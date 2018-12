Elior Group: Résultats: Résultats annuels en ligne avec les objectifs; Revue des options stratégiques d’Areas en cours 0 04/12/2018 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Taux de marge d’Ebita retraité à 4,3 %

Dépenses d’investissement maîtrisées à 288 millions d’euros

Étude de la séparation des activités de restauration de concession

Dividende proposé à la prochaine assemblée générale : 0,34 € par action Regulatory News: Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats au 30 septembre 2018, pour l’exercice fiscal 2017-2018. Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente : « L’année 2017-2018 a ouvert un nouveau chapitre pour le Groupe. Avec une équipe de management renforcée et une organisation clarifiée, nous avons établi les bases de la transformation profonde du Groupe. Nous avons atteint nos objectifs avec une croissance organique de 3 %, une marge d’Ebita retraité de 4,3 % et des investissements maîtrisés sous la barre des 300 millions d’euros. Nous abordons 2018-2019 en ordre de marche pour délivrer le plan Elior Group 2021 et stabiliser notre performance sur l’exercice en cours. Nous rassemblons les talents, expertises et savoir-faire clés qui nous permettront de saisir les nombreuses opportunités que présentent nos marchés. Afin de permettre à nos activités de se développer plus rapidement, nous avons lancé une revue des options stratégiques pour nos activités de restauration de concession. Une éventuelle séparation du reste du Groupe permettrait de donner des marges de manœuvres plus importantes à chacun de nos métiers et de créer davantage de valeur ». (en millions d’euros) FY 2017-2018 FY 2016-2017 Variation Chiffre d’affaires 6 694 6 422 + 4,2 % Ebita retraité 285 342 - 16,7 % En % du CA 4,3 % 5,3 % - 100 bps Résultat net part du Groupe publié 34 114 - 70,2 % Résultat net part Groupe par action publié (€) 0,19 0,66 - 71,2 % Résultat net par action ajusté (€) 0,84 1,02 - 17,6 % Activité commerciale Le développement commercial a été soutenu en 2017-2018. Au cours du seul 4e trimestre, des contrats significatifs ont été signés en restauration collective et services, avec notamment BPCE, la ville de Garches, le centre hospitalier de Fontainebleau et EDF en France, United Utilities au Royaume-Uni, Benedictine University dans l’Illinois aux États-Unis, le salon VIP de l’aéroport de Malaga en Espagne, la Food and Agriculture Organization (FAO) en Italie. Le taux de rétention en restauration collective s’élève à 92 % à fin septembre 2018 dans un contexte de grande discipline commerciale en France et malgré la décision de ne pas renouveler trois contrats significatifs avec le ministère de la Défense au Royaume-Uni. Croissance externe Au cours du 4e trimestre de l’exercice 2017-2018, le Groupe a réalisé l’acquisition de Bateman Community Living, renforçant ainsi sa position aux États-Unis dans le domaine de l’alimentation des séniors. Fondée il y a plus de 30 ans, la société est spécialisée dans la livraison de repas aux séniors, à domicile ou dans des lieux de vie. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 millions de dollars en 2017. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 6 694 millions d’euros pour l’exercice 2017-2018. La progression de 4,2 % par rapport à l’exercice précédent s’explique par + 3,0 % de croissance organique, + 2,9 % de croissance externe et – 1,7 % d’impact de change. La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international atteint 57 % pour l’exercice 2017-2018, contre 56 % pour l’exercice 2016-2017. Les États-Unis représentent 20 % du chiffre d’affaires total du Groupe. Le chiffre d'affaires des activités de restauration collective et services progresse de 214 millions d'euros, soit + 4,6 % par rapport à l’exercice précédent, pour s’élever à 4 862 millions d’euros en 2017-2018. Il représente 73 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. La croissance organique s’élève à 2,4 %. Les acquisitions ont généré un chiffre d’affaires de 184 millions d'euros — dont 150 millions d’euros aux États-Unis — représentant une croissance externe de 4,0 %. L’effet de l’évolution des taux de change est de – 1,8 %. À l’international, le chiffre d’affaires progresse de 8,1 % pour s’établir à 2 677 millions d’euros. La croissance organique est de 4,0 %. La croissance externe provenant des acquisitions génère une croissance supplémentaire de 7,4 %, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, tandis que l’effet de change est négatif de 3,3 %. En Espagne, tous les segments de marché sont en croissance et bénéficient d’un bon niveau de développement.

Aux États-Unis, la forte croissance organique bénéficie d’un bon niveau de rétention et du démarrage de nouveaux contrats sur tous les marchés.

