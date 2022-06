Electric Last Mile Solutions entame une procédure de faillite

La société a déclaré dimanche que les enquêtes menées par la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes et par un comité interne sur les achats d'actions de l'ancien PDG Jim Taylor et du président Jason Luo, qui ont conduit à leur démission, ont rendu "extrêmement difficile" l'obtention de fonds.

La société basée à Troy, Michigan, qui a cessé toutes ses activités mardi, a déclaré avoir reçu lundi un avis du Nasdaq concernant le retrait de ses actions et s'attend à ce que la négociation de ses actions soit suspendue le 23 juin.

L'entreprise est entrée en bourse en juin dernier par le biais d'une fusion avec l'entreprise à chèque en blanc Forum Merger III Corp.

Electric Last Mile a déclaré plus tôt cette semaine qu'elle prévoyait de se placer sous la protection du chapitre 7 de la loi sur les faillites après un examen de ses produits et de ses usines de commercialisation.