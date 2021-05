Elon Musk veut un bitcoin plus vert. A-t-il un plan ou un rêve ?

LONDRES, 13 mai (Reuters) - Elon Musk déclare que Tesla n'utilisera pas ou n'acceptera pas de bitcoins tant qu'il ne sera pas sûr qu'ils sont produits de manière durable. Il risque d'attendre un certain temps.

Musk a annoncé sa nouvelle position dans une importante volte-face mercredi, suscitant des spéculations chez certains experts qui se demandaient s'il avait un plan pour sevrer l'industrie de la crypto-monnaie des combustibles fossiles qui alimentent le "minage", le processus énergivore qui crée les pièces.

Tesla pourrait elle-même jouer un rôle actif pour contribuer à rendre le bitcoin plus écologique en investissant dans de nouveaux projets visant à stimuler l'utilisation d'énergies renouvelables dans le minage, selon plus d'une douzaine de spécialistes des crypto-monnaies interrogés par Reuters.

"Musk et Tesla ont certainement les ressources nécessaires pour soutenir les efforts existants visant à faire passer entièrement le bitcoin aux énergies renouvelables", a déclaré Diana Biggs, PDG de la start-up de crypto-monnaie Valour.

Mais de telles entreprises pourraient prendre des années avant de voir le jour.

Selon les experts, Tesla pourrait également abandonner le bitcoin au profit de monnaies numériques plus respectueuses de l'environnement, qui ne reposent pas sur des méga-ordinateurs générant de nouveaux jetons.

Cependant, cette solution présente également des difficultés majeures, notamment l'obtention d'un accord général du secteur de la crypto-monnaie pour les changements de logiciels et la résolution des problèmes de réglementation concernant les petites pièces.

Musk a tweeté que si Tesla n'acceptait plus les paiements en bitcoins - deux mois après avoir annoncé qu'elle le ferait - l'entreprise ne vendrait pas ses avoirs en bitcoins, ayant plutôt l'intention de les utiliser lorsque l'exploitation minière deviendrait une énergie plus verte.

Tesla étudie également d'autres crypto-monnaies qui utilisent moins de 1% de l'énergie brûlée par le bitcoin, a-t-il ajouté.

Les experts du secteur interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils pensaient qu'il était peu probable que Musk ait été béatement ignorant jusqu'à présent des préoccupations environnementales entourant la production de bitcoins.

Selon Sasja Beslik, responsable du développement des activités durables à la Banque J. Safra Sarasin à Zurich, cette décision pourrait représenter une tentative de renforcer les références environnementales de Tesla dans un contexte de concurrence croissante dans le secteur des véhicules électriques.

"Mon indication à ce sujet est que c'est un moyen de renforcer davantage la marque", a-t-il déclaré. "C'est à eux de détenir la monnaie qu'ils veulent. Mais compte tenu du fait qu'il a une lourde empreinte de CO2 ... c'est une chose difficile."

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

DES OPTIONS PLUS ÉCOLOGIQUES ?

Après son tweet original, Musk a suivi le lendemain avec un graphique montrant la consommation d'énergie du bitcoin. "La tendance de l'utilisation de l'énergie au cours des derniers mois est insensée", a-t-il écrit.

Pourtant, les écologistes critiquent la consommation d'énergie du bitcoin et sa dépendance aux combustibles fossiles depuis des années, et non des mois.

"En l'état, l'utilisation de bitcoins ne s'aligne pas sur la propre déclaration de mission de Tesla", a déclaré Alex De Vries, fondateur de la plateforme de recherche Digiconomist.

"Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit soudainement au cours des deux derniers mois pendant lesquels Tesla a décidé pour la première fois d'accepter les bitcoins. Le réseau fonctionnait déjà avec des combustibles fossiles comme le charbon chinois - rien n'a vraiment changé dans un laps de temps aussi court."

L'extraction de bitcoins utilise environ la même quantité d'énergie par an que l'Égypte en 2019, selon les données de l'Université de Cambridge.

Une grande partie est alimentée par le charbon, le plus sale de tous les combustibles fossiles. Les mineurs chinois représentaient environ 70 % de la production, selon les données de l'université https://cbeci.org/mining_map. Nombre d'entre eux utilisent des combustibles fossiles et se tournent vers les énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité, pendant les mois d'été pluvieux.

