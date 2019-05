Elior Group: Résultats 0 29/05/2019 | 07:31 Envoyer par e-mail :

semestre : Objectifs 2018-2019 : croissance organique de - 1 %, stabilisation des marges et forte amélioration de la génération de free cash flow opérationnel

Ambitions à moyen terme reflétant le nouveau profil du Groupe : accélération de la croissance, redressement des marges et forte génération de trésorerie

Jusqu’à 350 M€ de retour aux actionnaires, cumulés en 2020 et 2021 Application de la norme IFRS 5 en prévision de la cession d’Areas1 Regulatory News: Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats au 31 mars 2019, pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2018-2019. Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente : « L’offre de 1,54 milliard d’euros que nous avons reçue pour l’acquisition d’Areas ouvre la voie à un nouveau chapitre de l’histoire du Groupe : celui du Nouvel Elior, plus solide, avec un bilan renforcé et recentré sur notre cœur de métier, la restauration collective et les services. Je suis confiant dans la robustesse de ces activités, structurellement génératrices de trésorerie, et leur potentiel de croissance rentable. Avec une équipe largement remaniée qui a déjà démontré sa capacité à infléchir la trajectoire du Groupe, nous nous sommes fixés un cap ambitieux : une accélération à partir de l’exercice 2019-2020 de la croissance organique, des marges opérationnelles et de la génération de trésorerie. Au premier semestre, notre plan de transformation a déjà produit ses premiers résultats. Conformément aux axes annoncés en juin 2018, nous avons amélioré la gestion de nos opérations et accru notre discipline commerciale grâce à une plus grande sélectivité. L’objectif prioritaire d’amélioration de la génération de trésorerie a pleinement été atteint. Nos résultats confortent notre objectif de remontée des marges dès le second semestre 2019 par rapport à l’exercice précédent ». _______________

1cf. note 6 de l’annexe aux comptes consolidés IFRS pour les semestres clos les 31 mars 2019 et 2018 (en millions d’euros) S1 2018-2019 S1 2017-2018 Variation Chiffre d’affaires 2 600 2 564 + 1,4 % Ebita ajusté 122 131 - 9 M€ En % du CA 4,7% 5,1% - 40 bps Résultat net part du Groupe 0 37 - 37 M€ Application de la norme IFRS 5 aux activités de concessions Le 24 avril 2019, Elior Group a annoncé avoir reçu une offre ferme pour l’acquisition de sa filiale Areas. En application de la norme IFRS 5, les opérations de concessions faisant partie du périmètre de la transaction sont traitées comme « activités arrêtées » dans le compte de résultats et le tableau de flux de trésorerie, et comme « actifs/passifs classés comme détenus en vue de la vente » au bilan dès le 1er semestre 2018-2019. Le compte de résultat, l’état du résultat global et le tableau de flux de trésorerie pour le 1er semestre de l’exercice 2017-2018 reflètent également ce traitement, rendant ainsi les deux exercices comparables. Activité commerciale Au cours du 1er semestre, des contrats significatifs ont été signés en restauration collective et services, avec notamment Renault, Télécom ParisTech, l’APEI Chambéry et l’université de Bordeaux en France, South Western Railway au Royaume-Uni, l’université du Wisconsin aux États-Unis, l’hôpital de Bellvitge et BASF en Espagne, le Casino de Sanremo en Italie et Mercedes-Benz en Inde. Le taux de rétention en restauration collective s’élève à 90 % à fin mars 2019, reflétant les sorties volontaires de contrats dans le secteur public en Italie, ainsi que l’arrêt de contrats avec le ministère de la Défense et Tesco au Royaume-Uni. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe s’élève à 2 600 millions d’euros pour le 1er semestre 2018-2019. La progression de 1,4 % par rapport à l’exercice précédent s’explique par la croissance organique de - 0,6 % sur la période, par les effets de la croissance externe et des variations de taux de change pour respectivement 1,7 % et 1,3 %, et par l’impact du changement de principes comptables lié à l’application de la norme IFRS 15 pour - 0,9 %. La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international atteint 55 % pour le 1er semestre 2018-2019, contre 54 % au 1er semestre de l’exercice 2017-2018. À l’international, le chiffre d’affaires progresse de 2,4 % pour s’établir à 1 425 millions d’euros. La croissance organique est de - 1,8 %. La croissance externe provenant des acquisitions génère une croissance supplémentaire de 3,1 %, essentiellement aux États-Unis, et l’effet de change est de 2,3 %. Le chiffre d’affaires bénéficie d’un effet calendaire légèrement favorable sur la période. En Espagne, la montée en puissance de nouveaux contrats en entreprises compense largement les fermetures de sites en enseignement.

