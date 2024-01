Le musicien Elton John a accédé au statut rare d'EGOT lundi, lorsqu'une retransmission en direct d'un concert de sa tournée d'adieu a été récompensée par un Emmy Award.

EGOT signifie Emmy, Grammy, Oscar et Tony, et seules 19 personnes dans l'histoire ont remporté les quatre distinctions au cours de leur carrière.

M. John a obtenu son Emmy pour "Elton John Live : Farewell From Dodger Stadium", qui a été diffusé sur Disney+ en novembre 2022. Le chanteur n'était pas présent à la cérémonie car il a récemment subi une opération du genou, ont indiqué les producteurs de l'émission spéciale.

"Je suis très honoré de rejoindre ce soir le groupe incroyablement talentueux des lauréats des EGOT", a déclaré M. John dans un communiqué. "Le voyage jusqu'à ce moment a été rempli de passion, de dévouement et du soutien inébranlable de mes fans du monde entier.

Le chanteur de 76 ans a remporté six Grammys au cours de sa carrière musicale. Il a remporté un Tony pour la meilleure chanson originale pour "Aida" et deux Oscars pour des chansons telles que "Can You Feel the Love Tonight ?" du "Roi Lion".

Parmi les autres lauréats de l'EGOT figurent Rita Moreno, Jennifer Hudson et Whoopi Goldberg.