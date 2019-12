Elior Group : Résultats ; Objectifs de l'exercice 2018-2019 réalisés ; Ambitions du Nouvel Elior confirmées 0 04/12/2019 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Objectifs de l’exercice 2018-2019 réalisés Chiffre d’affaires en hausse de +0,8 %, dont -0,8 % de croissance organique, à comparer à l’objectif annoncé de -1,0 %

Marge d’Ebita ajusté stabilisée à 3,6 %, soit une amélioration de 40 points de base au deuxième semestre

Forte amélioration du free cash-flow opérationnel à €251m, en progression de +€162m sur un an Nouvel Elior : un groupe recentré sur son cœur de métier aux ambitions confirmées 2è pure player mondial de la restauration collective après la cession d’Areas, effective depuis le 1 er juillet 2019

mondial de la restauration collective après la cession d’Areas, effective depuis le 1 juillet 2019 Bilan renforcé : ratio d’endettement net de 1,8 x Ebitda au 30 septembre 2019

Programme de rachat d’actions : première tranche réalisée de €50m

Objectifs moyen terme du Nouvel Elior confirmés Perspectives 2019-2020 en ligne avec la trajectoire moyen terme Croissance organique de 2 %

Amélioration de la marge d’Ebita ajusté d’au moins 10 points de base

Dépenses d’investissement inférieures à 3 % du chiffre d’affaires Dividende proposé à la prochaine assemblée générale : 0,29 € par action, soit un taux de distribution de 50 % comparé à 40 % en 2017-2018 Regulatory News: Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats au 30 septembre 2019, pour l’exercice fiscal 2018-2019. Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente : « L’année 2018-2019 est celle des engagements tenus pour Elior. Nous avons mis en œuvre le recentrage stratégique sur notre cœur de métier historique et amorcé l’accélération de notre développement. Tout en maintenant une grande rigueur dans la gestion de nos contrats, nous avons poursuivi le déploiement de notre plan de transformation et engagé comme prévu le redressement de nos marges au cours du second semestre, atteignant ainsi tous les objectifs que nous nous étions fixés pour l’ensemble de l’exercice. En France, nous avons conforté notre position de leader de la restauration collective, sous l’impulsion d’une équipe de direction renouvelée qui a mis en place une organisation structurée pour accroître notre discipline commerciale et opérationnelle. Elior est plus pionnier que jamais pour répondre aux nouvelles attentes de nos convives, notamment en lançant l’expérimentation du Nutri-Score. La branche Services a poursuivi son développement, et conforté sa place de leader en santé. A l’international, nous continuons de renforcer les fondations de nos opérations, et nous sommes aujourd’hui bien orientés pour poursuivre le développement du groupe. Avec la cession d’Areas, Elior se désendette pour continuer à innover et soutenir son expansion commerciale. Nous avons une mission claire : gagner chaque jour la confiance de nos convives en leur proposant des repas sains et équilibrés qui soient également un moment de plaisir et prendre soin de leur environnement par les Services. Les résultats de cette année nous permettent d’être au rendez-vous des ambitions de création de valeur du Nouvel Elior à l’horizon 2024. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour réaffirmer notre leadership et accomplir nos objectifs à court et moyen terme. En 2019-2020, nous continuerons à améliorer notre performance opérationnelle avec pour objectif une accélération du rythme de la croissance organique et une amélioration de nos marges, en ligne avec nos ambitions de moyen terme ». (en millions d’euros) 2018-2019

non audité 2017-2018** Variation Chiffre d’affaires (*) 4 923 4 886 +0,8 % Ebita ajusté (*) 176 175 +0,5% En % du CA 3,6 % 3,6 % - Résultat net part du Groupe 271 34 +€237m * Données financières 2018-2019 des activités poursuivies en application de la norme IFRS 5 **Les montants 2017-2018 ont été représentés afin de refléter les impacts de la cession d’Areas Activité commerciale Au cours du quatrième trimestre, des contrats significatifs ont été signés en restauration collective et services, avec notamment : Sense, la ville de Chennevières sur Marne et le siège social de Seb en France,

