Embellie sur les perspectives économiques en Suisse

Zurich (awp) - La confiance des analystes pour les perspectives à court terme de la conjoncture helvétique a poursuivi sa remontée en février, sans toutefois pour l'heure laisser augurer un retour à la croissance. Un cinquième des experts sondés pour élaborer le baromètre CS-CFA considèrent désormais que le creux de la vague est passé pour l'économie suisse, alors que plus de la moitié des répondants anticipent un nouveau tassement aux Etats-Unis.

A -12,3 points, l'indice CS-CFA pour la Suisse affiche un rétablissement de 27,7 points sur un mois, relève le compte-rendu périodique diffusé mercredi.

Les auteurs de l'étude constatent que les scénarios pessimistes tissés ces derniers mois n'ont guère pris corps, pour le moment tout du moins. Les aléas géopolitiques n'en demeurent pas moins sources d'inquiétude pour les analystes, influant notamment sur la propension à investir dans la durabilité.

Deux tiers des répondants considèrent toujours que l'inflation va s'essouffler au cours des six prochains mois, tandis que de plus en plus d'analystes anticipent des hausses de taux de la part de la Banque nationale suisse (BNS), de la Banque centrale européenne (BCE) ou de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed).

jh/lk