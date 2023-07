* ELON MUSK DÉCLARE QUE TWITTER A APPLIQUÉ CERTAINES LIMITES TEMPORAIRES POUR FAIRE FACE À DES NIVEAUX EXTRÊMES DE GRATTAGE DE DONNÉES ET DE MANIPULATION DU SYSTÈME.

* ELON MUSK DÉCLARE QUE LES COMPTES VÉRIFIÉS DE TWITTER SONT LIMITÉS À LA LECTURE DE 6000 MESSAGES PAR JOUR.

* ELON MUSK DÉCLARE QUE LES COMPTES TWITTER NON VÉRIFIÉS SONT LIMITÉS À 600 MESSAGES PAR JOUR.

* ELON MUSK SAYS TWITTER NEW UNVERIFIED ACCOUNTS ARE LIMITED TO 300 POSTS PER DAY Source text : https://bit.ly/46v2VHk