Ellipsis AM rachète l’activité de gestion de convertibles d’Edmond de Rothschild AM

Le 03 avril 2024 à 16:03 Partager

Ellipsis Asset Management, dont les encours globaux s’élèvent à plus de 3 Md€, renforce son expertise sur les obligations convertibles avec l’acquisition du pôle d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) dédié à cette classe d’actifs. Cette opération "stratégique" permet à la filiale de Kepler Cheuvreux de se placer dans le top 5 des maisons de gestion en Europe sur le segment des convertibles sur lequel elle intervient depuis une vingtaine d’années.



Elle inclut également le transfert de deux gérants, Cristina Jarrin et Mikael Dauvert, qui viennent renforcer l'équipe spécialisée d'Ellipsis AM composée actuellement de 4 gérants. Par ailleurs, la transaction prévoit que les fonds de convertibles d'Ellipsis AM seront disponibles pour les clients de la banque privée d'Edmond de Rothschild.