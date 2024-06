Les avocats d'Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, et de Ramesh "Sunny" Balwani, président de la société, ont demandé mardi à une cour d'appel fédérale d'annuler leurs condamnations pour avoir escroqué les investisseurs de la startup de tests sanguins qui a échoué et qui a été évaluée à 9 milliards de dollars.

Amy Saharia, l'avocate de Mme Holmes, a déclaré à un panel de trois juges de la 9e Cour d'appel fédérale de San Francisco que Mme Holmes pensait dire la vérité lorsqu'elle a affirmé aux investisseurs que le dispositif miniature d'analyse sanguine de Theranos pouvait exécuter avec précision un large éventail de tests de diagnostic médical à partir d'une petite quantité de sang.

Holmes, qui a créé Theranos alors qu'elle était étudiante et en est devenue le visage public, a été inculpée aux côtés de Balwani, son ancien partenaire romantique, en 2018. Les deux ont été jugés séparément en 2022 et condamnés plus tard dans l'année à 11 ans et trois mois, et 12 ans et 11 mois, respectivement.

Saharia a déclaré que le juge de première instance avait autorisé à tort un ancien employé de Theranos, Kingshuk Das, à témoigner en tant qu'expert scientifique sur le produit de Theranos, sans le soumettre à un contre-interrogatoire sur ses qualifications.

Elle a également déclaré que le juge aurait dû permettre à Holmes de présenter davantage de preuves contre un autre témoin clé de l'accusation, l'ancien directeur de laboratoire de Theranos, Adam Rosendorff, y compris des détails d'une enquête gouvernementale sur son travail après son départ de Theranos qui, selon elle, remettait en question ses compétences.

Ces erreurs auraient pu faire la différence dans cette affaire "serrée", dans laquelle les jurés n'ont pas été en mesure de parvenir à un verdict sur la plupart des chefs d'accusation contre Holmes après sept jours de délibérations.

L'assistante du procureur Kelly Volkar, qui a défendu le gouvernement, a contesté le fait que M. Das ait indûment témoigné en tant qu'expert, affirmant qu'il avait été appelé à parler de son expérience personnelle au sein de Theranos. Elle a également déclaré qu'"il n'était pas vraiment contesté que l'appareil ne fonctionnait pas".

Les juges ont posé des questions sceptiques aux deux parties et n'ont pas clairement indiqué comment ils allaient statuer. Le juge Ryan Nelson a déclaré que, même sans les témoignages contestés, "il y avait, me semble-t-il, des preuves assez accablantes".

Les juges Jacqueline Nguyen et Mary Schroeder ont déclaré qu'une grande partie du témoignage de M. Das concernait ce qu'il avait observé dans l'entreprise, et non ses opinions scientifiques, comme l'a soutenu M. Saharia.

Cependant, Nguyen et Nelson ont toutes deux indiqué à Volkar qu'elles s'interrogeaient sur les opinions que Das était autorisé à donner au cours du procès.

Jeffrey Coopersmith, l'avocat de Balwani, a fait valoir que les procureurs étaient allés au-delà de ce que prévoyait l'acte d'accusation contre son client en présentant des preuves que la technologie commerciale utilisée secrètement par Theranos n'était pas fiable.

Les juges ont semblé plus sceptiques à l'égard de cet argument, bien qu'ils n'aient pas clairement indiqué comment ils allaient statuer. (Reportage de Brendan Pierson à New York, édition d'Alexia Garamfalvi et Bill Berkrot)