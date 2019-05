Ellipsis AM choisit Sustainalytics pour renforcer son approche ESG sur les fonds convertibles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ellipsis AM a sélectionné Sustainalytics pour renforcer son approche ESG au sein des process de gestion de ses fonds convertibles. Ellipsis AM souhaite ainsi s'appuyer sur la recherche extra financière et indépendante de Sustainalytics sur les émetteurs convertibles européens et globaux dans la phase de sélection des valeurs en portefeuilles. Pour l'équipe de gestion, l'appréciation multicritères 360° d'un titre convertible repose sur 3 axes : une analyse fondamentale financière et extra financière, une analyse quantitative du profil de risque et une analyse de la liquidité.Cette appréciation globale conduit au calibrage des positions. Les enjeux ESG participent ainsi à l'appréciation globale du profil risque/rendement d'un titre.Avec Sustainalytics, les gérants ont désormais accès à une analyse des risques ESG par émetteur, un scoring de risques ESG avec une granularité par facteur de risque, à un module d'analyse de la gouvernance et à un moteur d'alerte sur les controverses.Ellipsis AM va consacrer cette année environ 10% du budget global de recherche à la recherche extra-financière externe.