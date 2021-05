Elior Group : Résultats du 1er semestre de l'exercice fiscal 2020-2021 20/05/2021 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Toujours impacté par la crise sanitaire mais résolument tourné vers l’avenir, Elior Group maîtrise ses coûts et renforce son niveau de liquidité Regulatory News: Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats du premier semestre de l’exercice fiscal 2020-2021 clos au 31 mars 2021. Chiffres du premier semestre 2020-2021 Chiffre d’affaires de 1 869 millions d’euros, soit une contraction organique de -22,3 % par rapport au premier semestre de l’an dernier ;

Activité commerciale soutenue : perspectives commerciales en forte hausse et taux de rétention de 91 %, stable d’une année à l’autre ;

L’EBITA ajusté des activités poursuivies du Groupe correspond à une perte de -25 millions d’euros, comparé à un bénéfice de 52 millions d’euros un an plus tôt ;

L’impact sur l’EBITA ajusté de la perte de chiffre d’affaires (drop-through) est de 14 % à taux de change constants, une amélioration significative comparé à 22% au deuxième semestre de l’exercice précédent ;

Free cash flow positif sur le premier semestre, à hauteur de 31 millions d’euros ;

La liquidité disponible au 31 mars 2021 est de 819 millions d’euros après la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat français (PGE) pour 225 millions d’euros, comparée à 630 millions d’euros au 30 septembre 2020. Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente : « Un peu plus d’un an après les premières mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis, la pandémie de Covid-19 continue d’impacter nos métiers. Dans un environnement où l’évolution de nos volumes reste tributaire de la situation sanitaire, nous ne relâchons pas nos efforts pour maîtriser nos coûts opérationnels et notre niveau de liquidité disponible. Nos équipes sur le terrain restent mobilisées pour s’adapter aux besoins de nos clients. Résolument tournés vers l’avenir, nous continuons aussi à accélérer notre transformation, à l’image de l’acquisition de la start-up Nestor, spécialisée dans la préparation et la livraison groupée de repas de qualité en zone urbaine. C’est en anticipant les besoins de demain que nous serons en mesure de profiter pleinement du rebond d’activité en sortie de crise. A court terme, le degré d’avancement des campagnes de vaccinations et l’assouplissement des mesures sanitaires qui en découle nous laisse envisager, pour le second semestre de l’exercice fiscal en cours, des tendances d’activité contrastées selon les différents pays où nous opérons. A moyen terme, dès la levée des contraintes sanitaires, grâce à une offre très bien positionnée et une structure de coûts opérationnels optimisée, je reste très confiant dans notre capacité à revenir à un niveau de croissance solide et à améliorer nos marges d’avant crise. » Activité commerciale Au cours du premier semestre, des contrats significatifs ont été signés ou renouvelés en restauration collective et services, parmi lesquels : en France, un nouveau site Amazon (7 sites en tout à date), le centre de recherche du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Grenoble, l’Ecole française de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi et la maison de retraite médicalisée Amreso Bethel à Strasbourg ; pour Elior Services, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Airbus University et les centres hospitaliers universitaires de Grenoble et Reims ;

au Royaume Uni, l’ensemble des 49 sites du groupe British Telecom, une multitude d’établissements d’enseignement (dont le renouvellement de la London Business School) et la résidence senior Hammerson House à Londres ;

aux États-Unis, Western Asset Management, le centre de détention du Comté d’Allegheny à Pittsburgh, l’association Greater Springfield Senior Services dans le Massachusetts et les sites du complexe scolaire texan School of Science & Technology ;

en Italie, le groupe de communication WPP, XPO Logistics (partenaire du groupe Kering), Balenciaga ainsi que deux hotels, Tocq à Milan et Baia Scarlino Resort sur la côte toscane ;

en Espagne, le groupe d’énergie renouvelable Siemens Gamesa, 53 établissements scolaires publics dans la région de Murcie et 12 en Aragon, les centres CETI d’accueil des migrants sur l’ile de Tenerife. Le taux de rétention global est de 91 % au 31 mars 2021, au même niveau qu’un an plus tôt1. _____________________

