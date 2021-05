Elior : les prévisions de résultats d'un analyste

Oddo estime qu'Elior a publié hier des résultats du 1er semestre légèrement supérieurs aux attentes au niveau de l'EBIT.



' Le groupe a généré un FCF positif sur le S1 (+31 ME), grâce notamment à un contrôle strict des Capex (1.5% du CA) et un effet BFR positif de +12 ME (dont 18 ME liés au programme de titrisation) ' indique l'analyste.



' Nous ajustons nos hypothèses opérationnelles sur 2021/2023e, qui intègrent désormais une vision plus prudente sur le rebond organique au S2 21 (FY21 à -3.5%e vs -0.8% précédemment, soit un S2 à +27% désormais vs +36% auparavant), mais avec un effet rattrapage plus important sur 2022/2023e (croissance organique à respectivement +15% et +7.6% vs +12.9% et +4.8% préc.) ' rajoute Oddo.



L'analyste souligne que sa séquence de BPA est relevée de 7% en moyenne sur 2021/2023e, bénéficiant de l'ajustement de nos hypothèses de frais financiers et d'impôts.



Oddo confirme son opinion Sous-performance sur la valeur avec un objectif inchangé à 6.0 E.



' Notre recommandation Sous-performance est en particulier justifiée par une vision plus prudente à court terme, compte tenu de restrictions qui demeurent importantes en Europe (Italie, France), impactant négativement la croissance mais également la marge du groupe ' indique Oddo.



