Elior Group : Information relative au nombre d'actions composant le capital social au 16 avril 2019

Regulatory News:

Suite à l’exercice de l’option pour le paiement en actions nouvelles du dividende de l’exercice clos le 30 septembre 2018, le capital social d’Elior Group (Paris:ELIOR) a été augmenté de 23 278,52 euros pour être porté à 1 783 191,46 euros, le 16 avril 2019.

Le nombre d’actions composant le capital a été porté de 175 991 294 à 178 319 146 actions.

Le nombre total brut de droits de vote s’élève à 178 319 146.

Les actions nouvelles ont été émises le 16 avril 2019 aux négociations sur Euronext Paris aux côtés des actions existantes (ISIN FR0011950732), puis livrées aux intermédiaires financiers qui se sont chargés de les inscrire en compte auprès de leurs clients actionnaires.

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage.

Désormais présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 6 694 millions d’euros. Ses 132 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 6 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ».

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

eliorgroup.com

@Elior_Group @Elior_France #TimeSavored

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190419005136/fr/