Aux États-Unis, la croissance ralentit au premier semestre, notamment du fait de la perte inattendue d’un contrat avec l’ Alabama Department of Social Services .

. En Italie, le chiffre d’affaires est affecté par la décision de ne pas renouveler des contrats significatifs dans le secteur public. La dynamique commerciale est prometteuse dans le secteur privé et dans de nouveaux segments de marché.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires recule en raison d’un environnement de marché plus difficile et de l’arrêt d’un contrat avec le ministère de la Défense. En France, le chiffre d’affaires s’élève à 1 164 millions d’euros. La croissance organique est de + 0,9 %. Le marché entreprises bénéficie d’une bonne performance sur les sites existants.

Le chiffre d’affaires de l’enseignement recule du fait d’une plus grande sélectivité commerciale.

Sur le marché de la santé, le chiffre d’affaires est tiré par un bon niveau de rétention et de développement. Le segment corporate et autres génère un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019. Le chiffre d’affaires attendu pour l’ensemble de l’exercice est de l’ordre de 25 millions d’euros. Ebita ajusté et résultat opérationnel courant L’Ebita ajusté des activités poursuivies du Groupe s’élève à 122 millions d’euros, soit une marge de 4,7 % du chiffre d’affaires, à comparer à une marge de 5,1 % au 1er semestre 2017-2018. Cette baisse de 40 points de base s’explique pour 20 points de base par l’augmentation des amortissements liée à la hausse passée des investissements et pour 20 points de base par l’augmentation des coûts des fonctions support sur la période. À l’international, l’Ebita ajusté s’élève à 66 millions d’euros, soit une marge de 4,7 % du chiffre d’affaires, contre 4,6 % au 1er semestre 2017-2018. Il bénéficie des actions menées en vue de générer des économies et gagner en productivité. En France, il s’établit à 69 millions d’euros, représentant une marge de 5,9 % du chiffre d’affaires, en recul de 30 points de base par rapport au 1er semestre 2017-2018 sous l’effet de l’augmentation des amortissements liée à la hausse des dépenses d’investissement sur les exercices précédents et de la réduction du taux du CICE. L’Ebita du segment corporate et autres recule en raison des charges induites par les investissements passés dans l’informatique et du renforcement des fonctions support pour conduire la transformation du Groupe. Il comprend également la contribution de participations mises en équivalence dans la restauration en ville. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies, incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, s’élève à 106 millions d’euros, contre 117 millions d’euros pour le 1er semestre de l’exercice 2017-2018. Il comprend l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions pour 10 millions d’euros (contre 9 millions d’euros au 1er semestre 2017-2018) et les charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions pour 6 millions d’euros (contre 5 millions d’euros au 1er semestre 2017-2018). Résultat net part du Groupe Les charges opérationnelles nettes non courantes s’élèvent à 6 millions d’euros (contre 9 millions d’euros au 1er semestre 2017-2018). Elles comprennent principalement les coûts de restructuration et d’arrêts d’activité encourus en France et à l’international. Le résultat financier de - 31 millions d’euros est en légère amélioration par rapport au 1er semestre de l’exercice 2017-2018 où il comprenait des charges exceptionnelles de dépréciation d’actifs financiers. Le coût de l’endettement financier augmente par rapport au 1er semestre 2017-2018 en raison de la hausse de l’endettement et du ratio de levier. La charge d’impôts s’élève à 37 millions d’euros, contre 16 millions d’euros pour le 1er semestre de l’exercice 2017-2018 où elle comprenait 14 millions d’euros de produits d’impôts différés aux États-Unis. Le taux annuel d’impôts effectif estimé pour l’ensemble de l’exercice (hors CVAE - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) s’établit à 23 %. La CVAE est provisionnée à hauteur de 50 % de la charge annuelle estimée, soit 12 millions d’euros. Le résultat net des activités poursuivies s’élève ainsi à 32 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019, contre 58 millions d’euros au 1er semestre 2017-2018. Le résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente s’élève à - 33 millions d’euros, contre - 17 millions d’euros au 1er semestre 2017-2018, reflétant notamment les charges exceptionnelles liées à la transaction avec PAI Partners. Le résultat net part du Groupe est à l’équilibre. Cash flow et endettement Le free cash flow opérationnel s’élève à 89 millions d’euros. Il progresse de 92 millions d’euros par rapport à l’exercice 2017-2018 grâce à une meilleure optimisation du besoin en fonds de roulement – en partie liée au remplacement du CICE par des allègements de charges et à l’utilisation du programme de titrisation – et à une réduction des dépenses d’investissement et de restructuration. Les investissements devraient augmenter sur la seconde partie de l’année pour représenter néanmoins moins de 3 % du chiffre d’affaires de l’exercice. L’endettement net (y compris Areas) s’élève à 1 922 millions d’euros au 31 mars 2019, en augmentation de 93 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2018. La génération de free cash flow opérationnel est largement consommée par le versement d’intérêts financiers pour 28 millions d’euros et la variation nette de trésorerie des activités en cours de cession pour 127 millions d’euros. Le ratio d’endettement s’établit à 3,9 x Ebitda, à comparer à 3,6 x à fin septembre 2018. Perspectives 2018-2019 Compte tenu de la transformation engagée dans le cadre du plan Elior Group 2021 et de l’inflexion déjà visible de la performance opérationnelle, le Groupe anticipe pour l’exercice 2018-2019 : une croissance organique de - 1 %, incluant l’impact des sorties volontaires de contrats en Italie (estimé à 1 % du chiffre d’affaires).

