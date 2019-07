Elior Group : Programme de rachat d'actions

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 22 mars 2019 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) (LEI : 969500LYSYS0E800SQ95) déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 juillet 2019 au 19 juillet 2019 inclus :

Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 15/07/2019 FR0011950732 69 459 11,7636 XPAR 15/07/2019 FR0011950732 878 11,7300 BATE 15/07/2019 FR0011950732 1 533 11,7192 CHIX 15/07/2019 FR0011950732 730 11,7300 TRQX 16/07/2019 FR0011950732 90 000 11,7150 XPAR 16/07/2019 FR0011950732 10 000 11,7229 BATE 16/07/2019 FR0011950732 5 000 11,7188 CHIX 16/07/2019 FR0011950732 5 000 11,7227 TRQX 17/07/2019 FR0011950732 98 242 11,5651 XPAR 17/07/2019 FR0011950732 13 594 11,5284 BATE 17/07/2019 FR0011950732 8 500 11,5242 CHIX 17/07/2019 FR0011950732 7 500 11,5299 TRQX 18/07/2019 FR0011950732 95 000 11,2400 XPAR 18/07/2019 FR0011950732 30 000 11,2388 BATE 18/07/2019 FR0011950732 15 000 11,2311 CHIX 18/07/2019 FR0011950732 5 000 11,2304 TRQX 19/07/2019 FR0011950732 80 000 11,1128 XPAR 19/07/2019 FR0011950732 28 000 11,0601 BATE 19/07/2019 FR0011950732 14 825 11,0700 CHIX 19/07/2019 FR0011950732 17 175 11,0629 TRQX TOTAL 595 436 11,4243

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) N° 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet d’ELIOR GROUP :

https://www.eliorgroup.com/fr/finance/information-reglementee/information-reglementee-publiee

ELIOR GROUP

Société anonyme

Siège social : 9-11 allée de l’Arche, Paris La Défense Cedex (92032)

408 168 003 R.C.S. Nanterre

Place de cotation : NYSE Euronext-Paris

Compartiment A

Code ISIN : FR0011950732

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans six pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4 886 millions d’euros.

Ses 109 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.

Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs, le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale.

Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190722005541/fr/