Goldman Sachs, LinkedIn et Cisco en Inde,

AGCO Laverda et ICS International School en Italie,

Bowie State University, California Academy of Sciences et Aspire aux États-Unis,

le musée national d’art de Catalogne, le Cirque du Soleil et la mairie de Gerone en Espagne,

Winterbourne Academy et le lounge Air France KLM à Heathrow au Royaume-Uni,

L’hôpital Saint-Camille, Residhome, UGAP Midi-Pyrénées et UNIHA pour Elior Services. Hors les sorties volontaires de contrats dans le secteur public en Italie, ainsi que et la réduction du périmètre des contrats avec Tesco au Royaume-Uni, le taux de rétention en restauration collective s’élève à près de 93 % à fin septembre 2019. Le taux de rétention global est de 91 %, en hausse par rapport à fin juin. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe s’élève à 4 923 millions d’euros pour l’exercice 2018-2019, en hausse de +0,8 % par rapport à l’exercice précédent. Cette variation se décompose en croissance organique pour -0,8 %, à comparer à notre objectif de -1,0 % sur la période, croissance externe et variations de taux de change pour respectivement +1,4 % et +1,2 %, et par l’impact du changement de principes comptables lié à l’application de la norme IFRS 15 pour -1,0 %. La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international atteint 55 % pour l’exercice 2018-2019, stable par rapport à l’exercice précédent. À l’international , le chiffre d’affaires progresse de +0,4 % pour s’établir à 2 689 millions d’euros. La croissance organique est de -2,9 % traduisant l’impact du choix de ne pas renouveler des contrats dans le secteur public en Italie pour -1,6 %, de l’arrêt des contrats avec le ministère de la défense et la réduction du périmètre des contrats avec Tesco au Royaume-Uni, ainsi que la perte d’un contrat avec l’Alabama Department of Social Services aux Etats-Unis pour - 2,2 %. En Espagne, la dynamique commerciale est principalement tirée par les nouveaux segments de marché, la montée en puissance de nouveaux contrats en entreprises et le secteur de la santé, qui compensent largement les fermetures de sites en enseignement. En Italie, la stratégie de développement dans le secteur privé et dans de nouveaux segments de marché commence à porter ses fruits. La croissance externe provenant des acquisitions génère une croissance supplémentaire de +2,5 %, essentiellement aux États-Unis, et l’effet de change est de +2,3 %. Le chiffre d’affaires bénéficie d’un effet calendaire légèrement favorable sur la période.

, le chiffre d’affaires progresse de +0,4 % pour s’établir à 2 689 millions d’euros. La croissance organique est de -2,9 % traduisant l’impact du choix de ne pas renouveler des contrats dans le secteur public en Italie pour -1,6 %, de l’arrêt des contrats avec le ministère de la défense et la réduction du périmètre des contrats avec Tesco au Royaume-Uni, ainsi que la perte d’un contrat avec l’Alabama Department of Social Services aux Etats-Unis pour - 2,2 %. En Espagne, la dynamique commerciale est principalement tirée par les nouveaux segments de marché, la montée en puissance de nouveaux contrats en entreprises et le secteur de la santé, qui compensent largement les fermetures de sites en enseignement. En Italie, la stratégie de développement dans le secteur privé et dans de nouveaux segments de marché commence à porter ses fruits. La croissance externe provenant des acquisitions génère une croissance supplémentaire de +2,5 %, essentiellement aux États-Unis, et l’effet de change est de +2,3 %. Le chiffre d’affaires bénéficie d’un effet calendaire légèrement favorable sur la période. En France , le chiffre d’affaires s’élève à 2 212 millions d’euros. La croissance organique est de +1,8 %. Le marché entreprises enregistre une bonne performance sur les sites existants avec une accélération de la dynamique commerciale au second semestre soutenue par une attention accrue portée aux attentes des convives. Le chiffre d’affaires de l’enseignement sur l’ensemble de l’année traduit une plus grande sélectivité commerciale, en particulier sur les repas livrés. Le marché de la santé enregistre une performance solide, tirée par un bon niveau de rétention et de développement.

