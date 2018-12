Elior : Décryptage du palmarès du SBF 120 à la clôture - Vendredi 14 décembre 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ELIOR (+5,30% à 12,71 euros)Le groupe a été soutenu par la montée à son capital du Groupe Bertrand, spécialiste de l'hôtellerie et de la restauration. Celui-ci annonce avoir franchi le seuil de 5% et "pourrait poursuivre ses achats". Groupe Bertrand considère Elior comme l'une des opportunités d'investissement les plus intéressantes du secteur, et se dit prêt à échanger sur les enjeux du groupe, actuellement en difficulté.