En Italie, le chiffre d’affaires est affecté par le choix d’une plus grande sélectivité dans les renouvellements de contrats et les réponses aux appels d’offre, notamment dans l’enseignement et la santé.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires est tiré par la bonne performance enregistrée sur les marchés de la santé et des entreprises. En France, le chiffre d’affaires s’élève à 2 185 millions d’euros. La croissance organique ressort à + 0,6 %, indiquant un retour en territoire positif à 0,8 % au 4e trimestre. Le marché entreprises recule en raison d’une baisse de la fréquentation sur l’ensemble de l’exercice, en particulier du fait des grèves au second semestre, et d’un plus faible niveau de rétention, compensés partiellement par une hausse du ticket moyen.

La croissance du chiffre d’affaires de l’enseignement est portée par un effet calendaire favorable et un bon niveau de fréquentation depuis le début de l’exercice.

Sur le marché de la santé, le chiffre d’affaires recule légèrement en raison du choix de ne pas renouveler certains contrats. Le chiffre d'affaires de l’activité restauration de concession progresse de 3,3 % par rapport à l’exercice 2017-2018 pour s’établir à 1 832 millions d’euros. Il représente 27 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur la période. La croissance organique est de 4,4 %. Les variations de périmètre et l’évolution des taux de change entraînent des évolutions respectives de + 0,3 % et de – 1,4 % du chiffre d’affaires. À l’international, la croissance de 5,9 % porte le chiffre d’affaires à 1 168 millions d’euros pour l’exercice 2017-2018. La croissance organique s’élève à 7,7 % sur la période, tandis que les variations de taux de change entraînent une baisse de 2,3 % et la croissance externe une hausse de 0,5 % du chiffre d’affaires consolidé. Le marché autoroutes bénéficie de la hausse du trafic au Portugal et de nouveaux contrats en Espagne.

Le marché aéroports bénéficie de tendances positives d’évolution du trafic, notamment en Espagne, au Portugal et en Italie, ainsi que de l’ouverture de nouveaux points de vente en Espagne, au Portugal, aux États-Unis (LAX), au Danemark et au Mexique, et du démarrage des opérations à l’aéroport de Bogota (Colombie). En France, le chiffre d’affaires recule de 1,0 % par rapport à la même période de l’exercice précédent pour s’établir à 665 millions d’euros. Le marché gares, ville et loisirs recule en raison de l’impact des travaux et des grèves au 2 e semestre dans les gares et de l’arrêt des contrats avec les parcs d’exposition du Bourget et de Villepinte.

semestre dans les gares et de l’arrêt des contrats avec les parcs d’exposition du Bourget et de Villepinte. Le marché autoroutes bénéficie de bons trafics et d’une bonne dynamique sur les sites récemment rénovés mais continue d’être affecté par le non-renouvellement volontaire de certains contrats.

Le chiffre d’affaires du marché aéroports progresse sur la période avec une nette accélération au 4e trimestre, reflétant la poursuite des bonnes tendances de trafic aérien, et l’ouverture de nouveaux points de vente. Ebita retraité et résultat opérationnel courant L’Ebita retraité consolidé du Groupe s’élève à 285 millions d’euros, soit une marge de 4,3 % du chiffre d’affaires. Il recule de 57 millions d’euros, affecté notamment par la hausse anticipée des charges d’amortissement consécutive à une augmentation des dépenses d’investissement depuis l’exercice 2015-2016, la baisse de 7 % à 6 % du taux de CICE en France et les éléments de nature exceptionnelle tels que les grèves en France et les conditions météorologiques défavorables. L’Ebita retraité de l’activité restauration collective et services s’élève à 190 millions d’euros (contre 243 millions d’euros en 2016-2017), soit une marge de 3,9 % du chiffre d’affaires en repli de 130 bps par rapport à 2016-2017, dont 30 bps au titre de la hausse des charges d’amortissement consécutive à l’augmentation des dépenses d’investissement depuis l’exercice 2015-2016 : À l’international , il s’élève à 92 millions d’euros, soit une marge de 3,4 % du chiffre d’affaires en repli par rapport à 2016-2017, notamment du fait de mauvaises conditions météorologiques au 1 er semestre. La rentabilité des opérations italiennes est affectée par le contrat avec le ministère de la Défense. Au Royaume-Uni, le démarrage de nouveaux contrats et les coûts de transformation pèsent sur la rentabilité. Les résultats aux États-Unis et en Inde bénéficient de la croissance du chiffre d’affaires.