, le chiffre d’affaires s’élève à 2 212 millions d’euros. La croissance organique est de +1,8 %. Le segment corporate et autres, qui comprend les activités résiduelles de concession non cédées, génère un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2018-2019, en légère baisse par rapport à l’exercice précédent. Ebita ajusté et résultat opérationnel courant L’Ebita ajusté des activités poursuivies du Groupe s’élève à 176 millions d’euros, soit une marge stabilisée à 3,6 % du chiffre d’affaires. Cette stabilité traduit l’inflexion du taux de marge au second semestre, lequel affiche une progression de 40 points de base par rapport au second semestre de l’exercice passé. À l’international, l’Ebita ajusté s’élève à 90 millions d’euros, soit une marge de 3,3 % du chiffre d’affaires, contre 3,4 % en 2017-2018. Le bénéfice des actions menées en vue d’améliorer les marges n’a pas pu pleinement compenser l’impact négatif de l’arrêt des contrats avec le ministère de la défense et la réduction du périmètre des contrats avec Tesco au Royaume-Uni et la perte du contrat avec l’Alabama Department of Social Service aux États-Unis. En France, il s’établit à 109 millions d’euros, soit une marge de 4,9 % du chiffre d’affaires, en progression de 40 points de base par rapport à l’exercice 2017-2018. Cette progression reflète les effets de la stratégie mise en place en restauration par une équipe de direction renouvelée, conduisant notamment à une plus grande sélectivité commerciale et une discipline opérationnelle accrue. L’Ebita ajusté du segment corporate et autres recule en raison des charges induites en grande partie par les investissements dans les systèmes d’information. Il comprend également la contribution de participations mises en équivalence dans la restauration en ville. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies, incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, s’élève à 160 millions d’euros, contre 127 millions d’euros par rapport à l’exercice 2017-2018. Il comprend l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions pour 21 millions d’euros (contre 19 millions d’euros en 2017-2018) et un produit de 5 millions d’euros relatif aux plans de rémunération en actions (contre une charge de 29 millions lors l’exercice 2017-2018). Résultat net part du Groupe Les charges opérationnelles nettes non courantes s’élèvent à 27 millions d’euros (contre 82 millions d’euros en 2017-2018). Elles comprennent principalement les coûts de restructuration et d’arrêts d’activité supportés en France et à l’international. Le résultat financier ressort à -69 millions d’euros, soit le même ordre de grandeur que celui de l’exercice 2017-2018. Le produit d’impôts s’élève à 4 millions d’euros, à comparer à une charge de 2 millions d’euros pour l’exercice 2017-2018. Il comprend un produit net d’impôt de 20 millions d’euros résultant de la création et l’utilisation sur l’exercice d’une perte fiscale court terme sur la cession d’Areas. La charge relative à la CVAE s’élève à 21 millions d’euros pour l’ensemble de l’exercice. Le résultat net des activités poursuivies s’élève ainsi à 68 millions d’euros pour l’exercice 2018-2019, contre -25 millions d’euros en 2017-2018. Le résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente s’élève à 202 millions d’euros, contre 63 millions d’euros lors de l’exercice 2017-2018, reflétant notamment la plus-value de cession d’Areas pour 208 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe s’établit à 271 millions d’euros contre 34 millions d’euros en 2017-2018. Cash flow et endettement Le free cash flow opérationnel s’élève à 251 millions d’euros. Il progresse de 162 millions d’euros par rapport à l’exercice 2017-2018 grâce à la baisse des dépenses d’investissement (48 millions d’euros), au remplacement du CICE par des allègements de charges sociales (47 millions d’euros), et une variation de la titrisation (59 millions d’euros). L’endettement net s’élève à 539 millions d’euros au 30 septembre 2019, et a fortement baissé par rapport du 30 septembre 2018 à 1 830 millions d’euros. La génération de free cash-flow opérationnel combinée au désendettement consécutif à la cession d’Areas en sont les principaux facteurs explicatifs. Le ratio d’endettement s’établit à 1,8 x Ebitda, à comparer à 3,6 x à fin septembre 2018. Retour aux actionnaires Suite à la cession d’Areas, le programme de rachat d’actions a été mis en œuvre avec la réalisation d’une première tranche de 50 millions d’euros à fin septembre 2019. Ambition du Nouvel Elior En cédant Areas, Elior s’est recentré sur son cœur de métier historique de restauration collective dans six pays, et de services en France, se positionnant ainsi comme le deuxième pure player du secteur dans le monde. Pour ouvrir ce nouveau chapitre de son histoire, le Groupe a redéfini sa mission, son ambition et ses priorités sur chacun de ses marchés et élaboré son plan stratégique 2024, baptisé New Elior. Ce plan ambitieux, élaboré conjointement par le comité exécutif et les équipes opérationnelles, est articulé autour de cinq leviers de création de valeur : Faire évoluer son portefeuille d’activités vers les segments les plus attractifs, sur lesquels Elior entend créer de la valeur pour ses clients par des propositions innovantes, et ouvrir de nouveaux marchés tels que la restauration à bord des trains ou la livraison de repas aux PMEs,