1 Voir définition en annexe 6 de ce communiqué Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe s’élève à 1 869 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2020-2021, contre 2 459 millions d’euros un an plus tôt. La baisse de -24 % par rapport à l’exercice précédent reflète une contraction organique de -22,3 % et un effet de change de -1,7 %, notamment à cause du dollar américain et de la livre sterling (effet périmètre immatériel). La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international atteint 52 % pour le semestre clos le 31 mars 2021, contre 56 % un an plus tôt. Chiffre d’affaires par secteur géographique : À l’international, le chiffre d’affaires enregistre une baisse de -28,4 % pour s’établir à 979 millions d’euros. Cette variation se décompose en contraction organique pour -25,3 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent et un effet de change de -3,1%, notamment à cause du dollar américain et de la livre sterling (effet périmètre immatériel). Tous les pays dans lesquels nous opérons ont souffert du durcissement des mesures sanitaires prises pour endiguer le rebond épidémique mondial depuis l’automne dernier. Le Royaume-Uni a été particulièrement impacté par un confinement strict mis en place le 4 janvier 2021 qui restait encore largement en vigueur au 31 mars, hormis pour les écoles, réouvertes en début de mois. L’Italie, elle aussi impactée, a néanmoins mieux résisté que les autres pays grâce à un mix clients sur le marché Entreprises très majoritairement industriel et donc moins exposé au télétravail. En France, le chiffre d’affaires s’élève à 890 millions d’euros, soit une contraction organique de -18,1 % (effet périmètre immatériel). Le marché Entreprises a mieux résisté que dans la plupart des autres pays. Même si le télétravail reste la norme dès lors qu’il est possible, nous avons constaté une volonté des salariés du tertiaire de retourner au bureau. Le marché Education est resté relativement bien orienté durant le premier semestre de l’exercice fiscal en cours, les pouvoirs publics ayant maintenu l’ouverture des établissements scolaires sur toute la période. Le segment Corporate et autres, qui comprend les activités résiduelles de concession non cédées à Areas, génère un chiffre d’affaires quasi nul au premier semestre à cause des fermetures administratives. Chiffre d’affaires par marché : Le marché Entreprises a généré 618 millions d’euros, soit une baisse de -41,5 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. Ce marché est resté particulièrement impacté par les mesures sanitaires qui préconisent, voire imposent, le recours au télétravail. La contraction organique au second trimestre (-36,9 %) a été moindre qu’au premier trimestre (-43,5 %), reflétant essentiellement une base de comparaison annuelle plus favorable sur la deuxième quinzaine de mars, après le premier anniversaire des toutes premières mesures de confinement. Le marché Enseignement a généré 679 millions d’euros, soit une baisse de -13,8 % par rapport au premier semestre 2019-2020. Ce marché continue de mieux résister que le marché Entreprises mais est resté néanmoins impacté par le durcissement des mesures sanitaires dans tous les pays où nous opérons. Le marché Santé et social a généré 572 millions d’euros, soit une baisse de -7,0 % par rapport au premier semestre de l’exercice précédent. L’activité de restauration collective reste impactée par la fermeture des lieux habituellement ouverts au public, comme les cafétérias en milieu hospitalier. En revanche, l’activité d’Elior Services continue de faire preuve de résilience, grâce notamment à des solutions adaptées aux besoins particuliers liés à la pandémie de Covid-19. EBITA ajusté et résultat opérationnel courant L’EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre de l’exercice en cours correspond à une perte de -25 millions d’euros, comparé à un bénéfice de 52 millions d’euros un an plus tôt. Le taux de marge d’EBITA ajusté ressort à -1,3 %, contre +2,1 % pour le premier semestre de l’exercice précédent, reflétant l’impact persistant de la crise sanitaire. L’impact sur l’EBITA ajusté de la perte de chiffre d’affaires (« drop-through ») sur le premier semestre est de 14 % (à taux de change constants), une amélioration significative comparé à 22% au second semestre de l’exercice précédent qui reflète notre rigueur et notre agilité dans la maîtrise des coûts opérationnels. À l’International, l’EBITA ajusté représente une perte de -12 millions