L’effet périmètre induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire d’environ 1 % du chiffre d’affaires ;

L’effet périmètre induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire d’environ 1 % du chiffre d’affaires ; une stabilité du taux de marge d’Ebita ajusté à 3,6 %, traduisant une amélioration du taux de marge du deuxième semestre par rapport à l’exercice précédent ;

des dépenses d’investissement inférieures à 3 % du chiffre d’affaires ;

une forte amélioration du free cash flow opérationnel. Ambition du Nouvel Elior À l’issue de la transaction Areas, Elior Group se concentrerait exclusivement sur ses activités de restauration collective et de services dans six pays, devenant ainsi le 2e pure player du secteur au monde. Le Nouvel Elior pourrait s’appuyer localement sur ses fortes positions, ainsi que sur son expertise et ses marques reconnues, pour poursuivre son développement dans de nouveaux segments de marchés. Les perspectives de croissance du marché de la restauration collective, sa faible intensité capitalistique et le potentiel d’amélioration de sa rentabilité confèrent au Nouvel Elior un potentiel de génération de cash très significatif. Avec un bilan renforcé et un niveau de levier durablement abaissé dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l’Ebitda, le Groupe disposerait des moyens d’assurer son développement et de redistribuer du cash à ses actionnaires. Ainsi, à moyen terme, le Groupe vise : une croissance organique annuelle de 2 à 4 %,

une amélioration de la marge d’Ebita ajusté de 10 à 30 points de base par an,

Une conférence aura lieu le mercredi 29 mai 2019 à 8 h 30, heure de Paris. Elle sera également accessible par webcast via le site internet d'Elior Group et par téléphone au : France : + 33 (0) 1 76 77 22 88 Royaume-Uni : + 44 (0) 33 0336 9127 États-Unis : + 1 720 543 0302 Code d'accès : 4917692 Agenda financier : 25 juillet 2019 : chiffre d'affaires 9 mois de l'exercice 2018-2019 - communiqué de presse avant bourse