Donner à ses équipes, au plus près des clients, les moyens d’adapter de manière continue ses offres aux attentes des convives en proposant une alimentation saine et respectueuse de la planète, avec des concepts fortement inspirés de la restauration commerciale,

Porter une attention constante à ses clients grâce à la qualité de ses offres, tout en systématisant de meilleures pratiques de fidélisation,

Optimiser et adapter en permanence la structure de ses coûts aux besoins des opérations : achats, personnels et coûts de structure,

Gérer le cash avec discipline et l’allouer à des investissements ciblés sur les opportunités garantissant le meilleur retour. Ces cinq leviers de création de valeur sont déclinés par nos équipes dans l’ensemble des pays qui les ont intégrés dans leurs objectifs : En France, consolider le leadership du Groupe tout en adaptant ses offres et son modèle opérationnel aux nouveaux modes de consommation, et renforcer son positionnement RSE,

Aux Etats-Unis, poursuivre et finaliser l’intégration des sociétés acquises depuis 2014, systématiser une approche orientée client avec un portefeuille de marques renouvelé, tout en déployant les meilleures pratiques opérationnelles,

Au Royaume Uni, croître plus vite que les leaders avec un plan de développement ambitieux et capitaliser sur la solidité des structures en place,

En Espagne, se positionner sur de nouveaux segments à fort potentiel pour continuer à croître plus vite que le marché et viser l’excellence en termes de rentabilité,

En Italie, rééquilibrer le portefeuille d’activités en faveur du secteur privé et de nouveaux segments de marché,

En Inde, capitaliser sur la technologie pour s’affirmer en leader de la restauration collective premium en entreprise,

Pour Elior Services, conforter son leadership dans le secteur de la Santé et se développer de manière sélective sur les autres segments. Les perspectives de croissance du marché de la restauration collective et des services, leur faible intensité capitalistique et l’objectif d’amélioration de la rentabilité confèrent à Elior un potentiel de génération de cash très significatif. Avec un bilan renforcé et un niveau de levier durablement abaissé dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l’Ebitda, le Groupe dispose des moyens d’assurer son développement. L’ambition du Groupe se traduit par des objectifs à moyen terme visant : une croissance organique annuelle de 2 à 4 %,

une amélioration de la marge d’Ebita ajustée de 10 à 30 points de base par an,

des dépenses d’investissement inférieures à 3 % du chiffre d’affaires. Pour atteindre cette ambition et au-delà de ses objectifs financiers, Elior reste particulièrement attentif à la santé et au bien-être de tous ses convives qui lui font confiance chaque jour, au développement et à l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs qui construisent cette confiance au quotidien, ainsi qu’à l’impact de ses activités sur l’environnement. Dans le cadre de son plan stratégique New Elior, le Groupe entend réaffirmer son leadership en matière de responsabilité sociétale d’entreprise. Perspectives 2019-2020 Compte tenu de la transformation engagée dans le cadre du plan New Elior 2024 et de l’inflexion déjà perceptible de la performance opérationnelle depuis le deuxième semestre 2018-2019, le Groupe anticipe pour l’exercice 2019-2020 : une croissance organique de 2%, la dynamique de croissance sera visible à partir du second trimestre l’impact des sorties volontaires de contrat en Italie et la réduction du périmètre des contrats avec Tesco au Royaume-Uni sera encore significatif au premier trimestre et s’atténuera progressivement au fil de l’année