d’euros, comparé à un gain de 26 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent. Le taux de marge d’EBITA ajusté est de -1,2 %, comparé à +1,9 % un an plus tôt. En France, l’EBITA ajusté correspond à une perte de -4 millions d’euros, contre un bénéfice de 37 millions d’euros un an plus tôt. Les marchés Education et Santé et social résistent mieux que le marché Entreprises dans le contexte de crise sanitaire. Pour Corporate et autres, l’EBITA ajusté représente une perte de -9 millions d’euros, en amélioration, comparé à une perte de -11 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies (incluant la quote-part de résultat des entreprises associées) correspond à une perte de -34 millions d’euros au premier semestre 2020-2021, contre un gain de 40 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat financier représente une perte de -20 millions d’euros, contre une perte de -17 millions d’euros un an plus tôt, en raison d’un endettement moyen sur le premier semestre 2021 plus fort que sur le premier semestre de l’exercice précédent et du coût induit par le « covenant holiday » obtenu en novembre 2020. L’impôt sur les résultats est un produit de +4 millions d’euros, comparé à une perte de -15 millions au premier semestre de l’exercice précédent. Ceci s’explique essentiellement par une diminution de 74 millions d’euros du résultat avant impôt d’une période à l’autre et de la baisse de la taxe CVAE de 9 millions d’euros à 7 millions d’euros. Compte tenu des éléments ci-dessus, la perte nette des activités poursuivies s’élève à -53 millions d’euros, contre un gain de 2 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe s’établit lui aussi à -53 millions d’euros, contre une perte de -17 millions d’euros sur le premier semestre de l’année dernière. Cash-flow, endettement et liquidité Le free cash-flow est de 31 millions d’euros au premier semestre 2020-2021, contre 42 millions d’euros l’an dernier. La baisse de l’EBITDA est partiellement compensée par une réduction des dépenses d’investissements ainsi qu’une variation positive du besoin en fonds de roulement. L’endettement financier net avant IFRS16 s’établit à 796 millions d’euros au 31 mars 2021, contre 767 millions d’euros fin septembre 2020. En tenant compte de l’application de la norme IFRS 16, l’endettement financier net d’Elior Group atteint 1 038 millions d’euros, contre 995 millions d’euros fin septembre 2020. Le prochain test de convenant auxquels sont soumis les emprunts seniors du Groupe et le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) français aura lieu fin 2022 sur la base des résultats financiers au 30 septembre 2022. À fin mars 2021, la liquidité disponible d’Elior s’élève à 819 millions d’euros après la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat français (PGE) pour 225 millions d’euros, comparée à 630 millions d’euros au 30 septembre 2020. Elle inclut 30 millions d’euros de trésorerie ainsi que la totalité des facilités de crédit renouvelables non tirées et disponibles soit 450 millions d’euros et 250 millions de dollars (213 millions d’euros). Les lignes de crédit disponibles restantes s’élèvent à 126 millions d’euros. Perspectives Le niveau d’activité d’Elior Group reste tributaire du contexte sanitaire et des mesures prises par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie de Covid-19. Les campagnes de vaccination mises en œuvre depuis fin 2020 à des rythmes plus ou moins soutenus entrainent désormais des différences en termes d’assouplissement progressif des mesures sanitaires dans les différents pays où nous opérons. Nous envisageons ainsi un contexte plus favorable aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, avec des taux de primo-vaccination bien plus élevés qu’en France, en Italie et en Espagne. Sur la base de tous les éléments connus à l’heure actuelle, les hypothèses concernant l’exercice en cours sur lesquelles le Groupe se fonde pour planifier et prendre ses décisions sont les suivantes : Entreprises : le succès des campagnes de vaccination dictera le calendrier d’assouplissement des restrictions sanitaires et, de fait, l’ampleur d’un éventuel rebond de nos volumes. Nous savons déjà que tout allègement des mesures ne se fera que très progressivement. La saisonnalité de ce marché est telle que nous ne pouvons pas espérer de rebond notable avant le mois de septembre, un mois peu contraint sanitairement l’année dernière qui avait donné lieu à des performances opérationnelles relativement satisfaisantes.

