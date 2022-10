Electrolux enregistre des pertes au 3e trimestre et se prépare à un nouveau ralentissement du marché

Le plus gros fabricant européen d'appareils électroménagers a déclaré vendredi avoir enregistré une perte d'exploitation de 385 millions de couronnes suédoises au cours du trimestre (35,1 millions de dollars), contre un bénéfice de 1,64 milliard un an plus tôt.

"La demande du marché en Europe et en Amérique du Nord pour l'ensemble de l'année 2023 devrait continuer à se détériorer, c'est-à-dire être négative en glissement annuel", a déclaré le directeur général Jonas Samuelson.

Electrolux a déclaré qu'un programme de réduction des coûts à l'échelle du groupe et de redressement de l'Amérique du Nord, annoncé en septembre, aurait un effet positif sur les bénéfices de 4 à 5 milliards de couronnes en 2023, et qu'il comptabiliserait une charge de restructuration de 1,2 à 1,5 milliard de couronnes pour le programme ce trimestre.

(1 $ = 10,9679 couronnes suédoises)