une hausse du taux de marge d’Ebita d’au moins 10 points de base par rapport à l’exercice 2018-2019,

des dépenses d’investissement inférieures à 3 % du chiffre d’affaires. Le Groupe poursuivra son programme de rachat d’actions au cours de l’exercice 2019-2020, conformément au plan annoncé au premier semestre. Le Groupe pourrait ainsi reverser à ses actionnaires jusqu’à 350 millions d’euros cumulés (dont 50 millions d'euros déjà réalisés au 30 septembre 2019) au cours des deux prochains exercices sous forme de rachat d’actions ou de versement de dividendes, selon l’évolution du cours de bourse et les opportunités de croissance externe, en fonction de la création de valeur associée. Évènements postérieurs à la clôture Le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le paiement d’un dividende de 0,29 euro par action, traduisant une augmentation du taux de distribution du résultat net ajusté à 50 % contre 40 % l’exercice précédent. La Société a décidé de procéder à l’annulation des 4 268 550 actions auto-détenues, représentant 2,23 % du capital social, conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 22 mars 2019. Ces opérations contribueront à renforcer à la fois le potentiel de croissance du résultat par action et la structure financière d’Elior. Une conférence téléphonique aura lieu le mercredi 4 décembre 2019 à 9h30, heure de Paris. Elle sera accessible par webcast via le site internet d’Elior Group et par téléphone au : France : + 33 (0) 1 76 77 22 57 Royaume-Uni : + 44 (0) 33 0336 9411 États-Unis : + 1 720 543 0206 Code d’accès : 4685929 Agenda financier : 22 janvier 2020 : chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2019-2020 - communiqué de presse avant bourse

20 mars 2020 : assemblée générale des actionnaires

27 mai 2020 : résultats du 1er semestre de l’exercice 2019-2020 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique

23 juillet 2020 : chiffre d’affaires 9 mois de l’exercice 2019-2020 - communiqué de presse avant bourse

25 novembre 2020 : résultats annuels 2019-2020 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché

