Elton John sera la tête d'affiche du Glastonbury pour le dernier spectacle britannique de sa tournée d'adieu.

Le chanteur de "Tiny Dancer" et "Rocket Man" s'est produit dans le monde entier dans le cadre d'une tournée "Farewell Yellow Brick Road" qui a débuté en septembre 2018 avant d'être perturbée par la pandémie de COVID-19.

"J'ai l'énorme plaisir de vous faire savoir que le seul et unique Elton John fera sa toute première apparition à Glastonbury, en tête d'affiche de la scène Pyramide le dimanche soir de l'année prochaine", a déclaré l'organisatrice Emily Eavis vendredi.

"Il s'agira du dernier spectacle au Royaume-Uni de la dernière tournée d'Elton, et nous clôturerons donc le festival et marquerons ce grand moment de notre histoire à tous les deux par le plus grand des adieux".