4 décembre 2019 : résultats annuels 2018-2019 - conférence de presse

4 décembre 2019 : résultats annuels 2018-2019 - conférence de presse Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché

Annexe 3 : Ebita ajusté par activité et zone géographique

Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié

Annexe 5 : États financiers consolidés

Annexe 6 : Pro-forma 2018

Annexe 7 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. À propos d’Elior Group Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective, de la restauration de concession et des services. Présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 6 694 millions d’euros. Ses 132 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 6 millions de personnes dans 25 600 restaurants et points de vente. Leur mission est de nourrir et prendre soin de tous et toutes, à chaque moment de la vie. Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, comme dans l’univers du voyage, le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique EN MILLIONS D'EUROS 1er trim.

2018-2019 1er trim.

2017-2018 Croissance

organique Variations de

périmètre Ecart de

change Autres Variation

totale France 585 579 1,5% 0,0% 0,0% -0,6% 0,9% International 729 706 -0,7% 4,0% 1,2% -1,2% 3,3% Restauration collective et services 1 314 1 285 0,3% 2,2% 0,7% -0,9% 2,2% Corporate et autres 7 7 -4,5% 0,0% 0,0% 0,0% -4,5% TOTAL GROUPE 1 320 1 292 0,2% 2,2% 0,7% -0,9% 2,2% EN MILLIONS D'EUROS 2em trim.

2018-2019 2em trim.

2017-2018 Croissance

organique Variations de

périmètre Ecart de

change Autres Variation

totale France 579 581 0,3% 0,0% 0,0% -0,6% -0,2% International 695 686 -3,0% 2,2% 3,4% -1,3% 1,4% Restauration collective et services 1 275 1 266 -1,5% 1,2% 1,9% -0,9% 0,6% Corporate et autres 5 5 -6,4% 0,0% 0,0% 0,0% -6,4% TOTAL GROUPE 1 280 1 272 -1,5% 1,2% 1,8% -0,9% 0,6% EN MILLIONS D'EUROS 1er sem.

2018-2019 1er sem.

2017-2018 Croissance

organique Variations de

périmètre Ecart de

change Autres Variation

totale France 1 164 1 160 0,9% 0,0% 0,0% -0,6% 0,3% International 1 424 1 392 -1,8% 3,1% 2,3% -1,2% 2,4% Restauration collective et services 2 588 2 552 -0,6% 1,7% 1,3% -0,9% 1,4% Corporate et autres 12 12 -5,3% 0,0% 0,0% 0,0% -5,3% TOTAL GROUPE 2 600 2 564 -0,6% 1,7% 1,3% -0,9% 1,4% Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché EN MILLIONS D'EUROS 1er trim.

2018-2019 1er trim.

2017-2018 Croissance

organique Variations de

périmètre Ecart de

change Autres Variation

totale Entreprises et Administrations 591 575 0,7% 2,2% 0,4% -0,7% 2,7% Enseignement 415 420 -1,0% 0,0% 0,9% -1,1% -1,2% Santé 314 297 1,0% 5,2% 0,8% -1,1% 5,9% TOTAL GROUPE 1 320 1 292 0,2% 2,2% 0,7% -0,9% 2,2% EN MILLIONS D'EUROS 2em trim.

2018-2019 2em trim.

2017-2018 Croissance

organique Variations de

périmètre Ecart de

change Autres Variation

totale Entreprises et Administrations 559 568 -2,4% 0,0% 1,4% -0,7% -1,7% Enseignement 409 407 -0,9% 0,0% 2,4% -1,2% 0,3% Santé 312 296 -0,6% 5,1% 1,9% -1,0% 5,4% TOTAL GROUPE 1 280 1 272 -1,5% 1,2% 1,8% -0,9% 0,6% EN MILLIONS D'EUROS 1er sem.

2018-2019 1er sem.

