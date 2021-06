Eli Lilly bondit, la FDA juge prometteur son traitement contre l'Alzheimer

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action Eli Lilly bondit de plus de 7% jeudi en préouverture à Wall Street, le groupe pharmaceutique ayant annoncé que la FDA, l'autorité sanitaire américaine, avait accordé le statut de "percée thérapeutique" à son traitement expérimental contre la maladie d'Alzheimer. Cette désignation ouvre la voie à un examen accéléré de la molécule donanemab par le régulateur. L'action de la société biotechnologique Biogen, dont le traitement à base d'anticorps contre la maladie d'Alzheimer, l'aducanumab, a été autorisé le mois dernier par la FDA, chute de son côté de 6%. La FDA avait fait l'objet de sévères critiques de la part de médecins et de scientifiques pour avoir approuvé le médicament.

-Chitra Somayaji, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 09:07 ET (13:07 GMT)