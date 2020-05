Bourse de Paris : Eloge de l'ignorance

C'est une petite phrase tirée de l'interview donnée à CBS hier soir par le président de la banque centrale américaine. A la question "quand la reprise aura-t-elle lieu ?", Jerome Powell a présenté les scénarios habituels avant de conclure "nous n'en savons vraiment rien". C'est plutôt courageux d'avouer son ignorance, surtout quand on dirige la plus puissante institution financière de la planète et que l'on dispose a priori de la meilleure information possible. Et ça relativise les conseils avisés de votre beau-frère qui vous recommande d'acheter du Vallourec (je n'ai rien contre Vallourec, c'est le premier nom de valeur cyclique qui est venu. Je n'ai rien non plus contre votre beau-frère). Ça relativise sans doute aussi l'assise de la politique monétaire américaine, mais c'est un autre débat.

En attendant, la Fed fait ce qu'elle pense être le mieux avec les armes dont elle dispose. Powell a quand même un scénario privilégié, qui passe par une reprise lente. Il juge même que pour revenir à un rythme de croisière, il faudra peut-être l'arrivée d'un vaccin, donc probablement en 2021 puisqu'il ne suffit pas d'un claquement de doigt pour en trouver un et le produire. Des hypothèses, encore.

Plus concrètement mais sans plus de certitude, les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont censées reprendre cette semaine. En Europe, les déconfinements se passent plutôt bien pour ce que l'on peut en juger. En fin de semaine, Markit publiera les PMI Flash de mai, qui seront les premiers indicateurs du moral des directeurs d'achats avant la reprise de l'activité. Enfin, les dernières publications de grandes entreprises sont en vue en Europe et aux Etats-Unis, avant un mois de juin traditionnellement plus calme en annonces.

Ce matin, les marchés financiers regardent vers le haut, malgré l'absence de remède magique contre le Covid-19 et malgré l'ignorance de Jerome Powell.

Les temps forts économiques du jour

L'indice NAHB du marché immobilier américain, publié à 16h00, sera le seul indicateur relativement important ce jour. Tôt ce matin, le Japon a annoncé que son PIB préliminaire s'est contracté de -0,9% au 1er trimestre (-1,1% au consensus).

L'euro évolue peu à 1,0823 USD, tandis que l'once d'or progresse à 1760 USD. Le pétrole est sur la pente ascendante, à 33,71 USD pour le Brent de mer du Nord et à 30,745 USD pour le brut léger américain WTI. Le T-Bond affiche un rendement de 0,64% sur 10 ans. Le Bitcoin rebondit de 2% à 9884 USD.

Les principaux changements de recommandations

Amadeus : AlphaValue reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 32,60 à 33 EUR.

ArcelorMittal : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Ashtead : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 2200 GBp.

BB Biotech : Julius Bär passe de conserver acheter avec un objectif de cours relevé de 65 à 72 CHF.

Ceconomy : Barclays reste neutre avec un objectif de cours réduit de 5,50 à 2,60 EUR.

Galenica : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 62 à 67 CHF. Credit Suisse relève son objectif de cours de 61 à 67 CHF.

Intu : AlphaValue passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 8,97 à 2,46 GBp.

Ipsen : J.P. Morgan passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 65 à 70 EUR.

Kingfisher : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 310 à 240 GBp.

Logitech : Research Partners passe d'acheter à conserver.

Maisons du Monde : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 24 à 11 EUR.

Rockwool : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 1405 DKK.

Shop Apotheke : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 75 à 100 EUR.

Siemens : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 89 à 108 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 20,60 à 19,60 EUR.

Superdry : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 300 à 230 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Total, Royal Dutch Shell et Equinor investissent ensemble dans un projet de captage de CO2, pour un investissement initial de 620 M€. Vinci et Spie batignolles remportent un contrat de 799 M€ sur le Grand Paris Express. Sans surprise, le trafic de Groupe ADP s'effondre de 99% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Groupe Seb va produire le vélo urbain connecté de la société Angell, cocréée par Marc Simoncini, le fondateur de Meetic. Constellium négocie un prêt de 180 M€ garanti par l'Etat. Abivax obtient un financement non-dilutif de 36 M€ de Bpifrance pour le programme ABX464 pour le Covid-19. Les titres Fleury Michon passeront sur Euronext Growth le 20 mai. Ymagis presse le gouvernement de lui venir en aide pour obtenir un PGE qui lui a été refusé par ses banques.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : EOS Imaging (assemblée générale), Navya (assemblée générale), Horizontal Software (assemblée générale), Nextedia (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Avenir Telecom, Baccarat, Geci International, Les Hôtels Baverez, CNIM, Groupe IRD, Stentys, Ivalis, Mastrad, Cafom, Touax…

Sur les autres marchés

L'IATA envisage une reprise des vols nationaux en juin et continentaux dès juillet, selon un protocole strict. Le distributeur de vêtements américain J. C. Penney sollicite un "Chapter 11", le dispositif de faillite aux Etats-Unis. Compass réfléchirait à une augmentation de capital de Mds$, a appris Bloomberg. Selon Nikkei, Taiwan Semiconductor (TSMC) aurait commencé à refuser de nouvelles commandes de Huawei. En difficultés, ThyssenKrupp chercherait à se rapprocher d'un autre aciériste, notamment SSAB ou Baoshan Iron, selon le Handelsblatt. Apple commence à ouvrir cette semaine ses boutiques dans certains états aux États-Unis. Emirates pourrait supprimer jusqu'à 30 000 de ses 105 000 emplois, selon les informations obtenues par l'agence Bloomberg, et envisage d'accélérer le retrait des A380 d'Airbus de sa flotte. Fiat Chrysler pourra obtenir un prêt garanti par l'Etat italien. Par ailleurs, le groupe italo-américain, General Motors et Ford doivent reprendre partiellement leur activité à partir de ce lundi aux États-Unis. Air Canada va réduire jusqu'à 60% de ses 38 000 emplois. Amazon.com s'est entendu avec ses syndicats pour rouvrir progressivement à partir du 19 mai ses entrepôts français. Sunrise exige de Swisscom un dédommagement de 350 MCHF pour abus de position dominante dans l'ADSL. Uber pourrait relever son offre de rachat de GrubHub à 1,925 actions Uber, selon le Wall Street Journal. Ryanair estime ses pertes à plus de 200 M€ à T1, avec une amélioration au T2.

Ça publie. Softbank, Mitsubishi UFJ, Baidu, Ryanair, Telecom Italia…

Lectures :