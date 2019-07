Elior Group : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité

Programme de rachat d’actions

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) à Oddo Corporate Finance, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

79 121 titres

651 472,66 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

91 782 titres

329 518,25 € en espèces

Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ont été exécutées :

988 transactions à l’achat

743 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

519 630 titres et 6 291 029,15 euros à l’achat

473 156 titres et 5 792 518,81 euros à la vente

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elior Group www.eliorgroup.com

(Rubrique : finance/information réglementée/information réglementée publiée/information relative au contrat de liquidité)

ELIOR GROUP

Société anonyme

Siège social : 9-11 allée de l’Arche, Paris La Défense Cedex (92032)

408 168 003 R.C.S. Nanterre

Place de cotation : NYSE Euronext-Paris

Compartiment A

Code ISIN : FR0011950732