BITCOIN EN FILIGRANE ?

Tesla pourrait investir dans des options d'extraction plus écologiques, a déclaré Yves Bennaim, fondateur du groupe de réflexion suisse sur les crypto-monnaies 2B4CH. Elle pourrait créer elle-même des groupes de mineurs de bitcoins qui utilisent de l'énergie verte, ou connecter ses clients à des pools miniers, a-t-il ajouté.

Des projets à l'échelle mondiale cherchent des moyens d'orienter l'extraction de bitcoins vers des énergies plus propres, ou du moins de réduire son empreinte carbone, depuis la réutilisation de la chaleur générée par l'extraction minière en utilisant le gaz de torche - un sous-produit de l'extraction pétrolière - pour l'extraction de crypto-monnaies.

La société de paiement Square Inc, dirigée par Jack Dorsey, PDG de Twitter, a déclaré l'an dernier qu'elle verserait 10 millions de dollars à l'adresse https://squareup.com/us/en/press/carbon pour soutenir les entreprises qui encouragent l'utilisation et l'efficacité des énergies renouvelables dans le secteur des bitcoins.

En théorie, selon les experts de la blockchain, il serait possible de suivre quels bitcoins ont été produits de manière durable, ce qui donnerait également à Tesla la possibilité de n'accepter que des bitcoins plus verts.

"Il peut probablement investir dans certains mineurs d'énergie verte et mandater que Tesla ne sera payé que par des bitcoins extraits de manière verte", a déclaré Maya Zehavi, une consultante en crypto-monnaie et blockchain.

"On a également beaucoup parlé de bitcoin en filigrane, en séparant les bitcoins minés par les pays occidentaux et ceux minés en Chine et en Corée du Nord."

ALTERNATIVES AU BITCOIN

Tesla pourrait également réorienter son attention sur les crypto-monnaies vers des jetons qui fonctionnent sur un système moins gourmand en énergie pour produire de nouvelles pièces numériques sont créées.

Grâce au protocole du bitcoin, ou code sous-jacent, les ordinateurs connectés à son réseau rivalisaient les uns avec les autres pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Ce système, connu dans le jargon cryptographique sous le nom de "preuve de travail", est très gourmand en énergie.

Un autre protocole permet aux utilisateurs de créer de nouveaux jetons en engageant des crypto-monnaies existantes dans des contrats numériques, ce qui pourrait réduire la dépendance à l'égard des ordinateurs énergivores.

Ether, la deuxième plus importante crypto-monnaie, est en train d'adopter ce système, connu sous le nom de "proof of stake". Pourtant, de nombreuses monnaies existantes qui utilisent ce système sont encore relativement difficiles à utiliser à l'échelle, et sont moins connues que le bitcoin.

"La seule véritable réponse est 1. d'investir activement dans des fermes minières renouvelables et de rendre l'exploitation minière "plus verte" ou 2. de passer à un protocole basé sur la preuve d'enjeu", a déclaré Larry Cermak, directeur de la recherche du site cryptographique The Block.

Les crypto-monnaies qui consomment moins d'énergie, comme la septième plus grande pièce XRP, peuvent présenter d'autres préoccupations, selon les experts.

Les investisseurs s'inquiètent de XRP depuis que les régulateurs américains ont accusé la société de blockchain Ripple, l'un des principaux soutiens de la crypto-monnaie, d'une offre de titres non enregistrée de 1,3 milliard de dollars l'année dernière. Ripple a nié ces accusations.

Certains ont également suggéré de modifier le protocole du bitcoin lui-même, afin de réduire sa consommation d'énergie. Pourtant, obtenir l'accord de tous les utilisateurs du réseau décentralisé de mineurs de bitcoin, qui n'est géré par aucun organisme de surveillance, serait un défi, ont averti les experts.

"L'ensemble de l'écosystème minier du bitcoin a investi des milliards de dollars en matériel", a déclaré Jack Liao, PDG de la société minière chinoise LightningAsic. "Comment peuvent-ils changer le protocole ? Le changement signifie une perte de milliards."

(Reportage de Tom Wilson et Anna Irrera ; édition de Pravin Char)