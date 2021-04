Elon Musk met en jeu 100 M$ pour la recherche d'un système d'élimination du carbone

Le captage et le stockage du carbone suscitent un intérêt croissant depuis que le réchauffement climatique a fait fondre les glaciers, intensifié les tempêtes tropicales et provoqué des inondations dans un nombre croissant de zones côtières. Alors que les pays s'efforcent de réduire les émissions, les scientifiques affirment que la technologie d'élimination du carbone sera également cruciale pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

"Il faut s'attaquer à la fois au coût et à l'évolutivité. Est-ce que la quantité de carbone sera suffisante pour avoir de l'importance, et pouvons-nous nous le permettre en tant que civilisation ? Ce sont deux choses qui comptent", a déclaré M. Musk sur une vidéo qui le montrait en extérieur, pieds nus dans une chemise noire, avec de l'eau et des arbres en arrière-plan

Les projets de capture du carbone ont déjà reçu le soutien de jeunes entreprises de la Silicon Valley, de responsables publics inquiets de la lenteur de la réduction des émissions et d'émetteurs, notamment des compagnies pétrolières, qui cherchent à compenser leur impact sur le climat.

La technologie n'est pas encore commercialement viable. L'élimination du carbone peut coûter plus de 300 dollars par tonne métrique dans un monde qui émet chaque année des gaz à effet de serre équivalant à environ 50 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. D'ici 2050, quelque 10 milliards de tonnes de carbone auront à être capturées, selon certaines estimations.

"Je pense que c'est l'une de ces choses qui va prendre un certain temps pour trouver la bonne solution", a déclaré Musk. "Et surtout pour déterminer quelles sont les meilleures conditions économiques pour l'élimination du CO2".

XPRIZE Carbon Removal

Le XPRIZE Carbon Removal de Musk, doté de 100 millions de dollars, vise à trouver une solution viable pour éliminer 1 000 tonnes de CO2 de l'atmosphère par an, avec la possibilité d'augmenter considérablement ce total.

Les candidats doivent avoir un plan pour séquestrer le carbone pendant au moins 100 ans. Les organisateurs ont déclaré qu'ils recevraient des informations en retour d'ici la mi-mai et transformeraient les directives en règles.

M. Musk s'est forgé une réputation d'industriel soucieux de l'environnement, en faisant du constructeur de voitures électriques Tesla l'entreprise automobile la plus valorisée du monde et en se lançant dans l'énergie solaire pour que ses clients puissent recharger leurs véhicules sans émettre de carbone. Il a discuté du prix avec Peter Diamandis, fondateur et président exécutif de la fondation XPRIZE.

De nombreuses start-ups de la Silicon Valley sont impatientes de concourir. Les entreprises de suppression du carbone financées par du capital-risque ont levé 336,5 millions de dollars l'année dernière, selon PitchBook.

Lundi, XPRIZE a annoncé deux gagnants d'un prix distinct de 20 millions de dollars pour le développement de technologies permettant de transformer les émissions des centrales électriques en béton. L'un d'eux est CarbonCure Technologies, basé au Canada et soutenu par des fonds distincts de Bill Gates, Amazon.com et d'autres.

Les Nations unies ont déclaré que la technologie d'élimination du carbone était nécessaire pour limiter l'augmentation du réchauffement planétaire et éviter des impacts climatiques catastrophiques. Mais certains écologistes ont fait valoir que l'accent mis sur l'élimination du carbone reflète un manque de détermination à mettre fin à l'utilisation des combustibles fossiles.