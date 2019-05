Ellipsis AM signe les UN PRI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ellipsis AM, filiale d'Exane, spécialisée en gestion d'obligations convertibles, a adhéré aux Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). “Rejoindre les PRI marque un nouveau cap dans notre démarche d'engagement responsable et durable au sein de nos process de gestion, à l'heure où les investisseurs sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux ESG” précise Gildas Hita de Nercy, président du directoire d'Ellipsis AM.Les politiques d'investissement d'Ellipsis AM intègrent déjà une approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance).Elles prennent en effet en compte dans leurs filtres d'investissement les politiques sectorielles de financement et d'investissement définies par BNP Paribas. Ces politiques sectorielles se traduisent par l'établissement de listes d'émetteurs exclus de ses investissements, dans des secteurs sensibles comme, par exemple, celui des armes controversées, de l'huile de palme ou encore de l'énergie nucléaire.Ainsi, 70% des encours gérés à fin 2018 par Ellipsis AM intègrent désormais cette approche ESG, le solde de 30% correspondant au fonds indiciel convertible et aux mandats overlay qui sont, de par leur nature, exclus du périmètre d'application.“Nous comptons enrichir progressivement notre approche ESG en renforçant la prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos process de sélection de valeurs, et ce en priorité pour nos fonds convertibles” ajoute Emmanuelle Bourboulon, membre du directoire d'Ellipsis AM.