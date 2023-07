Twitter a appliqué des limites de lecture temporaires pour faire face à des "niveaux extrêmes" de grattage de données et de manipulation du système, a déclaré Elon Musk dans un message publié samedi sur la plateforme de médias sociaux.

Les comptes vérifiés sont temporairement limités à la lecture de 6 000 messages par jour, a déclaré Musk, ajoutant que les comptes non vérifiés et les nouveaux comptes non vérifiés sont limités à la lecture de 600 messages par jour et 300 messages par jour respectivement. (Reportage d'Anirudh Saligrama à Bengaluru ; rédaction de Diane Craft)