Annexe 3 : Ebita ajusté par activité et zone géographique

Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié

Annexe 5 : États financiers consolidés

Annexe 6 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. À propos d’Elior Group Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 4 923 millions d’euros. Ses 110 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France. Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale France 585 579 1,5 % 0,0 % 0,0 % -0,6 % 0,9 % International 729 706 -0,7 % 4,0 % 1,2 % -1,2 % 3,3 % Restauration Collective et services 1 314 1 285 0,3 % 2,2 % 0,7 % -0,9 % 2,2 % Corporate et Autres 7 7 -4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -4,5 % TOTAL GROUPE 1 320 1 292 0,2 % 2,2 % 0,7 % -0,9 % 2,2 % 2e trim. 2e trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètr change totale France 579 581 0,3 % 0,0 % 0,0 % -0,6 % -0,2 % International 695 686 -3,0 % 2,2 % 3,4 % -1,3 % 1,4 % Restauration Collective et services 1 275 1 266 -1,5 % 1,2 % 1,9 % -0,9 % 0,6 % Corporate et Autres 5 5 -6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -6,4 % TOTAL GROUPE 1 280 1 272 -1,5 % 1,2 % 1,8 % -0,9 % 0,6 % 3e trim. 3e trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale France 559 547 2,5 % 0,0 % 0,0 % -0,5 % 2,1 % International 686 690 -4,3 % 2,3 % 2,5 % -1,1 % -0,6 % Restauration Collective et services 1 245 1 238 -1,3 % 1,3 % 1,4 % -0,8 % 0,6 % Corporate et Autres 7 7 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,1 % TOTAL GROUPE 1 252 1 244 -1,3 % 1,3 % 1,4 % -0,8 % 0,6 % 4e trim. 4e trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale France 489 477 3,2 % 0,0 % 0,0 % -0,7 % 2,6 % International 578 596 -3,9 % 1,1 % 1,9 % -2,1 % -2,9 % Restauration Collective et services 1 068 1 073 -0,7 % 0,6 % 1,1 % -1,5 % -0,5 % Corporate et Autres 4 5 -29,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -29,3 % TOTAL GROUPE 1 071 1 078 -0,8 % 0,6 % 1,1 % -1,5 % -0,6 % 12 mois 12 mois Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale France 2 212 2 185 1,8 % 0,0 % 0,0 % -0,6 % 1,2 % International 2 689 2 677 -2,9 % 2,5 % 2,3 % -1,4 % 0,4 % Restauration Collective et services 4 901 4 862 -0,8 % 1,4 % 1,3 % -1,0 % 0,8 % Corporate et Autres 22 24 -7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -7,7 % TOTAL GROUPE 4 923 4 886 -0,8 % 1,4 % 1,2 % -1,0 % 0,8 % Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 591 575 0,7 % 2,2 % 0,4 % -0,7 % 2,7 % Enseignement 415 420 -1,0 % 0,0 % 0,9 % -1,1 % -1,2 % Santé 314 297 1,0 % 5,2 % 0,8 % -1,1 % 5,9 % TOTAL GROUPE 1 320 1 292 0,2 % 2,2 % 0,7 % -0,9 % 2,2 % 2e trim. 2e trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 559 568 -2,4 % 0,0 % 1,4 % -0,7 % -1,7 % Enseignement 409 407 -0,9 % 0,0 % 2,4 % -1,2 % 0,3 % Santé 312 296 -0,6 % 5,1 % 1,9 % -1,0 % 5,4 % TOTAL GROUPE 1 280 1 272 -1,5 % 1,2 % 1,8 % -0,9 % 0,6 % 3e trim. 3e trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 581 577 0,2 % 0,0 % 1,3 % -0,7 % 0,8 % Enseignement 355 368 -4,2 % 0,0 % 1,6 % -1,0 % -3,6 % Santé 316 299 -0,5 % 5,2 % 1,4 % -0,7 % 5,5 % TOTAL GROUPE 1 252 1 244 -1,3 % 1,3 % 1,4 % -0,8 % 0,6 % 4e trim. 4e trim. Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 525 528 -0,9 % 0,1 % 0,9 % -0,7 % -0,6 % Enseignement 236 237 0,0 % 2,6 % 1,3 % -4,4 % -0,6 % Santé 311 313 -1,3 % 0,2 % 1,3 % -0,8 % -0,6 % TOTAL GROUPE 1 071 1 078 -0,8 % 0,6 % 1,1 % -1,5 % -0,6 % 12 mois 12 mois Croissance Variations de Ecart de Autres Variation (en millions d'euros) 2018-2019 2017-2018 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 2 256 2 249 -0,6 % 0,6 % 1,0 % -0,7 % 0,3 % Enseignement 1 415 1 433 -1,6 % 0,4 % 1,6 % -1,6 % -1,3 % Santé 1 252 1 204 -0,3 % 3,9 % 1,3 % -0,9 % 4,0% TOTAL GROUPE 4 923 4 886 -0,8 % 1,4 % 1,2 % -1,0 % 0,8 % Annexe 3 : Ebita ajusté par activité et zone géographique (en millions d'euros) Exercice clos le

30 septembre Variation

EBITA Ajusté Marge d'EBITA

Ajusté 2019 2018 (*) 2019 2018 France 109 98 11 4,9 % 4,5 % International 90 92 (2) 3,3 % 3,4 % Restauration Collective & Services 199 190 9 4,1 % 3,9 % Corporate & Autres (23) (15) (8) TOTAL GROUPE 176 175 1 3,6 % 3,6 % (*) Les montants 2017-2018 ont été représentés afin de refléter les impacts de la cession d’Areas Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié (en millions d'euros) 12 mois