2017-2018 Croissance

organique Variations de

périmètre Ecart de

change Autres Variation

totale Entreprises et Administrations 1 150 1 144 -0,8% 1,1% 0,9% -0,7% 0,5% Enseignement 824 827 -1,0% 0,0% 1,7% -1,1% -0,4% Santé 626 593 0,2% 5,1% 1,4% -1,1% 5,7% TOTAL GROUPE 2 600 2 564 -0,6% 1,7% 1,3% -0,9% 1,4% Annexe 3 : Ebita ajusté par activité et zone géographique EN MILLIONS D'EUROS 1er sem.

2018-2019 1er sem.

2017-2018 VAR. M€ VAR. % France 69 72 -3 -4,7% International 66 65 1 3,0% Restauration collective et services 135 137 -2 -1,1% Corporate et autres -13 -6 -7 ns TOTAL GROUPE 122 131 -9 -6,5% Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié EN MILLIONS D'EUROS 1er sem.

2018-2019 1er sem.

2017-2018 VAR. M€ Ebitda 178 185 -7 Variation du besoin en fonds de roulement -18 -78 +60 Capex nets -60 -96 +36 Eléments non-récurrents -11 -15 +4 Free cash flow opérationnel 89 -4 +93 Impôts cash 0 4 -4 Free cash flow 89 0 +89 Annexe 5 : États financiers consolidés Compte de résultat consolidé 1er sem. 1er sem. EN MILLIONS D'EUROS 2018-2019 2017-2018 Chiffre d’affaires 2 600 2 564 Achats consommés -831 -819 Charges de personnel -1 253 -1 231 Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions -6 -5 Autres frais opérationnels -287 -286 Impôts et taxes -44 -38 Amortissements et provisions opérationnels courants -62 -59 Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation -10 -9 Résultat opérationnel courant 107 117 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées -1 - Résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 106 117 Autres produits et charges opérationnels non courants -6 -9 Résultat opérationnel incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 100 108 Charges et produits financiers nets -31 -34 Résultat avant impôts 69 74 Impôts sur les résultats -37 -16 Résultat net des activités poursuivies 32 58 Résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente -33 -17 Résultat net -1 41 Dont résultat net part du Groupe 0 37 Dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle -1 4 Bilan – actif EN MILLIONS D'EUROS 3/31/2019 9/30/2018 Goodwill 1 850 2 541 Immobilisations incorporelles 279 524 Immobilisations corporelles 402 747 Autres actifs non courants 10 - Actifs financiers non courants 43 72 Participation dans les entreprises associées 1 9 Juste valeur des instruments financiers dérivés 2 8 Impôts différés 161 188 Actif non courant 2 748 4 090 Stocks 91 132 Clients et autres créances d’exploitation 804 879 Actifs sur contrat client - - Actif d'impôt exigible 19 23 Autres actifs courants 50 97 Créances financières court terme - 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 66 143 Actifs classés comme détenus à la vente 1 627 - Actif courant 2 657 1 276 Total de l'Actif 5 405 5 366 Bilan – passif EN MILLIONS D'EUROS 3/31/2019 9/30/2018 Capital 2 2 Réserves et résultats accumulés 1 387 1 458 Participations ne donnant pas le contrôle 7 11 Total capitaux propres 1 396 1 471 Emprunts et dettes financières 1 969 1 874 Juste valeur des instruments financiers dérivés 10 5 Passifs sur acquisitions de titres 100 100 Impôts différés 51 59 Engagements de retraite et avantages au personnel 90 109 Provisions non courantes 17 20 Autres passifs non courants - 7 Total passif non courant 2 237 2 173 Fournisseurs et comptes rattachés 574 850 Dettes sur immobilisations 17 75 Dettes fiscales et sociales 509 601 Dette d'impôt sur le résultat 26 11 Emprunts et dettes financières 85 84 Dettes sur acquisition de titres 2 16 Provisions courantes 34 51 Passif sur contrat client 42 - Autres passifs courants 84 34 Passifs comme classés comme détenus en vue de la vente 399 - Total passif courant 1 772 1 722 Total passif 4 009 3 895 Total du passif et des capitaux propres 5 405 5 366 Tableau de flux de trésorerie consolidé 1er sem. 1er sem. EN MILLIONS D'EUROS 2018-2019 2017-2018 Flux de trésorerie liés à l'activité Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 178 185 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité -18 -78 Intérêts versés -28 -24 Impôts versés - 4 Autres flux -11 -15 Flux nets de trésorerie liés à l'activité 121 72 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions et cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles -60 -96 Acquisitions et cessions d'actifs financiers 8 -3 Acquisitions et cessions de sociétés consolidées -16 -56 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -68 -155 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - Mouvements sur capitaux propres de la mère - - Achats d'actions propres - -1 Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle - - Émissions d'emprunts et dettes financières 82 250 Remboursements d'emprunts et dettes financières -7 -41 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 75 208 Incidence de la variation des taux de change et autres variations -3 4 Variation de la trésorerie nette des activités poursuivies 125 129 Variation nette de la trésorerie des activités non poursuivies -127 -82 Annexe 6 : Pro-forma 2018 1er sem. 2ème sem. 12 mois EN MILLIONS D'EUROS 2017-2018 2017-2018 2017-2018 Chiffre d'affaires restauration collective et services 2 552 2 310 4 862 Chiffre d'affaires corporate et autres 12 12 24 Chiffre d'affaires activités poursuivies 2 564 2 322 4 886 Ebita ajusté restauration collective et services 137 53 190 En % du chiffre d'affaires 5,4% 2,3% 3,9% Ebita ajusté corporate et autres -6 -9 -15 Ebita ajusté activités poursuivies 131 44 175 En % du chiffre d'affaires 5,1% 1,9% 3,6% Annexe 7 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.1.4.1 du document de référence, (ii) des changements de principes comptables, notamment pour l’effet de la première application de la norme IFRS 15 en 2019 et (iii) des variations de périmètre. Ebita ajusté : résultat opérationnel courant IFRS retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions gratuites attribuées par les sociétés du Groupe ainsi que des dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation. Cet indicateur reflète le mieux selon le groupe la performance opérationnelle des activités puisqu’il inclut les amortissements induits par les dépenses d’investissement inhérentes au business model du Groupe. Il s’agit par ailleurs de l’indicateur le plus usité dans l’industrie et permet une comparaison du Groupe avec ses pairs. Taux de marge d’Ebita ajusté : rapport de l’Ebita ajusté sur le chiffre d’affaires consolidé. Free cash flow opérationnel : somme des éléments suivants, tels qu’ils sont définis par ailleurs et sont enregistrés dans des rubriques individuelles (ou calculés comme la somme de rubriques individuelles) dans le tableau des flux de trésorerie des états financiers consolidés : Ebitda,