: le succès des campagnes de vaccination dictera le calendrier d’assouplissement des restrictions sanitaires et, de fait, l’ampleur d’un éventuel rebond de nos volumes. Nous savons déjà que tout allègement des mesures ne se fera que très progressivement. La saisonnalité de ce marché est telle que nous ne pouvons pas espérer de rebond notable avant le mois de septembre, un mois peu contraint sanitairement l’année dernière qui avait donné lieu à des performances opérationnelles relativement satisfaisantes. Enseignement : en France, le second semestre de l’exercice fiscal en cours sera impacté par la mise en place d’un protocole sanitaire plus strict depuis fin mars (fermeture des classes dès le premier cas avéré de Covid-19) et d’une prolongation des vacances de printemps pour les établissements primaires, avec des classes en demi-jauge dans les établissements secondaires. Ce protocole en vigueur conduit à des baisses de volumes imprévisibles qui rendent difficile la flexibilisation des coûts. Aux Etats-Unis, selon les districts scolaires, la rentrée pourrait être anticipée mais le modèle d’enseignement hybride, mélangeant présentiel et distanciel, pourrait perdurer.

: en France, le second semestre de l’exercice fiscal en cours sera impacté par la mise en place d’un protocole sanitaire plus strict depuis fin mars (fermeture des classes dès le premier cas avéré de Covid-19) et d’une prolongation des vacances de printemps pour les établissements primaires, avec des classes en demi-jauge dans les établissements secondaires. Ce protocole en vigueur conduit à des baisses de volumes imprévisibles qui rendent difficile la flexibilisation des coûts. Aux Etats-Unis, selon les districts scolaires, la rentrée pourrait être anticipée mais le modèle d’enseignement hybride, mélangeant présentiel et distanciel, pourrait perdurer. Santé et social : le niveau d’activité devrait rester relativement stable d’un semestre à l’autre. Le report d’interventions chirurgicales non urgentes, la fermeture des cafétérias dans les centres hospitaliers et la lente remontée des taux d’occupation des maisons de retraite continueront à impacter nos volumes. Notre activité Services en France devrait rester bien orientée, notamment grâce à des offres adaptées aux contraintes sanitaires. En conclusion, nous restons plus que jamais attentifs à la maîtrise de nos coûts opérationnels, plus complexe au second semestre qu’au premier du fait des conséquences du protocole Covid-19 en vigueur en France sur le marché Enseignement. Considérant les calendriers annoncés d’assouplissement des restrictions et la saisonnalité inhérente à nos métiers, l’issue du second semestre repose essentiellement sur les conditions de reprise en septembre. Tournés vers l’avenir, avec un modèle d’affaires optimisé, nous continuons à accélérer notre transformation en déployant de nouvelles offres et disposons d’une liquidité solide pour profiter pleinement de la reprise attendue en sortie de crise. Évènements postérieurs à la clôture Le 30 avril 2021, Elior India a cédé sa participation majoritaire (51 %) dans CRCL aux actionnaires minoritaires de CRCL. Une conférence téléphonique aura lieu le jeudi 20 mai à 9h00, heure de Paris. Elle sera accessible par webcast via le site internet d’Elior Group et par téléphone au : France : + 33 (0) 1 33 70 37 71 66

