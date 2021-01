Electronique professionnel Bonnes perspectives

Les craintes qui pesaient sur le secteur suite à l’émergence de la crise sanitaire, ne sont plus d’actualité. Les ventes annuelles devraient être significativement supérieures à celles de 2019.



D'après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), les ventes mondiales de semi-conducteurs ont progressé sur un an de 7% pour atteindre 39,4 milliards de dollars en novembre 2020. La hausse s'établit à 1,1% par rapport à octobre 2020.

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%). En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019. Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.

Montant record de fusions-acquisitions

Ce montant devait certainement dépasser en 2020 le précédent record de 122 milliards de dollars, enregistré en 2016. AMD a prévu d'acquérir son compatriote Xilinx pour 35 milliards de dollars en actions. Auparavant, le spécialiste des puces pour batteries, Analog Devices, avait repris son concurrent Maxim Integrated pour 21 milliards de dollars. Quant à Nvidia, il a affiché son intérêt pour ARM, mise en vente par le conglomérat japonais SoftBank et valorisée 40 milliards de dollars. Le sud-coréen SK Hynix a, lui, déboursé 9 milliards de dollars pour s'offrir les puces mémoires d'Intel. Plus récemment, le taïwanais GlobalWafers a annoncé être en discussions avancées pour acquérir le fabricant allemand de plaquettes de silicium Siltronic AG. Le contexte de tensions entre la Chine et les Etats-Unis et la nécessité d'une taille critique permettant d'amortir les investissements de plus en plus lourds expliquent ces opérations.