investissements opérationnels nets dans des actifs corporels et incorporels,

variation des besoins en fonds de roulement opérationnels nets,

autres flux, constitués pour l’essentiel des sommes décaissées (i) au titre des éléments non récurrents du compte de résultat et (ii) au titre des passifs provisionnés lors de la mise en juste valeur des acquisitions de sociétés consolidées. Cet indicateur reflète la trésorerie générée par les opérations. Il s’agit par ailleurs de l’indicateur retenu en interne pour évaluer la performance annuelle des managers du Groupe. Ratio de levier (selon la définition des covenants du Contrat de Crédit Senior calculé et présenté au titre de l’endettement financier du Groupe à une date de clôture donnée) : rapport de l’endettement financier net (à la date de la clôture déterminé selon la définition et les covenants du Contrat de Crédit Senior tel que décrit à la section 4.7.2 « Contrat de Crédit Senior » du document de référence, c’est-à-dire excluant les frais d’émission non amortis, d’une part, et la juste valeur des instruments dérivés d’autre part) et de l’Ebitda ajusté calculé sur les 12 derniers mois glissants à la date de la clôture considérée, proforma de l’Ebitda des acquisitions et des cessions de sociétés consolidées réalisées au cours de la période de 12 mois précédant cette date. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190528005819/fr/