, il s’élève à 92 millions d’euros, soit une marge de 3,4 % du chiffre d’affaires en repli par rapport à 2016-2017, notamment du fait de mauvaises conditions météorologiques au 1 semestre. La rentabilité des opérations italiennes est affectée par le contrat avec le ministère de la Défense. Au Royaume-Uni, le démarrage de nouveaux contrats et les coûts de transformation pèsent sur la rentabilité. Les résultats aux États-Unis et en Inde bénéficient de la croissance du chiffre d’affaires. En France, il s’établit à 98 millions d’euros, représentant une marge de 4,5 % du chiffre d’affaires, en recul par rapport à 2016-2017 sous l’effet de l’augmentation des coûts de personnel liée notamment à la réduction du taux du CICE, et de la rotation importante du portefeuille de contrats. L’Ebita retraité de l’activité restauration de concession s’élève à 105 millions d’euros (contre 110 millions d’euros en 2016-2017), soit une marge de 5,7 % du chiffre d’affaires, en léger repli par rapport à 2016-2017, notamment du fait de la hausse des charges d’amortissement consécutive à une augmentation des dépenses d’investissement depuis l’exercice 2015-2016 : À l’international, il atteint 74 millions d’euros, représentant une marge de 6,3 % du chiffre d’affaires, en légère baisse par rapport à 2016-2017 en raison de la montée en puissance de nouveaux contrats, notamment en Amérique, et de l’impact négatif de l’évolution des taux de change sur la rentabilité.

il atteint 74 millions d’euros, représentant une marge de 6,3 % du chiffre d’affaires, en légère baisse par rapport à 2016-2017 en raison de la montée en puissance de nouveaux contrats, notamment en Amérique, et de l’impact négatif de l’évolution des taux de change sur la rentabilité. En France, il s’élève à 32 millions d’euros (contre 36 millions d’euros en 2016-2017). Cette baisse s’explique par l’impact des grèves au second semestre, le démarrage de nouveaux contrats et les travaux dans les gares et par les travaux liés aux renouvellements de contrats sur les autoroutes. La bonne performance des sites rénovés et la fermeture de sites peu rentables permettent de compenser partiellement cet effet. Le résultat opérationnel courant, incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, s’élève à 234 millions d’euros, contre 310 millions d’euros pour l’exercice 2016-2017. Il comprend l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions pour - 22 millions d’euros (contre - 23 millions d’euros en 2016-2017) et les charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions pour 29 millions d’euros. Celles-ci ont augmenté de 20 millions d’euros par rapport à l’exercice 2016-2017 en raison de la révision à la hausse du business plan d’Elior North America consécutive à la bonne performance constatée et aux acquisitions réalisées sur la période, ainsi qu’à l’impact de l’opération de rachat des minoritaires de la filiale. Résultat net part du Groupe Le résultat opérationnel non courant s’élève à – 89 millions d’euros. Il comprend essentiellement les charges exceptionnelles de réorganisation, restructuration et sorties de contrats pour un montant total de 25 millions d’euros (en forte baisse par rapport à l’exercice précédent) et une charge de dépréciation du goodwill en Italie et en Inde d’un montant total de 64 millions d’euros enregistrée pour faire suite aux décisions de recentrer l’activité sur les segments à plus forte valeur ajoutée en Italie et de limiter l’expansion à la croissance organique en Inde. Le résultat financier est en léger repli par rapport à 2016-2017, à - 66 millions d’euros en raison de dépréciations supplémentaires d’actifs financiers. La charge financière courante est stable par rapport à l’exercice 2016-2017. La charge d’impôts s’élève à 40 millions d’euros, contre 78 millions d’euros pour l’exercice 2016-2017. Elle comprend un produit exceptionnel non cash de 8 millions d’euros lié à l’ajustement de la valeur des impôts différés enregistrés au bilan consécutif à la baisse du taux d’impôts sur les sociétés (Federal tax) aux États-Unis. Le taux effectif d’impôts retraité des dépréciations de goodwill s’établit ainsi à 29 % y compris CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Le résultat net part du Groupe ressort à 34 millions d’euros. Le résultat net part du Groupe ajusté s’élève à 146 millions d’euros, contre 176 millions d’euros en 2016-2017. Le résultat net par action ajusté ressort ainsi à 0,84 euro, en baisse par rapport à l’exercice 2016-2017 (1,02 euro). Cash flow et endettement Le free cash flow opérationnel s’élève à 163 millions d’euros. Il recule de 16 millions d’euros par rapport à 2016-2017. La révision à la hausse du business plan d’Elior North America et le rachat de minoritaires dans la filiale entraînent la constitution d’un complément de dette de personnel de 22 millions d’euros liée aux plans de rémunération en titres qui pèsent sur l’Ebitda comptable. À l’inverse, ces opérations ont un effet positif sur la variation du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d’investissements ainsi que les dépenses non récurrentes sont en repli par rapport à l’exercice précédent. L’endettement net s’élève à 1 830 millions d’euros au 30 septembre 2018, en augmentation de 202 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2017. Les impôts décaissés sont en baisse à 48 millions d’euros. Les intérêts payés restent stable à 49 millions d’euros. Les dividendes versés sont en baisse en raison du choix fait par la moitié des actionnaires de toucher le dividende en actions. L’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’opération d’actionnariat salarié a généré 15 millions d’euros de trésorerie. Les principales acquisitions réalisées au cours de l’exercice sont celles de CBM Managed Services, de Bateman Living Comunity et le rachat d’une partie des minoritaires d’Elior North America. Au total, elles ont représenté un montant de 228 millions d’euros. Le ratio d’endettement s’établit à 3,6 x Ebitda, à comparer à 3,0 x un an plus tôt. Perspectives Comme indiqué lors de la présentation du plan stratégique Elior Group 2021, l’année 2018-2019 sera une année de stabilisation avec : une croissance organique supérieure à 1 % à méthodes comptables constantes, incluant l’impact négatif des sorties volontaires de contrats en Italie.