2018-2019 12 mois

2017-2018 (*) Variation Exédent brut d'exploitation (EBITDA) 303 271 32 Variation des besoins en fonds de roulement 84 3 81 Capex nets (114) (162) 48 Elements non-récurrents (22) (23) 1 Free Cash-Flow Opérationnel 251 89 162 Impôts cash (24) (21) (3) Free Cash-Flow 227 68 159 (*) Les montants 2017-2018 ont été représentés afin de refléter les impacts de la cession d’Areas Annexe 5 : États financiers consolidés Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) 12 mois

2018-2019 12 mois

2017-2018 (*) Chiffre d’affaires 4 923 4 886 Achats consommés (1 557) (1 557) Charges de personnel (2 436) (2 390) Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions 5 (29) Autres frais opérationnels (561) (564) Impôts et taxes (71) (74) Amortissements et provisions opérationnels courants (122) (125) Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation (21) (19) Résultat opérationnel courant des activités poursuivies 160 128 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées - (1) Résultat opérationnel courant des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 160 127 Autres produits et charges opérationnels non courants (27) (82) Résultat opérationnel des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 133 45 Charges financières (89) (81) Produits financiers 20 13 Résultat avant impôt des activités poursuivies 64 (23) Impôt sur les résultats 4 (2) Résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente 202 63 Résultat net 270 38 Dont résultat net part du Groupe 271 34 Dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (1) 4 Résultat net part du Groupe par action (en €) 1,54 0,19 Résultat net part du Groupe des activités poursuivies par action (en €) 0,38 (0,16) Résultat net part du Groupe des activités arrétêes par action (en €) 1,16 0,35 (*) Les montants 2017-2018 ont été représentés afin de refléter les impacts de la cession d’Areas Bilan – actif (en millions d'euros) 30/09/2019 30/09/2018 Ecarts d’acquisition 1 851 2 541 Immobilisations incorporelles 262 524 Immobilisations corporelles 392 747 Autres actifs non courants 8 - Actifs financiers non courants 104 72 Participation dans les entreprises associées 1 9 Juste valeur des instruments financiers dérivés - 8 Impôts différés actifs 209 189 Actif non courant 2 827 4 090 Stocks 94 132 Clients et autres créances d’exploitation 675 879 Actifs sur contrat client - - Actif d'impôt exigible 32 23 Autres actifs courants 47 97 Créances financières court terme - 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 83 143 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 10 - Actif courant 941 1 276 Total de l'Actif 3 768 5 366 Bilan – passif (en millions d'euros) 30/09/2019 30/09/2018 Capital 2 2 Réserves et résultats accumulés 1 662 1 458 Écarts de conversion 4 - Participations ne donnant pas le contrôle 2 11 Total capitaux propres 1 670 1 471 Emprunts et dettes financières 602 1 874 Juste valeur des instruments financiers dérivés 9 5 Passifs sur acquisitions de titres 70 100 Impôts différés 60 59 Engagements de retraite et avantages au personnel 104 109 Provisions non courantes 15 20 Autres passifs non courants - 6 Total passif non courant 860 2 173 Fournisseurs et comptes rattachés 550 850 Dettes sur immobilisations 15 75 Dettes fiscales et sociales 476 601 Dette d'impôt sur le résultat 15 11 Emprunts et dettes financières 16 84 Dettes sur acquisition de titres 2 16 Provisions courantes 63 51 Passif sur contrat client 49 - Autres passifs courants 38 34 Passifs classés comme détenus en vue de la vente 14 - Total passif courant 1 238 1 722 Total passif 2 098 3 895 Total du passif et des capitaux propres 3 768 5 366 Tableau de flux de trésorerie consolidé (en millions d'euros) 12 mois

