Elena Goitini nommée responsable de BNL - BNP Paribas Private Banking & WM en Italie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elena Goitini nommée responsable de BNL - BNP Paribas Private Banking & Wealth Management en Italie. Elle dispose de plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur financier. Elena Goitini était auparavant chez Unicredit où elle a occupé des postes clés en Italie et en Europe centrale et orientale. Diplômée de l'Université Bocconi en économie, elle est titulaire de spécialisations économiques/financières et de management : SDA Bocconi, INSEAD à Paris et IMD à Lausanne.“Pour bénéficier de l'expansion du marché italien, où nos actifs sous gestion ont progressé de 60 % entre 2012 et 2019, nous voulons accélérer notre croissance de la Gestion de Fortune et de la Banque Privée dans toutes les régions - et en particulier dans le nord de l'Italie. Nous nous concentrons sur tous les segments de clientèle, renforçant nos synergies avec les autres divisions du groupe ", souligne Sofia Merlo, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management." L'expertise d'Elena Goitini et sa connaissance approfondie du marché italien nous permettront de développer la clientèle et de soutenir la mise en œuvre du plan stratégique ambitieux de la Banque Privée et de la Gestion de Fortune en Italie ", précise Andrea Munari, CEO de BNL - BNP Paribas en Italie.