Royaume-Uni : + 44 (0) 33 0551 0200

États-Unis : + 1 212 999 6659

Code d’accès : Elior Agenda financier : 28 juillet 2021 : chiffre d’affaires 9 mois de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse

24 novembre 2021 : résultats annuels de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par secteur géographique

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché

Annexe 3 : EBITA ajusté par secteur géographique

Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié

Annexe 5 : États financiers consolidés

Annexe 6 : Définition des indicateurs alternatifs de performance À propos d’Elior Group Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 3 967 millions d’euros. Ses 105 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 22 700 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France. Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_GroupFR Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par secteur géographique 1er trim. 1er trim. Croissance Variations Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique de périmètre change totale France 447 573 -22,0 % - - -22,0 % International 498 731 -29,1 % 0,1% -2,9 % -31,9 % Restauration Collective et Services 945 1 304 -26,0 % - -1,6 % -27,5 % Corporate et Autres 0 4 -89,3 % - - -89,3 % TOTAL GROUPE 945 1 308 -26,1 % - -1,6 % -27,7 % 2em trim. 2em trim. Croissance Variations Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique de périmètre change totale France 443 513 -13,8 % - - -13,8 % International 481 636 -20,9 % - -3,5 % -24,4 % Restauration Collective et Services 924 1 149 -17,7 % - -2,0 % -19,7 % Corporate et Autres 0 2 -100,0 % - - -100,0 % TOTAL GROUPE 924 1 151 -17,8 % - -2,0 % -19,8 % 1er sem. 1er sem. Croissance Variations Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique de périmètre change totale France 890 1 086 -18,1 % - - -18,1 % International 979 1 367 -25,3 % - -3,1 % -28,4 % Restauration Collective et Services 1 869 2 453 -22,1 % - -1,7 % -23,8 % Corporate et Autres 0 6 -93,3 % - - -93,3 % TOTAL GROUPE 1 869 2 459 -22,3 % - -1,7 % -24,0 % Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché 1er trim. 1er trim. Croissance Variations Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique de périmètre change totale Entreprises et Administrations 316 570 -43,5 % - -1,0 % -44,5 % Enseignement 341 423 -17,7 % 0,1% -1,8 % -19,4 % Santé et Social 288 315 -6,1 % - -2,4 % -8,5 % TOTAL GROUPE 945 1 308 -26,1 % - -1,6 % -27,7 % 2em trim. 2em trim. Croissance Variations Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique de périmètre change totale Entreprises et Administrations 301 486 -36,9 % - -1,1 % -38,0 % Enseignement 339 365 -4,9 % - -2,5 % -7,4 % Santé et Social 284 300 -2,7 % - -2,7 % -5,4 % TOTAL GROUPE 924 1 151 -17,8 % - -2,0 % -19,8 % 1er sem. 1er sem. Croissance Variations Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique de périmètre change totale Entreprises et Administrations 618 1 056 -40,4 % - -1,1 % -41,5 % Enseignement 679 788 -11,8 % 0,1% -2,1 % -13,8 % Santé et Social 572 615 -4,5 % - -2,5 % -7,0 % TOTAL GROUPE 1 869 2 459 -22,3 % - -1,7 % -24,0 % Annexe 3 : EBITA ajusté par secteur géographique (en millions d'euros) Semestre clos

le 31 mars Variation Marge d'Ebita ajusté 2021 2020 Ebita ajusté 2021 2020 France (4) 37 (41) (0,4) % 3,4 % International (12) 26 (38) (1,2) % 1,9 % Restauration collective et services (16) 63 (79) (0,8) % 2,6 % Corporate et autres (9) (11) 2 - - TOTAL GROUPE (25) 52 (77) (1,3) % 2,1 % Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié (en millions d'euros) Semestre clos le

