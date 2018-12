Elon Musk dévoile son premier tunnel souterrain à Los Angeles

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 décembre 2018

Super-escargot

Le patron de la Boring Company, dans une présentation de 30 minutes diffusée en direct sur le Web, a présenté le nouveau tronçon de tunnel d'un peu plus d'un mile comme une avancée technologique majeure dans le forage rapide et à faible coût que l'entreprise a mis au point. Le tronçon fonctionne comme une "preuve de concept" pour un réseau bien plus vaste. Il aurait coûté 10 millions de dollars, selon son promoteur, en intégrant les coûts d'excavation et les aménagements totaux (éclairage, ventilation, sécurité, communication…). Musk estime qu'un tel tunnel foré avec les techniques traditionnelles aurait coûté 1 milliard de dollars et pris entre trois et six mois. Il n'a toutefois pas précisé combien de temps avait pris son chantier.Reprenant une comparaison qu'il semble beaucoup apprécier, le patron de Tesla et de SpaceX estime que la technologie de sa société, qui repose sur des engins de forage plus puissants, des diamètres réduits et des opérations d'équipement réalisées en parallèle des travaux d'excavation, ira plus vite qu'en escargot. Elon Musk se plaît en effet à rappeler qu'un tunnelier traditionnel se déplace 14 fois moins vite qu'un escargot.Même si ce premier tunnel concrétise un projet en un temps record, ce qui démontre encore une fois la capacité du dirigeant américain à déplacer des montagnes, il se passera encore beaucoup de temps avant que les tunnels ne permettent effectivement de répondre aux problèmes de congestion des mégalopoles. La ville de Chicago y croit en tout cas : elle a retenu la Boring Company pour un projet de 17 miles entre le centre-ville et le principal aéroport.