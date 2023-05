La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, commencera à purger sa peine de prison le 30 mai pour avoir escroqué les investisseurs de la startup de tests sanguins qui a échoué et dont la valeur était estimée à 9 milliards de dollars.

Le juge de district américain Edward Davila a fixé mercredi la date à laquelle Elizabeth Holmes, 39 ans, commencera à purger une peine de 11 ans et 3 mois de prison.

Mme Holmes s'est fait connaître en affirmant que les petites machines de Theranos pouvaient effectuer toute une série de tests de diagnostic à partir de quelques gouttes de sang. Elle a été reconnue coupable de fraude lors d'un procès qui s'est tenu à San Jose, en Californie, l'année dernière.

Le 25 avril, deux jours avant son incarcération, elle avait demandé à la 9e cour d'appel des États-Unis de suspendre sa peine. La cour a rejeté cette demande mardi.

M. Davila, qui a supervisé le procès et la condamnation de Mme Holmes, avait précédemment rejeté l'argument de cette dernière selon lequel l'appel était susceptible d'aboutir à un nouveau procès, condition sine qua non pour qu'elle puisse rester en liberté sous caution.

Au cours du procès, les procureurs ont affirmé que Mme Holmes avait présenté de manière inexacte la technologie et les finances de Theranos. Holmes a témoigné pour sa propre défense, affirmant qu'elle pensait que ses déclarations étaient exactes en temps utile.

En appel, Mme Holmes conteste plusieurs décisions du juge, notamment le fait qu'il ait accepté des preuves concernant l'exactitude des tests de Theranos qui étaient postérieures à ses déclarations aux investisseurs.

Le coaccusé de Mme Holmes, l'ancien président de Theranos, Ramesh "Sunny" Balwani, a été reconnu coupable d'avoir escroqué les investisseurs et les patients de Theranos lors d'un autre procès et condamné à 12 ans et 11 mois d'emprisonnement.

Balwani a commencé à purger sa peine le 20 avril, après que M. Davila et le 9e circuit ont rejeté ses demandes de libération sous caution pendant son appel.

Forbes a surnommé Holmes la plus jeune femme milliardaire self-made au monde en 2014, alors qu'elle avait 30 ans et que sa participation dans Theranos valait 4,5 milliards de dollars. Theranos s'est effondrée après qu'une série d'articles du Wall street Journal en 2015 a remis en cause sa technologie.