31 mars 2021

Non audité Semestre clos le

31 mars 2020

Non audité Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 57 135 Acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (29) (53) Variation des besoins en fonds de roulement 12 (38) Autres flux opérationnels (11) (4) Free Cash-Flow Opérationnel 29 40 Impôts encaissés (versés) 2 2 Free Cash-Flow 31 42 Annexe 5 : États financiers consolidés Compte de résultat consolidé (En millions d'euros) Semestre clos le

31 mars 2021

Non audité Semestre clos le

31 mars 2020

Non audité Chiffre d’affaires 1 869 2 459 Achats consommés (578) (797) Charges de personnel (1 003) (1 232) Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions - (2) Autres frais opérationnels (195) (250) Impôts et taxes (36) (43) Amortissements et provisions opérationnels courants (81) (84) Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation (9) (10) Résultat opérationnel courant des activités poursuivies (33) 41 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées (1) (1) Résultat opérationnel courant des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (34) 40 Autres produits et charges opérationnels non courants (3) (6) Résultat opérationnel des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (37) 34 Charges financières (26) (20) Produits financiers 6 3 Résultat avant impôt des activités poursuivies (57) 17 Impôt sur les résultats 4 (15) Résultat net des activités poursuivies (53) 2 Résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente (3) (20) Résultat net (56) (18) Attribuable aux : Actionnaires de la société mère (53) (17) Participations ne donnant pas le contrôle (3) (1) (En euros) Semestre clos le

31 mars 2021

Non audité Semestre clos le

31 mars 2020

Non audité Résultat net par action Résultat net par action des activités poursuivies de base (0,29) 0,02 dilué (0,29) 0,02 Résultat net par action des activités arrêtées ou en vue de la vente de base (0,02) (0,12) dilué (0,02) (0,12) Résultat net total par action de base (0,31) (0,10) dilué (0,31) (0,10) Bilan consolidé actif (En millions d'euros) Au 31 mars 2021

Non audité Au 30 septembre 2020

Audité Ecarts d'acquisition 1 720 1 719 Immobilisations incorporelles 210 221 Immobilisations corporelles 295 314 Droits d'utilisation 248 238 Autres actifs non courants 4 6 Actifs financiers non courants 111 111 Participations dans les entreprises associées - - Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) - - Impôts différés 82 74 Total actif non courant 2 670 2 683 Stocks 92 102 Clients et autres créances d’exploitation 583 625 Actifs sur contrat client - - Actif d'impôt exigible 10 14 Autres actifs courants 58 54 Créances financières court terme 4 3 Trésorerie et équivalents de trésorerie (*) 32 41 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 23 17 Total actif courant 802 856 Total actif 3 472 3 539 (*) Inclus dans le calcul de l'endettement financier net Bilan consolidé passif (En millions d'euros) Au 31 mars 2021

Non audité Au 30 septembre 2020

Audité Capital 2 2 Réserves et résultats accumulés 1 106 1 152 Écarts de conversion (23) (19) Participations ne donnant pas le contrôle (5) (3) Total capitaux propres 1 080 1 132 Emprunts et dettes financières (*) 803 781 Dettes de loyers (*) 201 192 Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) 3 6 Passifs sur acquisitions de titres 14 18 Impôts différés - - Engagements de retraite et avantages au personnel 91 96 Provisions non courantes 24 23 Autres passifs non courants - - Total passif non courant 1 136 1 116 Fournisseurs et comptes rattachés 486 448 Dettes sur immobilisations 11 11 Dettes fiscales et sociales 484 536 Dette d'impôt sur le résultat 6 1 Emprunts et dettes financières (*) 3 2 Dettes de loyers (*) 61 58 Dettes sur acquisition de titres 2 2 Provisions courantes 118 130 Passif sur contrat client 41 62 Autres passifs courants 17 21 Passifs classés comme détenus en vue de la vente 27 20 Total passif courant 1 256 1 291 Total passif 2 392 2 407 Total du passif et des capitaux propres 3 472 3 539 (*) Inclus dans le calcul de l'endettement financier net 1 038 998 Endettement financier net hors juste valeur des instruments financiers dérivés et frais d'émission d'emprunt 1 038 995 Tableau de flux de trésorerie (En millions d'euros) Semestre clos le