L’effet périmètre induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire proche de 1 % du chiffre d’affaires ;

L’effet périmètre induit par les acquisitions réalisées à date devrait apporter une croissance supplémentaire proche de 1 % du chiffre d’affaires ; une stabilité du taux de marge d’Ebita retraité à périmètre et taux de change constants ;

une forte amélioration du free cash flow opérationnel. Elior Group a lancé une revue des options stratégiques relatives à ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas. Cette revue, qui pourrait se traduire par une séparation d’Areas du reste du Groupe, vise à accélérer le développement de chacune de ses activités et à créer de la valeur pour les actionnaires d’Elior Group. Au cours des dernières années, Elior Group a développé en parallèle ses deux principaux pôles d’activités, portant Areas au rang de numéro trois mondial de la restauration de concession et Elior à celui de numéro quatre mondial de la restauration collective. Elior Group estime qu’il peut être opportun d’envisager une séparation de ces deux pôles afin d’accélérer leur expansion respective en leur offrant les ressources adéquates. Elior Group fait observer que cette revue des options stratégiques peut déboucher ou non sur une opération et que le Groupe reste pleinement concentré sur l'exécution du plan Elior Group 2021 comme mode de création de valeur, quel que soit le résultat de ce processus. Le Groupe n'entend pas communiquer sur le déroulement de cette revue des options stratégiques avant que le conseil d’administration n'ait pris la décision soit d'approuver une éventuelle opération, soit de mettre fin au processus. Évènements postérieurs à la clôture Conformément à sa politique de dividende, le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le paiement d’un dividende de 0,34 euro par action. Considérant le niveau encore élevé des capex pour l’exercice 2018-2019 et de façon à poursuivre sa politique de croissance externe créatrice de valeur pour ses actionnaires, le conseil d’administration leur proposera l’option du paiement de ce dividende en actions avec une décote de 5 % sur le cours de bourse. La politique de dividendes du Groupe sera revue en fonction de l’issue de la revue stratégique concernant les activités de restauration de concession. Une conférence aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à 9 h 30, heure de Paris. Elle sera également accessible par webcast via le site internet d’Elior Group et par téléphone au : France : + 33 (0) 1 76 77 22 57 Royaume-Uni : + 44 (0) 33 0336 9411 États-Unis : + 1 720 543 0197 Code d’accès : 1713632 Agenda financier : 24 janvier 2019 : chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2018-2019 - communiqué de presse avant bourse

trimestre de l’exercice 2018-2019 - communiqué de presse avant bourse 22 mars 2019 : assemblée générale des actionnaires

29 mai 2019 : résultats du 1 er semestre de l’exercice 2018-2019 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique

semestre de l’exercice 2018-2019 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique 25 juillet 2019 : chiffre d’affaires 9 mois de l’exercice 2018-2019 - communiqué de presse avant bourse Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique

Annexe 3 : Évolution du chiffre d’affaires par marché

Annexe 4 : Ebitda retraité par activité et zone géographique

Annexe 5 : Ebita retraité par activité et zone géographique

Annexe 6 : Tableau de flux de trésorerie simplifié

Annexe 7 : Compte de résultat simplifié

Annexe 8 : États financiers consolidés

Annexe 9 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. À propos d’Elior Group Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective, de la restauration de concession et des services. Présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 6 694 millions d’euros. Ses 132 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 6 millions de personnes dans 25 600 restaurants et points de vente. Leur mission est de nourrir et prendre soin de tous et toutes, à chaque moment de la vie. Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, comme dans l’univers du voyage, le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par activité et par zone géographique 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 579 556 4,2% 0,0% 0,0% 4,2% International 706 631 7,0% 8,9% -4,0% 11,9% Restauration collective & services 1 285 1 187 5,7% 4,7% -2,1% 8,3% France 155 161 -3,9% 0,0% 0,0% -3,9% International 254 246 5,8% 0,0% -2,6% 3,2% Restauration de concession 409 407 2,0% 0,0% -1,6% 0,4% TOTAL GROUPE 1 694 1 594 4,7% 3,5% -2,0% 6,3% 2nd trim. 2nd trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 581 593 -2,1% 0,0% 0,0% -2,1% International 686 653 2,3% 8,5% -5,8% 5,0% Restauration collective & services 1 266 1 246 0,2% 4,5% -3,1% 1,6% France 144 145 -0,8% 0,0% 0,0% -0,8% International 236 228 7,0% 0,5% -4,3% 3,2% Restauration de concession 379 373 4,0% 0,3% -2,6% 1,7% TOTAL GROUPE 1 645 1 619 1,1% 3,5% -3,0% 1,6% 3e trim. 3e trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 547 549 -0,3% 0,0% 0,0% -0,3% International 690 648 5,3% 4,9% -3,6% 6,6% Restauration collective & services 1 238 1 197 2,7% 2,6% -1,9% 3,4% France 166 169 -1,7% 0,0% 0,0% -1,7% International 311 293 8,2% 0,7% -2,8% 6,1% Restauration de concession 477 462 4,6% 0,4% -1,8% 3,2% TOTAL GROUPE 1 715 1 659 3,2% 2,0% -1,9% 3,4% 4e trim. 4e trim. Croissance Variations de Ecart de Variation EN MILLIONS D'EUROS 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 477 473 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% International 596 545 1,1% 7,5% 0,7% 9,3% Restauration Collective & services 1 073 1 018 1,0% 4,0% 0,4% 5,4% France 200 197 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% International 367 336 9,1% 0,6% -0,2% 9,5% Concessions 568 532 6,4% 0,4% -0,1% 6,6% TOTAL GROUPE 1 640 1 550 2,8% 2,8% 0,2% 5,8% 12 mois 12 mois Croissance Variations de Ecart de Variation EN MILLIONS D'EUROS 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 2 185 2 171 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% International 2 677 2 476 4,0% 7,4% -3,3% 8,1% Restauration Collective & services 4 862 4 648 2,4% 4,0% -1,8% 4,6% France 665 672 -1,0% 0,0% 0,0% -1,0% International 1 168 1 103 7,7% 0,5% -2,3% 5,9% Concessions 1 832 1 774 4,4% 0,3% -1,4% 3,3% TOTAL GROUPE 6 694 6 422 3,0% 2,9% -1,7% 4,2% Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 735 717 2,4% 0,0% 0,0% 2,4% Reste Europe 585 560 3,7% 1,3% -0,4% 4,5% Reste Monde 374 316 11,9% 15,4% -9,2% 18,2% TOTAL GROUPE 1 694 1 594 4,7% 3,5% -2,0% 6,3% 2nd trim. 2nd trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 724 738 -1,8% 0,0% 0,0% -1,8% Reste Europe 566 552 1,8% 1,3% -0,5% 2,5% Reste Monde 355 329 6,5% 