Embargo sur le pétrole russe: la Hongrie dit n'avoir "aucune garantie" de l'UE

4 mai (Reuters) - La proposition d'embargo sur le pétrole russe présentée mercredi par la Commission européenne n'offre aucune garantie pour la sécurité énergétique de la Hongrie, a déclaré un porte-parole du gouvernement de Budapest.

Dans un courriel adressé à Reuters, Zoltan Kovacs dit ne pas voir comment la Hongrie, très dépendante du pétrole russe, pourra gérer la période de transition suggérée par l'exécutif européen, qui a proposé que Budapest puisse continuer d'acheter du brut russe jusqu'à la fin 2023, et non jusque dans six mois comme la plupart des autres pays. (Reportage Krisztina Than, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)