31 mars 2021

Non audité Semestre clos le

31 mars 2020

Non audité Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies Résultat opérationnel courant incluant la QP de résultat des entreprises associées (34) 40 Dotations aux amortissements(1) 93 95 Dotations aux provisions (2) - Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 57 135 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 12 (38) Intérêts et charges financières versés (18) (11) Impôts encaissés (versés) 2 2 Autres flux (11) (4) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies 42 84 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (32) (55) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 2 Acquisitions d'actifs financiers (1) (1) Cessions d'actifs financiers - - Acquisitions de sociétés consolidées après déduction du montant de la trésorerie acquise - (4) Autres flux liés aux opérations d'investissements - - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies (30) (58) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - Achats d'actions propres - (21) Émissions d'emprunts et dettes financières 231 732 Remboursements d'emprunts et dettes financières (215) (3) Remboursements de la dette locative (IFRS 16) (32) (28) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies (16) 680 Incidence de la variation des taux de change et autres variations (2) - Variation de la trésorerie nette des activités (6) 706 Variation Nette de la Trésorerie des activités non poursuivies (4) (6) Trésorerie nette à l'ouverture 40 76 Trésorerie nette à la clôture 30 776 (1) Dont 1 million d’euros relatifs aux amortissements des avances sur contrats clients au 31 mars 2020 et au 31 mars 2021. Annexe 6 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.2 du Document d’Enregistrement Universel, (ii) des changements de principes comptables et (iii) des variations de périmètre. Taux de rétention : pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice précédent ajusté de la variation annuelle cumulée du chiffre d’affaires des contrats ou sites perdus depuis le début de l’exercice précédent. EBITA ajusté : résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions de performance attribuées par les sociétés du Groupe ainsi que des dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation. Cet indicateur reflète le mieux selon le groupe la performance opérationnelle des activités puisqu’il inclut les amortissements induits par les dépenses d’investissement inhérentes au business model du Groupe. Indicateur le plus usité dans l’industrie, il permet une comparaison du Groupe avec ses pairs. Taux de marge d’EBITA ajusté : rapport de l’EBITA ajusté sur le chiffre d’affaires consolidé. Free cash flow opérationnel : somme des éléments suivants, tels qu’ils sont définis par ailleurs et enregistrés dans des rubriques individuelles (ou calculés comme la somme de rubriques individuelles) dans le tableau des flux de trésorerie des états financiers consolidés : excédent brut d’exploitation (Ebitda) ;

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions ;

variation des besoins en fonds de roulement opérationnels nets ;

autres flux, constitués pour l’essentiel des sommes décaissées (i) au titre des éléments non récurrents du compte de résultat et (ii) au titre des passifs provisionnés lors de la mise en juste valeur des acquisitions de sociétés consolidées. Cet indicateur reflète la trésorerie générée par les opérations. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210519005910/fr/

© Business Wire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 08:01 Ascom a remporté un contrat de 1,2 million de francs en Finlande AW 08:00 Dufry réalise un premier trimestre moins bon que prévu AW 08:00 VALLOUREC : Le tribunal de commerce de nanterre approuve le plan de sauvegarde GL 08:00 L'événement annuel destiné aux clients européens de MasterControl commence aujourd'hui avec une variété d'intervenants, d'ateliers et de nouvelles innovations de produits GL 07:55 Bouygues renoue avec un bénéfice net au premier trimestre RE 07:54 ROCHE HOLDINGS AG : JP Morgan n'est pas inspiré par le dossier ZD 07:51 Realstone fusionne deux fonds immobiliers AW 07:50 Bouygues confirme ses objectifs pour 2021 après avoir renoué avec les profits au T1 DJ 07:48 ELIOR : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 mars 2021 PU 07:48 TRATON : Jefferies à l'achat ZD