Elior : le titre se stabilise après une analyse positive

30/05/2019 | 12:55

Le titre est quasiment à l'équilibre ce matin suite à la chute de près de 3,9% hier. Oddo estime que le groupe a publié des résultats au 1er semestre 2019 décevants, tant en termes de croissance que de marge, notamment impacté par des sorties de contrats en Italie, ainsi que par des pertes de contrats aux USA et au UK.



Sur l'année 2019, Elior anticipe une croissance organique en recul de -1.0% (dont -1.0% d'impact de sortie des contrats en Italie) et une marge d'EBITA ajusté de 3.6%.



' Elior devait bénéficier dès 2020 d'une accélération de la croissance organique, de la rentabilité opérationnelle et de la génération de FCF. La guidance MT, communiquée plus rapidement que ce que nous anticipions, devrait ainsi rassurer sur le potentiel d'amélioration de l'activité, avec une croissance organique attendue entre 2/4% par an (Oddo BHF 2.0% en 2020e puis 3.0% en 2021e), une amélioration de la marge d'EBITA ajusté entre 10/30 pb par an (Oddo BHF +11 pb en 2020e et +20 pb au-delà) ' indique Oddo.



Oddo maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 13 E. ' Notre séquence de BPA est révisée en baisse de -9% en moyenne sur 2019/2020e dont -2.0% en 2020 e ' rajoute Oddo.



