Ellisphere change d'actionnaire de contrôle

Ellisphere annonce sa reprise par Andera Partners, Tikehau Capital, Bpifrance, aux côtés de son équipe de management, dans le cadre d’une opération " sponsorless ". Le groupe spécialisé dans la Business Intelligence a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires proche de 50 millions d'euros et emploie 300 salariés. Il était majoritairement détenu par AnaCap depuis avril 2017.L'opération de reprise de la société a été arrangée par Andera Partners (ActoMezz). Cette opération " sponsorless " permet à l'équipe de management d'Ellisphere d'augmenter significativement sa détention capitalistique.Cette opération permet également au management de disposer d'un nouveau tour de table, composé d'acteurs complémentaires et capables de l'accompagner dans son projet de développement qui s'articule autour du développement de nouvelles solutions à destination des entreprises et de l'accélération de la croissance du groupe via des opérations de croissance externe.