux de près de 35.000 communes.

Une situation qui inquiète, conduisant certains élus à réclamer un report du scrutin, comme Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, qui demande sur Twitter "l'annulation du scrutin municipal parce qu’il est de mon devoir de protéger les Corses et pour que le suffrage universel puisse, une fois l’épidémie vaincue, s’exprimer dans des conditions normales".

"UNE FAUTE"

Même appel de la part de Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et président de l'association des Régions de France, qui juge sur Twitter que "ce soir, face aux faits, il devient raisonnable, cohérent et même nécessaire de reporter le scrutin municipal".

Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et Hervé Morin, son homologue à la région Normandie, se sont eux aussi prononcé pour un report du scrutin.

"Après les annonces d'Edouard Philippe, je ne comprends définitivement pas que les élections municipales ne soient pas reportées. Dire que les Français ne prennent pas assez conscience du danger et dans le même temps augmenter les risques de propagation est une faute", commente pour sa part le député Eric Coquerel, de La France insoumise.

Dans une tribune https://www.atlantico.fr/decryptage/3588022/--monsieur-le-president-medecins-nous-vous-demandons-le-report-des-elections-municipales-- publiée par le site Atlantico, une quinzaine de médecins, urgentistes, réanimateurs ou spécialistes de santé publique, demandent eux aussi un report des municipales.

"Nous avons bien compris les enjeux juridiques, mais au vu de la situation exceptionnelle, il nous semble indispensable de repousser les élections dans une démarche de protection de la santé et de la vie de chacun de nos concitoyens", écrivent-ils.

Sur son site internet, le journal Le Monde cite un proche d'Emmanuel Macron qui reconnaît, après les annonces d'Edouard Philippe, qu'il n'était plus possible de renoncer à la tenue du scrutin. "On ne peut plus reculer. Les scientifiques nous ont dit qu’elles pourraient se tenir", dit-il.

RECOMMANDATIONS

Dans une circulaire https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Circulaire-permettant-de-garantir-la-tenue-du-scrutin-et-d-assurer-la-protection-sanitaire-des-operations-electorales-dans-le-contexte-du-Covid19 publiée en début de semaine, le ministère de l'Intérieur a édicté une série de recommandations pour "garantir la tenue du scrutin et assurer la protection sanitaire des opérations électorales dans le contexte du Covid-19".

Il est notamment recommandé aux électeurs de ramener leur propre stylo d'encre bleue ou noire indélébile pour émarger sur la liste électorale. Ils sont par ailleurs autorisés à utiliser un des bulletins de vote reçus par courrier.

Parmi les mesures dévoilées figure aussi "un nettoyage particulièrement attentif des bureaux de vote avant et après chaque tour de scrutin". Un point d'eau devra être prévu dans chaque bureau de vote ou à défaut du gel hydro-alcoolique devra être mis à disposition.

Chaque bureau de vote devra par ailleurs être aménagé de telle manière qu’il évite les situations de "promiscuité prolongée". L'objectif est qu'à chaque étape de son parcours, l’électeur devra pouvoir être maintenu à une distance suffisante d'environ un mètre des autres personnes présentes.

Selon les chiffres officiels, 47,6 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales.

En 2014, lors des dernières municipales, le taux d'abstention avait atteint un record sous la Ve République avec 36,45% au premier tour et 37,87% au second tour.

Second tour sur lequel Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a refusé de se prononcer samedi soir.

"Ce n'est pas un sujet abordé aujourd'hui d'autant que comme vous le savez à chaque fois nous tenons compte de l'évolution", a-t-il dit alors qu'on lui demandait si ce second tour, le 22 mars, serait maintenu. "Je pense que cette évolution n'est jamais prévisible parce ce que ce qui va compter c'est certes le comportement du virus mais surtout la réaction des Français", a-t-il ajouté. (Henri-Pierre André)