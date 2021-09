Elior Group : Programme de rachat d'actions : Réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues

Regulatory News:

Elior Group (Paris:ELIOR) annonce avoir procédé à l’annulation de 1 703 594 de ses propres actions (représentant 0,98% de son capital social), portant son capital de 1 741 478, 23 euros divisé en 174 147 823 actions, à 1 724 442, 29 euros divisé en 172 444 229 actions.

La décision d’annulation des titres auto-détenus a été prise par le conseil d’administration, conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte du 20 mars 2020 aux termes de sa 23ème résolution.

A la suite de cette annulation, Elior Group détient directement 183 de ses propres actions (hors contrat de liquidité).

Ces opérations contribueront à renforcer à la fois le potentiel de croissance du résultat par action et la structure financière d’Elior Group.

ELIOR GROUP

Société anonyme

Siège social : 9-11 allée de l’Arche, Paris La Défense Cedex (92032)

408 168 003 R.C.S. Nanterre

Place de cotation : Euronext-Paris

Compartiment A

Code ISIN : FR0011950732