15,1% -13,7% 7,9% TOTAL GROUPE 1 645 1 619 1,1% 3,5% -3,0% 1,6% 3e trim. 3e trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 714 718 -0,6% 0,0% 0,0% -0,6% Reste Europe 625 591 5,8% 0,3% -0,3% 5,7% Reste Monde 376 349 7,0% 9,1% -8,4% 7,6% TOTAL GROUPE 1 715 1 659 3,2% 2,0% -1,9% 3,4% 4e trim. 4e trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 677 670 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% Reste Europe 573 552 3,6% 0,0% 0,2% 3,8% Reste Monde 390 328 5,0% 13,1% 0,7% 18,8% TOTAL GROUPE 1 640 1 550 2,8% 2,8% 0,2% 5,8% 12 mois 12 mois Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale France 2 849 2 843 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% Reste Europe 2 350 2 256 3,7% 0,7% -0,3% 4,2% Reste Monde 1 495 1 323 7,6% 13,1% -7,7% 13,0% TOTAL GROUPE 6 694 6 422 3,0% 2,9% -1,7% 4,2% Annexe 3 : Évolution du chiffre d’affaires par marché 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale Entreprises et administrations 569 505 5,3% 8,6% -1,4% 12,5% Enseignement 420 385 8,7% 3,2% -2,8% 9,0% Santé 297 296 2,5% 0,0% -2,4% 0,1% Restauration collective & services 1 285 1 187 5,7% 4,7% -2,1% 8,3% Autoroutes 125 129 -1,8% 0,0% -1,3% -3,1% Aéroports 188 177 8,6% 0,0% -2,6% 6,0% Gares, ville et loisirs 96 101 -5,0% 0,0% -0,1% -5,1% Restauration de concession 409 407 2,0% 0,0% -1,6% 0,4% TOTAL GROUPE 1 694 1 594 4,7% 3,5% -2,0% 6,3% 2nd trim. 2nd trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale Entreprises et administrations 563 525 0,8% 8,3% -1,9% 7,1% Enseignement 407 421 -2,1% 2,9% -4,0% -3,2% Santé 296 300 2,4% 0,0% -3,7% -1,4% Restauration collective & services 1 266 1 246 0,2% 4,5% -3,1% 1,6% Autoroutes 113 113 2,1% 0,0% -2,3% -0,2% Aéroports 172 165 8,3% 0,7% -4,3% 4,7% Gares, ville et loisirs 94 95 -1,2% 0,0% -0,3% -1,5% Restauration de concession 379 373 4,0% 0,3% -2,6% 1,7% TOTAL GROUPE 1 645 1 619 1,1% 3,5% -3,0% 1,6% 3e trim. 3e trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale Entreprises et administrations 570 544 1,0% 5,5% -1,7% 4,8% Enseignement 368 356 5,4% 0,4% -2,1% 3,6% Santé 299 297 2,8% 0,0% -2,1% 0,7% Restauration collective & services 1 238 1 197 2,7% 2,6% -1,9% 3,4% Autoroutes 149 150 0,6% 0,0% -1,1% -0,5% Aéroports 235 215 11,0% 0,9% -2,8% 9,1% Gares, ville et loisirs 93 97 -3,6% 0,0% -0,5% -4,1% Restauration de concession 477 462 4,6% 0,4% -1,8% 3,2% TOTAL GROUPE 1 715 1 659 3,2% 2,0% -1,9% 3,4% 4e trim. 4e trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 523 495 0,4% 5,3% -0,1% 5,6% Enseignement 237 235 -0,5% 0,0% 1,4% 0,9% Santé 313 288 3,2% 5,0% 0,3% 8,5% Restauration Collective & services 1 073 1 018 1,0% 4,0% 0,4% 5,4% Autoroutes 195 194 0,7% 0,0% 0,1% 0,8% Aéroports 272 241 12,2% 0,9% -0,3% 12,7% Ville, Loisirs et Gares 101 98 3,4% 0,0% -0,2% 3,1% Concessions 568 532 6,4% 0,4% -0,1% 6,6% TOTAL GROUPE 1 640 1 550 2,8% 2,8% 0,2% 5,8% 12 mois 12 mois Croissance Variations de Ecart de Variation (En millions d'euros) 2017-2018 2016-2017 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 2 225 2 070 1,9% 6,9% -1,3% 7,5% Enseignement 1 433 1 396 3,0% 1,8% -2,3% 2,6% Santé 1 204 1 182 2,7% 1,2% -2,0% 1,9% Restauration Collective & services 4 862 4 648 2,4% 4,0% -1,8% 4,6% Autoroutes 582 586 0,4% 0,0% -1,0% -0,6% Aéroports 867 798 10,3% 0,7% -2,3% 8,6% Ville et Loisirs 383 390 -1,6% 0,0% -0,3% -1,9% Concessions 1 832 1 774 4,4% 0,3% -1,4% 3,3% TOTAL GROUPE 6 694 6 422 3,0% 2,9% -1,7% 4,2% Annexe 4 : Ebitda retraité par activité et zone géographique EN MILLIONS D'EUROS 12 mois