2018-2019 12 mois

2017-2018 (*) Flux de trésorerie liés à l'activité Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 303 271 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 84 3 Intérêts versés (54) (49) Impôts versés (24) (21) Autres flux (22) (23) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploittaion poursuivies 287 181 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions et cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles (114) (162) Acquisitions et cessions d'immobilisations financières 7 (4) Acquisitions et cessions de sociétés consolidées (16) (202) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies (123) (368) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (33) (36) Mouvements sur capitaux propres de la mère - 15 Achats d'actions propres (50) - Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle - (1) Émissions d'emprunts et dettes financières 81 216 Remboursements d'emprunts et dettes financières (1 379) (12) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies (1 381) 182 Incidence de la variation des taux de change et autres variations (9) (24) Variation de la trésorerie nette des activités arrétées 1 224 28 Variation de la trésorerie nette (2) (1) (*) Les montants 2017-2018 ont été représentés afin de refléter les impacts de la cession d’Areas Annexe 6 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.1.4.1 du document de référence, (ii) des changements de principes comptables, notamment pour l’effet de la première application de la norme IFRS 15 en 2019 et (iii) des variations de périmètre. Ebita ajusté : résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions de performance attribuées par les sociétés du Groupe ainsi que des dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation. Cet indicateur reflète le mieux selon le groupe la performance opérationnelle des activités puisqu’il inclut les amortissements induits par les dépenses d’investissement inhérentes au business model du Groupe. Il s’agit par ailleurs de l’indicateur le plus usité dans l’industrie et permet une comparaison du Groupe avec ses pairs. Taux de marge d’Ebita ajusté : rapport de l’Ebita ajusté sur le chiffre d’affaires consolidé. Free cash flow opérationnel : somme des éléments suivants, tels qu’ils sont définis par ailleurs et sont enregistrés dans des rubriques individuelles (ou calculés comme la somme de rubriques individuelles) dans le tableau des flux de trésorerie des états financiers consolidés : Ebitda,

investissements opérationnels nets dans des actifs corporels et incorporels,

variation des besoins en fonds de roulement opérationnels nets,

autres flux, constitués pour l’essentiel des sommes décaissées (i) au titre des éléments non récurrents du compte de résultat et (ii) au titre des passifs provisionnés lors de la mise en juste valeur des acquisitions de sociétés consolidées. Cet indicateur reflète la trésorerie générée par les opérations. Il s’agit par ailleurs de l’indicateur retenu en interne pour évaluer la performance annuelle des managers du Groupe. Ratio de levier (selon la définition des covenants du Contrat de Crédit Senior calculé et présenté au titre de l’endettement financier du Groupe à une date de clôture donnée) : rapport de l’endettement financier net (à la date de la clôture déterminé selon la définition et les covenants du Contrat de Crédit Senior tel que décrit à la section 4.7.2 « Contrat de Crédit Senior » du document de référence, c’est-à-dire excluant les frais d’émission non amortis, d’une part, et la juste valeur des instruments dérivés d’autre part) et de l’Ebitda ajusté calculé sur les 12 derniers mois glissants à la date de la clôture considérée, proforma de l’Ebitda des acquisitions et des cessions de sociétés consolidées réalisées au cours de la période de 12 mois précédant cette date. Application de la norme IFRS 5 aux activités de concessions : Le 1er juillet 2019, Elior Group a annoncé avoir finalisé la cession de sa filiale Areas. En application de la norme IFRS 5, les opérations de concessions faisant partie du périmètre de la transaction sont traitées comme « activités arrêtées » dans le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie, et comme « actifs/passifs classés comme détenus en vue de la vente » au bilan pour l’exercice 2018-2019. Le compte de résultat, l’état du résultat global et le tableau de flux de trésorerie pour l’exercice 2017-2018 reflètent également ce traitement, rendant ainsi les deux exercices comparables. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191203006010/fr/

© Business Wire 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 08:33 Ce que nous enseignent les options pour la fin d'année 08:33 L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi nomme Hadi Zablit secrétaire général DJ 08:31 RENAULT : un nouveau Secrétaire Général de l'Alliance CF 08:22 TOTAL : affrète un navire avitailleur GNL pour la France CF 08:21 Les magasins d'ameublement Lipo lancent leur propre carte de crédit AW 08:19 ROCHE : Tecentriq a été approuvé par la FDA CF 08:17 PHILIPPE GUILLEMOT : Elior veut améliorer ses marges en 2019-2020, les objectifs atteints en 2018-2019 DJ 08:16 BOURSE DE PARIS : Donald Trump par-ci, Donald Trump par-là 08:14 Orange pose les bases d'une cession partielle des tours de son réseau en Europe RE 08:11 RENAULT : Hadi zablit nommé secrétaire général de l'alliance PU