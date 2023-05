PEKIN (Reuters) - Elon Musk, directeur général de Tesla, a déclaré mardi lors d'une rencontre à Pékin avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang qu'il était prêt à développer ses activités en Chine, selon les services de ce dernier.

La rencontre a eu lieu quelques heures après l'arrivée de l'homme d'affaires à Pékin pour son premier voyage en Chine depuis trois ans.

Le programme de ce voyage n'a pas été précisé mais Elon Musk devrait rencontrer des responsables chinois importants et visiter l'usine de Tesla à Shanghai, le plus grand site de production du constructeur de voitures électriques.

Elon Musk s'est également dit opposé à un découplage des économies américaine et chinoise, selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères.

"Les intérêts des Etats-Unis et de la Chine sont étroitement liés, comme des jumeaux, inséparables l'un de l'autre", a-t-il déclaré, cité par Pékin.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'arrivée d'Elon Musk en Chine ou sur ces déclarations.

Le ministre chinois a pour sa part déclaré à Elon Musk que la Chine s'engageait à améliorer l'environnement commercial pour les investisseurs, y compris Tesla.

Cette visite en Chine, deuxième marché de Tesla, intervient alors que le constructeur américain fait face à une concurrence accrue de la part de rivaux chinois et que l'incertitude plane autour des projets d'expansion du complexe industriel de Shanghai qu'Elon Musk avait visité début 2020.

(Reportage de Tingshu Wang et Josh Arslan à Pékin et Zhang Yan à Shanghai, rédigé par Brenda Goh ; version française Victor Goury-Laffont et Dina Kartit, édité par Bertrand Boucey)