2017-2018 12 mois

2016-2017 VAR. M€ VAR. % France 153 180 -27 -14,9% International 153 162 -10 -5,9% Restauration Collective & services 306 342 -36 -10,6% France 67 70 -3 -4,2% International 129 123 6 4,5% Concessions 196 193 3 1,3% Corporate -1 -4 3 ns TOTAL GROUPE 500 531 -31 -5,8% Annexe 5 : Ebita retraité par activité et zone géographique EN MILLIONS D'EUROS 12 mois

2017-2018 12 mois

2016-2017 VAR. M€ VAR. % France 98 129 -32 -24,4% International 92 114 -22 -19,0% Restauration Collective & services 190 243 -53 -21,9% France 32 36 -4 -12,0% International 73 75 -1 -1,5% Concessions 105 110 -5 -4,9% Corporate -10 -12 2 ns TOTAL GROUPE 285 342 -57 -16,6% Annexe 6 : Tableau de flux de trésorerie simplifié (en millions d'euros) 12 mois

2017-2018 12 mois

2016-2017 VAR. M€ Ebitda retraité 500 531 -31 Impact des plans de rémunération en titres -29 -9 -20 Ebitda comptable 471 522 -51 Variation du besoin en fonds de roulement 18 3 +15 Capex nets -288 -292 +4 Eléments non-récurrents -37 -53 +16 Free cash flow opérationnel 163 179 -16 Impôts cash -48 -57 +9 Free cash flow 116 122 -6 Annexe 7 : Compte de résultat simplifié (en millions d'euros) 12 mois

2017-2018 12 mois

2016-2017 VAR. M€ Ebita retraité 285 342 -57 Impact des plans de rémunération en titres -29 -9 -20 Ebita publié 256 333 -77 Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation (A) -22 -23 +1 Résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des

entreprises associées 234 310 -76 Eléments non-récurrents (B) -25 -52 27 Dépréciation de goodwill (C ) -64 - -64 Charges et produits financiers nets -66 -62 -4 dont dépréciations d'actifs financiers (D) -10 -5 -5 Impôts sur les résultats -40 -78 +38 Résultat net des activités non poursuivies - -1 -7 M€ Résultat net 38 117 -79 Dont part du résultat revenant aux minoritaires 4 3 +1 Dont résultat net part du Groupe (E) 34 114 -80 Résultat net ajusté (E-A-66%*B-C-D) 146 176 -30 Nombre moyen d'actions pondéré (x1 000) 174 282 172 808 ns Résultat net ajusté par action (€) 0,84 1,02 -0,18 Annexe 8 : États financiers consolidés Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) 12 mois

2017-2018 12 mois

2016-2017 Chiffre d’affaires 6 694 6 422 Achats consommés -2 105 -1 982 Charges de personnel -2 946 -2 802 Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions -29 -9 Autres frais opérationnels -1 056 -1 028 Impôts et taxes -88 -82 Amortissements et provisions opérationnels courants -215 -189 Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation -22 -23 Résultat opérationnel courant 232 307 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées 2 3 Résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 234 310 Autres produits et charges opérationnels non courants -89 -52 Résultat opérationnel incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 145 258 Charges et produits financiers nets -66 -62 Résultat avant impôts 78 196 Impôts sur les résultats -40 -78 Résultat net des activités non poursuivies - -1 Résultat de la période 38 117 Dont résultat net part du Groupe 34 114 Dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 4 3 Résultat net part du Groupe par action (en €) 0,19 0,66 Bilan – actif (en millions d'euros) 9/30/2018 9/30/2017 Goodwill 2 541 2 562 Immobilisations incorporelles 524 479 Immobilisations corporelles 747 668 Actifs financiers non courants 72 83 Participation dans les entreprises associées 9 7 Juste valeur des instruments financiers dérivés 8 3 Impôts différés actifs 188 189 Actif non courant 4 090 3 991 Stocks 132 123 Clients et autres créances d’exploitation 879 810 Actif d'impôt exigible 23 32 Autres actifs courants 97 79 Créances financières court terme 2 9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 143 140 Actifs classés comme détenus à la vente - 9 Actif courant 1 276 1 202 Total de l'Actif 5 366 5 193 Bilan – passif (en millions d'euros) 9/30/2018 9/30/2017 Capital 2 2 Réserves et résultats accumulés 1 458 1 562 Participations ne donnant pas le contrôle 11 55 Total capitaux propres 1 471 1 618 Emprunts et dettes financières 1 874 1 685 Juste valeur des instruments financiers dérivés 5 8 Passifs sur acquisitions de titres 100 24 Impôts différés passifs 59 73 Engagements de retraite et avantages au personnel 109 112 Provisions non courantes 20 23 Autres passifs non courants 7 6 Total passif non courant 2 173 1 931 Fournisseurs et comptes rattachés 850 793 Dettes sur immobilisations 75 74 Dettes fiscales et sociales 601 582 Dette d'impôt sur le résultat 10 14 Emprunts et dettes financières 85 75 Dettes sur acquisition de titres 16 14 Provisions courantes 51 61 Autres passifs courants 34 24 Passifs comme classés comme détenus en vue de la vente - 8 Total passif courant 1 722 1 644 Total passif 3 895 3 575 Total du passif et des capitaux propres 5 366 5 193 Tableau de flux de trésorerie consolidé (en millions d'euros) 12 mois

