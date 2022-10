Elon Musk supprime un tweet contenant une théorie infondée sur l'attaque de Pelosi

Le tweet, supprimé depuis, répondait à celui de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, qui attribuait l'attaque à la rhétorique haineuse du Parti républicain et renvoyait à un article du L.A. Times sur la façon dont le suspect a promu les théories du complot d'extrême droite en ligne.

Musk a répondu à Clinton : "Il y a une infime possibilité qu'il y ait plus dans cette histoire qu'il n'y paraît", en renvoyant à un site appelé Santa Monica Observer que les vérificateurs de faits ont décrit comme un pourvoyeur de canulars, notamment que Clinton elle-même était morte et avait été remplacée par un double corporel. The Observer n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ni Musk ni Twitter n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Alors que l'on craint de plus en plus une augmentation de la violence politique à l'approche des élections de mi-mandat du 8 novembre, le tweet de Musk a suscité de nouvelles inquiétudes quant à la manière dont il va gérer les discours haineux et la désinformation sur la plateforme de médias sociaux, que le magnat de la technologie et de l'automobile au franc-parler a achetée la semaine dernière pour 44 milliards de dollars.

Les annonceurs vont surveiller de près. General Motors Co a déclaré vendredi, avant la publication du tweet maintenant supprimé de Musk, qu'elle interrompait temporairement la publicité payante sur Twitter après que Musk ait terminé son rachat, et qu'elle s'engageait avec la société "pour comprendre la direction de la plate-forme sous leur nouvelle propriété".

Les ventes de publicité ont représenté plus de 90 % des revenus de Twitter au deuxième trimestre. Dans un tweet de la semaine dernière, Musk a lancé un appel direct aux annonceurs, déclarant que sous sa direction, le réseau social "ne peut évidemment pas devenir un paysage infernal où tout peut être dit sans conséquences !"

Le suspect de l'attaque de Pelosi, David DePape, doit être inculpé lundi de plusieurs délits pour avoir prétendument frappé Paul Pelosi à la tête avec un marteau vendredi après avoir forcé l'entrée du domicile du couple en criant "Où est Nancy ?".