2017-2018 12 mois

2016-2017 Flux de trésorerie liés à l'activité Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 471 522 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 18 3 Intérêts versés -49 -49 Impôts versés -48 -57 Autres flux -37 -53 Flux nets de trésorerie liés à l'activité 354 365 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions et cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles -288 -292 Acquisitions et cessions d'immobilisations financières -6 -29 Acquisitions et cessions de sociétés consolidées -222 -99 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -515 -420 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -36 -72 Mouvements sur capitaux propres de la mère 15 1 Achats d'actions propres - - Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle -2 -2 Émissions d'emprunts et dettes financières 220 14 Remboursements d'emprunts et dettes financières -15 -155 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 182 -214 Incidence de la variation des taux de change et autres variations -22 193 Variation de la trésorerie nette -2 -77 Annexe 9 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.1.4.1 du document de référence, et (ii) des variations de périmètre dont la contribution annuelle est supérieure à 0,1 % du chiffre d’affaires du Groupe. Ebitda comptable : somme des éléments suivants tels qu’ils sont enregistrés dans le compte de résultat des états financiers consolidés : (i) le résultat opérationnel courant IFRS incluant la quote-part de résultat des entreprises associées dans la continuité des opérations du Groupe, (ii) les dotations nettes aux amortissements enregistrées au sein du résultat opérationnel courant, et (iii) les dotations nettes aux provisions enregistrées au sein du résultat opérationnel courant. Ebitda retraité : Ebitda comptable tel que défini ci-avant retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions gratuites attribuées par les sociétés du Groupe. Ebita retraité : résultat opérationnel courant IFRS retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions gratuites attribuées par les sociétés du Groupe ainsi que des dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation. Cet indicateur reflète le mieux selon le groupe la performance opérationnelle des activités puisqu’il inclut les amortissements induits par les dépenses d’investissement inhérentes au business model du Groupe. Il s’agit par ailleurs de l’indicateur le plus usité dans l’industrie et permet une comparaison du Groupe avec ses pairs. Taux de marge d’Ebita retraité : rapport de l’Ebita retraité sur le chiffre d’affaires consolidé. Résultat net par action ajusté : résultat net part du Groupe retraité des « autres produits et charges opérationnels non courants » et des dépréciations exceptionnelles sur les titres de participation non consolidés et sur les prêts, nets de l’effet d’impôt calculé au taux normatif Groupe de 34 %, et des dotations aux amortissements relatives aux actifs incorporels reconnus en consolidation (relations clients notamment). Free cash flow opérationnel : somme des éléments suivants, tels qu’ils sont définis par ailleurs et sont enregistrés dans des rubriques individuelles (ou calculés comme la somme de rubriques individuelles) dans le tableau des flux de trésorerie des états financiers consolidés : Ebitda comptable consolidé,

investissements opérationnels nets dans des actifs corporels et incorporels,

variation des besoins en fonds de roulement opérationnels nets,

autres flux, constitués pour l’essentiel des sommes décaissées (i) au titre des éléments non récurrents du compte de résultat et (ii) au titre des passifs provisionnés lors de la mise en juste valeur des acquisitions de sociétés consolidées. Cet indicateur reflète la trésorerie générée par les opérations. Il s’agit par ailleurs de l’indicateur retenu en interne pour évaluer la performance annuelle des managers du Groupe. Ratio de levier (selon la définition des covenants du Contrat de Crédit Senior calculé et présenté au titre de l’endettement financier du Groupe à une date de clôture donnée) : rapport de l’endettement financier net (à la date de la clôture déterminé selon la définition et les covenants du Contrat de Crédit Senior tel que décrit à la section 4.7.2 « Contrat de Crédit Senior » du document de référence, c’est-à-dire excluant les frais d’émission non amortis, d’une part, et la juste valeur des instruments dérivés d’autre part) et de l’Ebitda retraité calculé sur les 12 derniers mois glissants à la date de la clôture considérée, proforma de l’Ebitda des acquisitions et des cessions de sociétés consolidées réalisées au cours de la période de 12 mois précédant cette date. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181203006008/fr/

